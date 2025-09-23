Terence Crawford y su equipo descarta revancha con Canelo Álvarez tras victoria en Las Vegas

Para los entrenadores del norteamericano ya no han ningún interés en un nuevo enfrentamiento. (AP Foto/David Becker)

El equipo de Terence Crawford ha descartado la posibilidad de una revancha con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al considerar que un segundo combate sería innecesario y podría resultar aún más desfavorable para el boxeador mexicano.

Luego de la reciente victoria del estadounidense en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde se impuso por decisión unánime y le arrebató todos sus títulos a Álvarez, la postura del entorno del estadounidense se mantiene firme en rechazar un nuevo enfrentamiento.

Bernie Davis, entrenador de Crawford, fue tajante al afirmar que no existe motivación para organizar una revancha. En entrevista, Davis señaló: “Creo que podríamos ganarle por segunda vez y puede ser que esta vez será peor, porque siento que Crawford está muy en forma y no creo que Canelo pueda hacerle daño”.

Hasta el momento se desconocen los planes a futuro del tapatío. (Credit: Joe Camporeale)

El técnico subrayó que, durante el primer combate, Álvarez no logró encontrar la fórmula para incomodar a Crawford ni hacer efectivo su planteamiento sobre el ring. Según Davis, el mexicano esperaba que su rival adoptara una táctica evasiva similar a la de William Scull, pero se encontró con un Crawford sólido en los asaltos finales. Ante este análisis, el entrenador anticipó que, en caso de repetirse el duelo, el desenlace podría ser aún más contundente, incluso con un nocaut.

La pelea entre ambos púgiles, celebrada ante más de 70.000 espectadores en el Allegiant Stadium de Las Vegas, se resolvió con tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112 a favor de Crawford.

El estadounidense se llevó la victoria por decisión unánime, arrebatando todos los cinturones a Álvarez y consolidando su posición en la élite del boxeo internacional. El resultado generó debate en el entorno del boxeo, con opiniones divididas sobre la conveniencia de una revancha y el impacto de la derrota en la trayectoria del mexicano.

La victoria del estadounidense le arrebató al mexicano sus cinco títulos vigentes. (Credit: Joe Camporeale)

Una dolorosa derrota para el boxeo mexicano

Por su parte, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), defendió el legado de Álvarez. Sulaimán destacó que, pese a la derrota, el mexicano mantiene un lugar privilegiado en la historia del boxeo nacional. “Su legado y lugar en la historia del pugilismo mexicano están asegurados pese a la derrota”, afirmó el dirigente, quien resaltó la relevancia de Álvarez para el deporte y su contribución al prestigio del boxeo mexicano a nivel internacional.

Mientras el equipo de Crawford sostiene que la superioridad demostrada en el primer combate hace innecesaria una segunda pelea, la figura de Álvarez continúa generando respeto en el ámbito deportivo.

Con la negativa del entorno de Crawford a considerar una revancha y la convicción de que el resultado no variaría, el panorama queda definido: el estadounidense y su equipo no contemplan un nuevo capítulo en esta rivalidad, convencidos de que la historia ya quedó escrita en el cuadrilátero de Las Vegas.