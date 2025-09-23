Arde el Clausura tras el cierre de la fecha 9: así están las posiciones, la clasificación a las copas y el descenso

Arriba: Unión de Santa Fe lidera la Zona A y Boca Juniors es uno de sus perseguidores. Abajo: Deportivo Riestra manda en la B y detrás se ubica River Plate

Este lunes se completó la novena del Torneo Clausura con dos encuentros. Estudiantes le ganó 1-0 a Defensa y Justicia en La Plata y es tercero en la Zona A. Por el mismo grupo, Belgrano goleó 3-0 a Newell’s en Córdoba, y logró meterse en zona de clasificación para los octavos de final.

El viernes, se inició la jornada con cuatro interesantes partidos que empezaron a mover las tablas de la fase regular del certamen, pero también de la de promedios y la Anual (clasificatoria a las copas internacionales).

El primer choque se desarrolló en el Bajo Flores con la victoria por 1-0 de Deportivo Riestra sobre Gimnasia y Esgrima La Plata. Con este resultado, el Malevo quedó como el líder de la Zona B con 19 unidades, por delante de River Plate (18). Además, permanece afianzado en la clasificación a copas internacionales.

La actividad continuó con el triunfo en Parque Patricios de Racing ante Huracán por 2 a 0, gracias a los goles de Duván Vergara y Matías Zaracho. La Academia, que aguarda la revancha por el pase a semifinales de la Copa Libertadores, sigue escalando posiciones en la Zona A tras un flojo comienzo, aunque fuera de puestos de playoffs.

En San Juan, Vélez se hizo fuerte y derrotó 2-1 a San Martín, que marcha último en la Tabla Anual y en los promedios, muy complicado con el descenso. El Fortín, en tanto, trepó al tercer lugar de la Zona B, con 18 puntos, y sigue soñando por pelear un ingreso a copas internacionales.

Otro que disputa copa (Sudamericana) se impuso en condición de local: Lanús le ganó 2-1 al vigente campeón Platense antes de viajar a Brasil para culminar su serie de cuartos ante Fluminense (el elenco de Mauricio Pellegrino triunfó de local 1-0 en la ida).

El sábado, la acción continuó con la sorpresiva derrota como local de Barracas Central 1-0 ante Sarmiento en Junín. De esta manera, el Guapo no pudo alcanzar la cima en soledad de la Zona A. Por su parte, Unión empató 2-2 con Independiente Rivadavia en Santa Fe.

Más tarde, el encuentro entre Tigre y Aldosivi, por la Zona A, se suspendió por la fuerte lluvia que se precipitó sobre Victoria (el domingo, el Matador mantuvo la ventaja y terminó imponiéndose por 2-0 tras cumplir con los minutos que restaban). Mientras que River Plate cayó 2-0 sin atenuantes ante Atlético Tucumán y dejó muchos interrogantes de cara a la definición de su llave de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras el próximo miércoles.

En primer turno del domingo, Independiente empató 1-1 con San Lorenzo por la Zona B. El Rojo continúa último, mientras que el Ciclón se mantiene en zona de playoffs. Luego, por el mismo grupo, los que igualaron 1-1 fueron Godoy Cruz e Instituto, un empate que no les sirve a ninguno, ya que ambos están fuera de la zona de clasificación.

Luego, jugaron Argentinos 3-0 Banfield (Zona A) y Rosario Central 1–1 Talleres (Zona B). Y la actividad la cerraron Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera (Zona A). El Xeneize vencía 2-0 y parecía tener controlado el encuentro. Pero la visita reaccionó, lo empató y hasta lo pudo haber ganado sobre el final. De esta manera, el Xeneize no pudo subirse a la cima de su grupo.

En lo que respecta a las copas internacionales del año próximo, hay que decir que los clasificados a esta hora a la Libertadores serían Platense (campeón del Apertura), River Plate, Boca Juniors y Rosario Central (primeros tres de la tabla anual). A estos se les agregarán el campeón del Clausura y de la Copa Argentina. En tanto, rumbo a la Sudamericana 2026 están ingresando Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, Barracas Central, San Lorenzo, Tigre y Huracán. Y, en cuanto al descenso, los dos más comprometidos son San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata, ya que ambos figuran como el peor promedio y también últimos en la Anual (desciende uno de cada tabla).

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

CRONOGRAMA Y RESULTADOS DE LA FECHA 9 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 19 de septiembre

Deportivo Riestra 1–0 Gimnasia (Zona B)

Huracán 0-2 Racing (Zona A)

San Martín de San Juan 1-2 Vélez (Zona B)

Lanús 2–1 Platense (Zona B)

Barracas Central 1-0 Sarmiento (interzonal)

Unión 2-2 Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

Tigre 2–0 Aldosivi (suspendido a los 28′ ST) (Zona A)

Atlético Tucumán 2–0 River (Zona B)

Independiente 1-1 San Lorenzo (Zona B)

Godoy Cruz 1-1 Instituto (Zona B)

Argentinos 3-0 Banfield (Zona A)

Rosario Central 1-1 Talleres (Zona B)

Boca 2 – Central Córdoba 2 (Zona A)

Estudiantes 1–0 Defensa y Justicia (Zona A)

Belgrano 3–0 Newell’s (Zona A)

CRONOGRAMA FECHA 10 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 26 de septiembre

19:00 Banfield – Unión (Zona A)

19:00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21:15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14:30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14:30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16:45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19:00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21:15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15:15 Racing – Independiente (interzonal)

18:00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20:15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20:15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15:30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20:00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19:00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)