“¿Quién es este cabrón que viene de Argentina?”: el hiriente hit contra Garnacho de los fanáticos del Manchester United

Los aficionados de su ex equipo no perdonaron al argentino en el triunfo de los Diablos Rojos ante Chelsea en Old Trafford

La forzada salida de Alejandro Garnacho del Manchester United generó un disgusto importante en su ex club, sobre todo porque su nuevo destino fue el Chelsea, otro de los gigantes de Inglaterra que además está encumbrado luego de haber ganado el Mundial de Clubes. Ahora el extremo argentino tuvo que enfrentar a su antiguo equipo por primera vez: fue suplente en Old Trafford y los Diablos Rojos se impusieron 2-1 ante los Blues. Los fanáticos locales no le perdonaron su alejamiento y le dedicaron un hiriente cántico cuando salía del campo de juego.

“¿Quién es ese cabrón que viene de Argentina?, ¿quién es esa puta avariciosa?, Garnacho es su nombre, y no tiene cerebro, ¡y ya no ganará más trofeos!”, fue la canción con la que despidieron los hinchas del Manchester United a un Garnacho que buscó pasar desapercibido con una campera y capucha.

Luego de calificar la temporada pasada como una “mierda” minutos después de perder la final de la Europa League contra Tottenham, el futuro de Garnacho se presumía lejos de Old Trafford, y mucho más por la confianza brindada por la dirigencia al entrenador Ruben Amorim. “Me venden a Chelsea o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 ó 12 meses”, llegó a advertir el Bichito, según informó el periodista Fabrizio Romano.

Alejandro Garnacho fue suplente en la derrota del Chelsea ante Manchester United (REUTERS/Phil Noble)

El reportero italiano también publicó en sus cuentas oficiales una fotografía en la que se observa que el portal de Garnacho a las afueras del estadio de los Diablos Rojos fue violentado: le pintaron una serie de líneas cruzadas en torno a su rostro, en señal de tacharlo de la consideración del club. “El retrato de Alejandro Garnacho vandalizado a las afueras de Old Trafford tras su decisión de fichar por el Chelsea”, lo describió.

Enzo Maresca, entrenador de los londinenses, ensayó los cinco cambios en la derrota ante el United, en la que Chelsea perdió por expulsión a su arquero Robert Sánchez al minuto 5, pero no lo incluyó a Garnacho (puso a Filip Jörgensen, Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Tyrique George y Malo Gusto). El DT explicó en conferencia de prensa por qué envió a moverse al argentino si después no lo utilizó en cancha: “Lo mandamos a calentar porque la idea era darle minutos a Alejandro, pero Wes Fofana pidió que lo cambiaran y decidimos poner a Malo Gusto”.

La jornada de este sábado en el fútbol inglés dejó un vibrante encuentro en Old Trafford, donde el Manchester United firmó su segundo triunfo del curso y el Chelsea encajó su primera derrota. Para los locales, el partido se puso muy de cara con la expulsión del meta español de los Blues Robert Sánchez, y los goles de Bruno Fernandes y Casemiro en el primer tiempo.

Sin embargo, el centrocampista brasileño vio una segunda amarilla en el descuento y el Chelsea, obligado a hacer tres cambios, incluido Cole Palmer, vio su opción para la reanudación. Los cambios de Ruben Amorim no los entendió del todo Old Trafford y Trevoh Chalobah recortó para los de Enzo Maresca en el minuto 80.

Con todo, el United reaccionó bien al gol y apretó para no dejarse ganar la partida en el tramo final, con la ocasión incluso para sentenciar, mientras el Chelsea asomó también, sin premio para el gran partido de Joao Pedro, en un clásico desenlace, bajo una intensa lluvia, de partido Premier.

