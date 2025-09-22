Deportes

El gol de Rodrigo Battaglia para Boca ante Central Córdoba con el que se convirtió en el máximo anotador de la era Russo

El volante llegó a cinco conquistas en total con la camiseta xeneize y cuatro desde que está el experimentado DT

El primer tiempo de Boca Juniors frente a Central Córdoba fue casi perfecto. El encuentro, disputado en La Bombonera, mostró a un equipo local dominante desde el inicio, aunque la apertura del marcador se hizo esperar hasta el minuto 40.

El desarrollo del primer tiempo evidenció la superioridad del Xeneize en la posesión y en la generación de oportunidades. El equipo local buscó imponer condiciones a través del control del balón, aunque sin lograr situaciones claras de peligro en el tramo inicial. Por su parte, el Ferroviario optó por replegarse y apostar al contragolpe.

Battaglia se convirtió en el goleador de la era Russo

De todos modos, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo continuó con el control del juego y pudo concatenar varias chances durante el transcurso de la primera etapa.

El gol llegó finalmente a los 40 minutos. Tras un córner, Milton Giménez bajó el balón y, en el rebote, Rodrigo Battaglia se anticipó a Jonathan Galván para marcar el tanto que puso en ventaja a Boca Juniors. Con este gol, el volante con pasado en Atlético Mineiro alcanzó su quinta anotación en 29 partidos con la camiseta xeneize, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo en el torneo con tres conquistas y de la era Russo, con cuatro.

Es preciso resaltar que todos los goles en el presente certamen los marcó de manera consecutiva en los últimos tres encuentros. Fue el autor del grito que selló la victoria por 2 a 0 frente a Aldosivi, infló la red en el empate 1 a 1 con Rosario Central y rubricó ante el elenco santiagueño.

Además, el primer tanto bajo las órdenes del experimentado estratega lo hizo en una ocasión especial: en el empate 2 a 2 por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes, ante el Benfica.

La trayectoria de Battaglia abarca pasos por Huracán, donde se formó, y por clubes como Racing de Avellaneda, Sporting Braga, Moreirense, Chaves y Sporting de Lisboa en Portugal, además de Rosario Central, Alavés y Mallorca. Su experiencia en las juveniles de la selección argentina y su capacidad técnica para la salida desde el fondo lo convierten en una pieza valiosa para el esquema de Boca.

Llegó al club de la Ribera proveniente del Atlético Mineiro, donde fue una figura clave en el esquema del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores 2024. La operación por Battaglia implicó una inversión de poco más de USD 1.000.000 para adquirir su pase.

Battaglia tuvo que esperar hasta el 4 de abril para gritar su primer tanto con los colores azul y oro. Fue en una victoria, en condición de local, frente a Barracas Central, cuando Fernando Gago era quien dirigía tácticamente a Boca.

“Tenía claro que quería estar acá y lo pude cumplir. Es un sueño defender estos colores. Pueden esperar de mí que jugaré todos los partidos como si fuera el último. Tengo muy claro lo que quiero y ojalá tengamos un gran año”, fueron las palabras del volante en su llegada al club a principios de año.

