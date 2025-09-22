Las impactantes revelaciones de la investigación sobre la trágica muerte de una estrella del rugby

Confirmaron la causa de muerte de Tom Voyce

El ex jugador internacional de rugby Tom Voyce falleció en Northumberland, Inglaterra, tras intentar cruzar un vado -espacio firme de un río- desbordado en su Toyota Hilux durante la tormenta Darragh en diciembre pasado. Una investigación oficial finalmente concluyó que el deportista manejaba con casi tres veces el nivel de alcohol permitido y que su muerte se produjo de manera accidental, según reportó BBC News.

La tarde del 7 de diciembre de 2024, Voyce, de 43 años, asistió a una jornada de caza en una granja cercana a Glanton. Más tarde, se reunió en el pub Queen’s Head junto a su cuñado Hugh Wood y otros acompañantes. La tormenta Darragh provocó fuertes lluvias, inundaciones y vientos de hasta 48 km/h en la región, según detalló The Sun.

Durante la audiencia, el cuñado de Voyce relató que la cacería terminó a las 17:30 por el mal clima y que, en el pub, compartieron varias bebidas alcohólicas, aunque “no observó ningún efecto adverso” en el deportista. La propietaria del Queen’s Head, Lisa Chisholm, indicó que el ex jugador “tenía una cuenta en el bar que pagó antes de irse” y calculó que “había bebido alrededor de cuatro botellas de sidra y había comprado bebidas para otras personas”, según recogió el medio británico. Además, describió al cliente como “una buena conversación” y de buen ánimo esa noche.

La investigación policial, encabezada por la detective Victoria Henderson, determinó que Voyce salió cerca de la medianoche rumbo a su domicilio en Alnwick, a unos 13 kilómetros de distancia. La oficial reportó que el vehículo conducido por Voyce “se acercó al vado de Abberwick a toda velocidad y parte de la matrícula se desprendió en el contacto con el agua”. El Toyota quedó atrapado, presuntamente por la crecida, y al menos una señal de advertencia era visible en el cruce, aunque el poste con el nivel de profundidad se encontraba sumergido.

Su esposa afirmó estar totalmente devastada tras la noticia

El análisis forense reveló que el ex jugador tenía 215 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, casi tres veces el límite legal británico para conducir (80 miligramos). El patólogo Clive Bloxham explicó en la audiencia: “Esto es más de dos veces y media, casi tres veces ese límite. A pesar de la posibilidad de tolerancia al consumo de alcohol, se esperaría que este nivel hubiera afectado su coordinación y juicio. Las pruebas no mostraron presencia de drogas y el especialista descartó lesiones externas e internas.

El cuerpo de Voyce fue hallado cinco días más tarde a dos metros de profundidad en un estanque aguas abajo, luego de una búsqueda que comenzó tras la denuncia de su esposa. “Se nos ocurrió mirar en los vados y allí fue donde encontramos su vehículo”, contó el cuñado a BBC News. La detective Henderson sostuvo que el Toyota terminó en posición de reversa, lo que hace presumir que “el Sr. Voyce pudo haber intentado regresar por donde vino cuando el vehículo se detuvo en el agua”. El daño en el automóvil y el arrastre posterior indican que pudo haber intentado escapar o salir del coche sin lograrlo, aunque no se sabe con certeza si fue por iniciativa propia o arrastrado por la fuerza de la corriente.

Las pruebas arrojaron que tenía el triple de alcohol en sangre permitido

Las condiciones del cruce también contribuyeron al accidente. El forense Andrew Hetherington expresó que las inundaciones “habrían dado la ilusión de que el camino era plano, cuando en realidad el vado tenía una caída de 1,83 metros”. La esposa de Voyce, Anna, planteó ante la sala la posibilidad de instalar barreras físicas en el sitio para prevenir nuevos incidentes: el forense prometió trasladar la sugerencia al Consejo del Condado de Northumberland y a la Policía de Northumbria.

Anna Voyce manifestó tras el hecho: “Absolutamente devastada y desconsolada, ni siquiera describe cómo nos sentimos”. La pareja tenía un hijo pequeño y se había mudado a la región, donde el exinternacional británico fundó su propio emprendimiento tras dejar la banca en Londres.

Voyce desarrolló una destacada carrera en el rugby profesional, con pasos por Bath, Wasps y Gloucester. Fue campeón nacional y europeo con Wasps, jugó nueve partidos con la selección inglesa y sumó 220 presencias en la Premier League. Su muerte generó conmoción en el ambiente deportivo; excompañeros como Matt Dawson y Lawrence Dallaglio expresaron públicamente su pesar.