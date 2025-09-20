Barracas Central defiende el liderazgo de su zona en el Torneo Clausura frente a Sarmiento

Barracas Central recibirá a Sarmiento de Junín (@barracascentral)

En el estadio Claudio Fabián Tapia, el local Barracas Central recibirá a Sarmiento de Junín en un duelo interzonal válido por la fecha 9 del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 14.30, tendrá como árbitro a Nicolás Ramírez y será televisado por ESPN Premium.

El equipo de Ruben Darío Insua es uno de los líderes de la Zona A del campeonato junto con Unión de Santa Fe, con 15 puntos, y mantiene un invicto de cinco partidos. En su última actuación empató sin goles como visitante frente a Godoy Cruz de Mendoza. Además, el Guapo continúa firme en la Tabla Anual (41), buscando la clasificación por primera vez en su historia a una copa internacional. Hasta el momento, los de Barracas están ingresando a la Copa Sudamericana de 2026.

Por el otro lado, el Verde de Junín necesita sumar puntos para los dos frentes: meterse en zona de playoffs y escapar de la parte baja de la tabla de posiciones que define los descensos. El conjunto de Facundo Sava, que venció 2-0 a Aldosivi en la fecha pasada, es el tercer peor promedio de la Primera División.

Probables formaciones:

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Carlos Villalba, Manuel García; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Gastón González y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.

Estadio: Claudio Tapia

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Diego Ceballos

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

UNIÓN VS INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Unión de Santa Fe defiende la punta de la Zona A del Clausura (@clubaunion)

Unión de Santa Fe es el otro líder de la Zona A del Torneo Clausura e intentará revalidar su condición como local frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El encuentro comenzará a las 16.45 en el estadio 15 de Abril, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por TNT Sports.

El equipo orientado por Leonardo Madelón es una de las revelaciones del torneo. Comenzó peleando por la permanencia y ahora apunta a la clasificación a octavos de final del certamen doméstico. El Tatengue suma 15 unidades, las mismas que Barracas, arrastra un invicto de cuatro partidos (3 victorias y un empate) y viene de vencer 3-1 a Gimnasia en La Plata.

En cuanto a la Lepra mendocina, que viene de una caída en La Fortaleza ante Lanús por la mínima diferencia, hay urgencias para volver a sumar de a tres, ya que se encuentra a 4 unidades de la zona de clasificación a Playoffs en la Zona A. Su última victoria como visitante fue el 20 de julio con un 3-0 ante Barracas Central.

Probables formaciones:

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Mauricio Cardillo, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Leandro Rey Hilfer

Hora: 16.45

TV: TNT Sports

TIGRE VS ALDOSIVI

Tigre buscará un triunfo ante Aldosivi

En Victoria, Tigre buscará volver al triunfo ante un necesitado Aldosivi. El partido comenzará a las 19 horas, tendrá como árbitro principal a Brian Ferreyra y será televisado por ESPN Premium.

El Matador hace tres partidos que no puede ganar y eso lo dejó relegado de los puestos de clasificación a octavos de final en la Zona A. Sin embargo, una victoria los volverá a meter en carrera. Luego del empate sin goles ante Talleres, los dirigidos por Diego Dabove tendrán una nueva chance en el estadio José Dellagiovanna para recuperar la sonrisa.

Enfrente estará el Tiburón, que hasta el momento es uno de los dos equipos que estaría perdiendo la categoría junto con San Martín de San Juan. El conjunto de Mar del Plata todavía no ganó en el Clausura y arrastra tres derrotas en fila. Además, apenas marcó un gol en ocho fechas y se encuentra último en la Tabla Anual y en los Promedios.

Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes; Simón Riveros, Elías Cabrera, Jabes Saralegui; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Ayrton Preciado, Martín García, Tiago Serrago; Natanael Guzmán, Tobías Cervera y Justo Giani. DT: Guillermo Farré.

Estadio: José Dellagiovanna

Árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Gastón Monzón Brizuela

Hora: 19

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA