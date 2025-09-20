Deportes

ATP de Hangzhou: Tomás Etcheverry selló su clasificación a los cuartos de final

El argentino superó en sets corridos al australiano Rinky Hijikata con un marcador de 6-1 y 6-4. En la madrugada del domingo se medirá con el francés Corentin Moutet

Guardar
Tomás Etcheverry se clasificó para
Tomás Etcheverry se clasificó para los cuartos de final del ATP de Hangzhou al vencer al australiano Rinky Hijikata (Foto: ATP Tour)

Sobre las canchas de cemento del ATP 250 de Hangzhou, China, el tenista argentino Tomás Etcheverry comenzó a recuperar su juego. Tras el boleto obtenido con la Selección de Tenis YPF al Final 8 de la Copa Davis, el platense se metió por cuarta vez en la temporada entre los mejores ocho de un certamen al derrotar en sets corridos al australiano Rinky Hijikata con un marcador de 6-1 y 6-4.

En la ciudad de 13 millones de habitantes ubicada a 200 kilómetros de Shanghai, Etcheverry (ocupa el puesto 63° del ranking de la ATP) continúa con su racha de triunfos en las instalaciones del Hangzhou Olympic Sports Centre. El torneo asiático, que tuvo su primera edición el año pasado con el croata Marin Cilic como campeón, es una nueva oportunidad para que El Retu sueñe con levantar su primer trofeo en el circuito ATP Tour.

Las victorias traen confianza, y Etcheverry no es la excepción. Después de formar parte del equipo argentino que sigue en carrera por la Ensaladera de Plata, el tenista viajó directamente a Asia. Allí, en el ATP 250 de Hangzhou, busca dar un giro a una temporada que ha sido hasta el momento irregular.

Tomás Etcheverry por cuarta vez
Tomás Etcheverry por cuarta vez en la temporada se clasifica entre los ocho mejores en torneos de ATP (Foto: ATP Tour)

En el partido de octavos de final, el tenista argentino entró a la cancha decidido a marcar el ritmo de competencia. Después de salvar un punto de break en el primer game, se acomodó rápidamente, consiguió dos quiebres y se puso 5-0. Finalmente, cerró la manga con un contundente 6-1.

En el segundo parcial el albiceleste continuó con su patrón de juego, fue paciente y no dudó a la hora de volver a lastimar a Hijikata (111°) para adueñarse del servicio en el quinto game. Esa paridad la sostuvo hasta el final del encuentro para llevarse el partido a su favor por 6-4 en una hora y 29 minutos de competencia.

En lo que va del año, el bonaerense acumulaba tres apariciones entre los ocho mejores en torneos ATP Tour y, ahora, en igual cantidad de superficies. En canchas de polvo de ladrillo en Santiago y Hamburgo, en césped en Halle y en dura en Hangzhou.

Tomás Etcheverry se medirá en
Tomás Etcheverry se medirá en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou ante el francés Corentin Moutet (Foto: Aaron Doster)

Con el deseo de alcanzar las semifinales, El Retu enfrentará al francés Corentin Moutet (39°), quien tuvo que trabajar más de la cuenta para derrotar a su compatriota Arthur Cazaux (84°), por 6-7(1), 6-3 y 7-6(3) en tres horas y 47 minutos de competencia.

El historial indica que se vieron las caras en dos oportunidades y en ambas el duelo quedó en manos de Etcheverry. El encuentro más reciente fue en la ronda de 64 del Masters 1000 de Montecarlo 2025. El partido está programado para el primer turno de este domingo en la cancha central, no antes de las 02:30 (hora argentina).

Los otros cruces de cuartos de final

Las otras llaves para definir a los semifinalistas enfrentarán al francés Valentin Royer (88° del ranking ATP) con el estadounidense Learner Tien (54°), al chino Yibing Wu (196°) con el ruso Daniil Medvedev (18°) y al checo Dalibor Svrcina (99°) con el kazajo Alexander Bublik (19°).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTomás Etcheverry

Últimas Noticias

El gesto de Lionel Messi con Dembélé luego de que el francés ganara el Balón de Oro

El jugador del PSG obtuvo el trofeo a mejor jugador del mundo y en su discurso le agradeció al argentino. La respuesta de La Pulga en las redes sociales

El gesto de Lionel Messi

Del fracaso a la gloria: la metamorfosis de Jim Walmsley para convertirse en una leyenda del ultramaratón

Expulsado de la Fuerza Aérea y hundido en una profunda crisis, el atleta reconstruyó su vida desde cero y se convirtió en ícono de perseverancia tras conquistar los desafíos más exigentes del atletismo mundial

Del fracaso a la gloria:

Los filosos dardos del padre de Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Aquí ha pasado algo muy raro”

Mounir Nasraoui se despachó con polémicas declaraciones, luego de que su hijo quedara por detrás de Ousmane Dembélé en la premiación

Los filosos dardos del padre

Más allá del ring: cuáles son las secuelas físicas y mentales que deja el boxeo, según un estudio

Diversos trabajos científicos advierten que la combinación de golpes en la cabeza, presión emocional y desgaste físico puede provocar trastornos neurológicos, pero también emocionales

Más allá del ring: cuáles

Argentina es el país con más ganadores del Balón de Oro: la lista completa y la broma viral de Messi y Francia como protagonistas

Ousmane Dembélé sumó su primera coronación. Lionel Messi lidera con ocho

Argentina es el país con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelan que un ecosistema clave

Revelan que un ecosistema clave del Ártico enfrenta un cambio que amenaza su equilibrio natural

Cómo hacer cheesecake en casa: cuatro recetas fáciles e innovadoras

El dato clave que siguen los investigadores para dar con los delincuentes que le robaron a Pampita

Científicos proponen una nueva hipótesis sobre la formación de Mercurio

Tras los anuncios de apoyo financiero, Milei partió a Estados Unidos para hablar en la ONU y reunirse con Trump

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso de Costa Rica

El Congreso de Costa Rica rechazó retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

Un parásito resistente pone en jaque las cosechas de maíz en Estados Unidos

La ONU alertó de nuevo un deterioro en Nicaragua: represión, paramilitarismo y sin Estado de derecho

Von der Leyen anunció un “instrumento específico” europeo para la reconstrucción de Gaza

ExxonMobil invertirá 6.800 millones de dólares en un nuevo proyecto petrolero en Guyana

TELESHOW
Valentina Cervantes, la pareja de

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”

El dato clave que siguen los investigadores para dar con los delincuentes que le robaron a Pampita

Las fotos de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, en su primera campaña como modelo

Juana Repetto habló de si se reconciliaría con su expareja tras conocer su embarazo: “Es el peor error del planeta Tierra”

El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo”