Las fotos y los detalles de la fiesta de cumpleaños de Chiqui Tapia, junto a Messi y De Paul: el menú y el pedido especial de Leo

El presidente de la AFA celebró su aniversario Nº 58 en Miami, con los referentes de la Selección, familiares y amigos

Tapia sopla la velita ante la sonrisa de Messi

La celebración del cumpleaños número 58 de Claudio “Chiqui” Tapia en Miami reunió a figuras centrales del fútbol argentino y se convirtió en un fenónemo viral en las redes. El presidente de la AFA eligió Miami para compartir una jornada especial junto a familiares y amigos, entre quienes destacaron Lionel Messi y Rodrigo De Paul, dos referentes indiscutidos de la selección argentina y del Inter Miami. el evento se desarrolló en el Baires Grill Fort Lauderdale, cercano a la casa del capitán albiceleste y del hotel Meridian, donde paró la delegación que acompañó al dirigente.

El festejo tuvo lugar ayer, lunes 22 de septiembre, fecha exacta del aniversario de Tapia. Matías Tapia, hijo de Chiqui y quien además preside Barracas Central, también fue parte de los festejos. “A mi familia, a mis amigos, a los clubes, a los dirigentes, a las asociaciones y a toda la gente, muchas gracias por haberse tomado un minuto para saludarme por mi cumpleaños y brindarme tanto cariño. Terminando el día de la mejor manera. ¡Los quiero mucho a todos!”, fue el mensaje que posteó el presidente de la Asociación en su cuenta de Instagram.

El restaurant fue cerrado para la ocasión: se armó una mesa para 12 personas en el centro del salón. Los invitados y el homenajeado llegaron a las 21 y llevaron vinos españoles para acompañar la cena.

El dirigente, De Paul, Messi y Matías Tapia, hijo de Chiqui y presidente de Barracas Central

¿Cuál fue el menú? De entrada disfrutaron empanadas fritas de carne —con la excepción de Leo, quien pidió su clásica empanada de choclo— además de provoletas, chorizos, mollejas y abundante ensalada de rúcula con parmesano y tomates cherry.

Como plato principal, paladearon parrilladas con vacío, entraña, ojo de bife y bife de chorizo. Los acompañamientos incluyeron papas fritas, ensalada mixta y puré de papas. ¿El postre? Una torta encargada a Gogibakery, una pastelera de Florida. La consigna fue que predominara el chocolate, así que constó de un bizcochuelo húmedo con capas de dulce de leche y chocolate, cubierto con buttercream y.., Más chocolate. Con el momento de las velitas, llegó el brindis. La celebración duró aproximadamente tres horas y media.

Los invitados posaron con los empleados del restaurant

Hubo un pedido de los invitados que no pudo ser cumplido: solicitaron cartas españolas para jugar al truco, aunque no fue posible conseguirlas por la hora y la zona.

Al finalizar, hubo foto grupal con todo el equipo de trabajo del local junto Chiqui Tapia, Messi y De Paul. También los protagonistas firmaron camisetas de algunos empleados y posaron en fotos individuales con varios de ellos, mostrando en todo momento gran amabilidad y predisposición.

La costumbre de compartir imágenes juntos no es nueva para Tapia, Messi y De Paul. Desde hace tiempo, los tres mantienen una tradición que consiste en posar para una foto antes de cada partido de la Selección, generalmente compartiendo mates y respetando siempre el mismo orden en la disposición. Esta práctica, que comenzó como una simple cábala, se consolidó como un emblema del ciclo liderado por Lionel Scaloni y se asocia al éxito reciente del equipo nacional, que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Esta vez, la ocasión fue muy especial: el cumpleaños de Chiqui que permanece en Estados Unidos: viajó a Nueva York para cumplir con otros compromisos. Vale recordar que los próximos partidos de Argentina se disputarán en Norteamérica. El viernes 10 de octubre se probará ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 el test será ante Puerto Rico en el Soldier Field, de Chicago.

Tapia, con la torta especialmente encargada y el globo

