La actitud de Piastri tras su abandono en la primera vuelta en Bakú: la particular forma que eligió para seguir la carrera

El piloto australiano de McLaren chocó en el inicio de la carrera y tuvo que observar el desarrollo desde afuera de la pista

Así observó Oscar Piastri el GP de Bakú

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, se convirtió en el único abandono del Gran Premio de Azerbaiyán tras un fuerte accidente en la primera vuelta, un desenlace inesperado que modificó la dinámica de la competencia y el panorama del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1.

Piastri, quien lidera la clasificación del campeonato, partió entre los favoritos, pero su participación concluyó abruptamente tras un choque inicial en el circuito urbano de Bakú. El accidente lo dejó fuera de competencia de inmediato y sin oportunidad de sumar puntos en esta fecha clave del calendario.

Tras su colisión, el oceánico tuvo que observar el desarrollo de la carrera desde afuera y lo hizo, al menos en los momentos que lo mostró la transmisión oficial, con una actitud muy relajada: se sentó a observar la carrera frente a la pantalla de un celular y colgó los pies en uno de los muros que sostenían la estructura del alambrado pegado a la pista.

*El choque de Piastri al inicio de la carrera

El incidente elevó la tensión entre los aspirantes al título. Lando Norris, compañero del australiano en McLaren y principal perseguidor en la tabla, no logró capitalizar la situación y finalizó séptimo. La victoria quedó en manos de Max Verstappen, piloto de Red Bull, quien firmó una actuación dominante desde la pole position y cumplió con el Grand Chelem al liderar todas las vueltas, marcar el récord de giro y asegurar los máximos puntos.

La carrera presentó otros momentos destacados. Franco Colapinto logró avanzar tres posiciones al inicio para ubicarse en el decimotercer lugar, aunque un toque de Alex Albon arruinó su plan de sumar en la zona media de la tabla. El argentino de Alpine finalizó decimonoveno tras recibir el impacto y solo pudo resistir hasta las vueltas finales frente al ritmo de su propio compañero, Pierre Gasly.

El impacto de este resultado se refleja en la tabla de posiciones, donde Verstappen permanece en el tercer puesto, pero ha logrado reducir la distancia respecto al líder, Piastri (McLaren), quien se mantiene al frente con 324 puntos. El segundo lugar sigue en manos de Lando Norris, también de McLaren, que tras su séptima posición en Azerbaiyán acumula 299 puntos. La diferencia entre Norris y Verstappen se ha acortado a 44 unidades, mientras que George Russell (Mercedes) ascendió en la clasificación gracias a su segundo puesto en la carrera, sumando ahora 212 puntos.

La lucha por el subcampeonato se ha intensificado, ya que la brecha entre Norris y Verstappen se ha reducido, y Russell, con su reciente desempeño, se consolida como un contendiente relevante.

En el campeonato de constructores, McLaren mantiene una ventaja considerable pese a los contratiempos sufridos en Bakú. El abandono de Piastri en la primera vuelta, tras un accidente sin consecuencias físicas, y el séptimo lugar de Norris impidieron que el equipo británico asegurara matemáticamente el título en Azerbaiyán. Actualmente, McLaren lidera con 623 puntos, seguido por Mercedes con 290, impulsado por el segundo puesto de Russell. Ferrari ocupa la tercera posición con 286 puntos, mientras que Red Bull, gracias a las victorias consecutivas de Verstappen en Monza y Bakú, se acerca en la disputa por el subcampeonato con 272 unidades.

La próxima cita del calendario será el 5 de octubre en el circuito urbano de Singapur, donde McLaren buscará sellar su dominio en el Mundial de constructores. El desenlace dependerá del desempeño de sus pilotos frente a la recuperación de Mercedes y Ferrari, en una temporada que continúa presentando escenarios imprevisibles.

