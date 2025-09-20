Deportes

La lista de concentrados de Boca Juniors: varias bajas, regresos y la duda de Miguel Russo para recibir a Central Córdoba

El Xeneize tiene todo listo para recibir mañana al Ferroviario en la Bombonera. Cavani no estará por lesión

Boca Juniors está en franca levantada y Miguel Ángel Russo planea seguir en la misma forma cuando su equipo reciba mañana por la noche a Central Córdoba de Santiago del Estero. El Xeneize sufrió algunas bajas, pero el entrenador también volvió a concentrar a jugadores que parecían borrados hasta acá. La cita será este domingo, desde las 21:15 en la Bombonera: ya está publicada la lista de 24 concentrados.

La principal baja será la de Edinson Cavani, quien completó el partido pasado ante Rosario Central y luego se informó sobre su desgarro en el psoas, lesión que lo llevará a estar entre dos y tres semanas fuera de las canchas. Esta no será la única baja para el DT, ya que Exequiel Zeballos padece una molestia en un tobillo que lo obligó a bajarse de la nómina. El otro que se perderá este compromiso es Milton Delgado, convocado para el Mundial Sub 20 con la selección argentina que se disputará en Chile.

También hay otros apellidos que estarán ausentes por decisión táctica. Ellos son Lucas Blondel (sin minutos desde que llegó Russo al club), Ignacio Miramón (otro que no jugó con este DT y se marchará a fin de año) y Ander Herrera, al que el entrenador en su arribo lo ponderó como titular y de hecho lo incluyó en el once de su debut contra Benfica, pero se fue lesionado a los 20 minutos, fue expulsado en el banco de suplentes y otra lesión a las pocas semanas lo obligó a quedar marginado.

Russo incluyó dentro de la lista de citados a dos futbolistas que venían quedando fuera: Agustín Martegani y Kevin Zenón. El ex San Lorenzo no jugó con este DT, solamente estuvo entre los relevos en tres oportunidades (nunca entró) y llevaba cinco convocatorias sin integrar el banco. El ex Unión de Santa Fe, que estuvo cerca de ser transferido a Grecia y Rusia en el último mercado, disputó los primeros siete compromisos con Russo al mando, pero luego quedó en el banco o ni siquiera fue convocado en los últimos cinco. Ahora intentarán reinsertarlo de a poco en el equipo.

Todavía no está confirmada la alineación para chocar ante el Ferroviario, pero todo indica que será con la vuelta de Agustín Marchesín en el arco y Milton Giménez en lugar de Cavani en la ofensiva. Otras alternativas que barajó el cuerpo técnico es adelantar a Carlos Palacios y sumar a Alan Velasco. A esta hora, el que más chances tiene de ocupar la plaza del uruguayo es el Cabo Giménez. Los 11 entonces serían Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez.

Con el empate de ayer entre Unión e Independiente Rivadavia más la derrota de Barracas Central ante Sarmiento de Junín, Boca tendrá la chance de alcanzar al Tatengue en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura. Al margen de eso, el objetivo que persigue el Xeneize es mantenerse entre los tres primeros de la Tabla Anual para sellar el boleto a la Libertadores 2026. Los de la Ribera saldrán a jugar con el resultado puesto de River (visita esta noche a Atlético Tucumán) y Central (recibe mañana a Talleres).

LISTA DE CONCENTRADOS DE BOCA JUNIORS

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García
  • Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Frank Fabra
  • Mediocampistas: Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Malcom Braida, Kevin Zenón, Carlos Palacios y Agustín Martegani
  • Delanteros: Alan Velasco, Lucas Janson, Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Milton Giménez

