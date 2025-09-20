ATP de Hangzhou: Tomás Etcheverry selló su clasificación a los cuartos de final

Tomás Etcheverry se clasificó para los cuartos de final del ATP de Hangzhou al vencer al australiano Rinky Hijikata (Foto: ATP Tour)

Sobre las canchas de cemento del ATP 250 de Hangzhou, China, el tenista argentino Tomás Etcheverry comenzó a recuperar su juego. Tras el boleto obtenido con la Selección de Tenis YPF al Final 8 de la Copa Davis, el platense se metió por cuarta vez en la temporada entre los mejores ocho de un certamen al derrotar en sets corridos al australiano Rinky Hijikata con un marcador de 6-1 y 6-4.

En la ciudad de 13 millones de habitantes ubicada a 200 kilómetros de Shanghai, Etcheverry (ocupa el puesto 63° del ranking de la ATP) continúa con su racha de triunfos en las instalaciones del Hangzhou Olympic Sports Centre. El torneo asiático, que tuvo su primera edición el año pasado con el croata Marin Cilic como campeón, es una nueva oportunidad para que El Retu sueñe con levantar su primer trofeo en el circuito ATP Tour.

Las victorias traen confianza, y Etcheverry no es la excepción. Después de formar parte del equipo argentino que sigue en carrera por la Ensaladera de Plata, el tenista viajó directamente a Asia. Allí, en el ATP 250 de Hangzhou, busca dar un giro a una temporada que ha sido hasta el momento irregular.

Tomás Etcheverry por cuarta vez en la temporada se clasifica entre los ocho mejores en torneos de ATP (Foto: ATP Tour)

En el partido de octavos de final, el tenista argentino entró a la cancha decidido a marcar el ritmo de competencia. Después de salvar un punto de break en el primer game, se acomodó rápidamente, consiguió dos quiebres y se puso 5-0. Finalmente, cerró la manga con un contundente 6-1.

En el segundo parcial el albiceleste continuó con su patrón de juego, fue paciente y no dudó a la hora de volver a lastimar a Hijikata (111°) para adueñarse del servicio en el quinto game. Esa paridad la sostuvo hasta el final del encuentro para llevarse el partido a su favor por 6-4 en una hora y 29 minutos de competencia.

En lo que va del año, el bonaerense acumulaba tres apariciones entre los ocho mejores en torneos ATP Tour y, ahora, en igual cantidad de superficies. En canchas de polvo de ladrillo en Santiago y Hamburgo, en césped en Halle y en dura en Hangzhou.

Tomás Etcheverry se medirá en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou ante el francés Corentin Moutet (Foto: Aaron Doster)

Con el deseo de alcanzar las semifinales, El Retu enfrentará al francés Corentin Moutet (39°), quien tuvo que trabajar más de la cuenta para derrotar a su compatriota Arthur Cazaux (84°), por 6-7(1), 6-3 y 7-6(3) en tres horas y 47 minutos de competencia.

El historial indica que se vieron las caras en dos oportunidades y en ambas el duelo quedó en manos de Etcheverry. El encuentro más reciente fue en la ronda de 64 del Masters 1000 de Montecarlo 2025. El partido está programado para el primer turno de este domingo en la cancha central, no antes de las 02:30 (hora argentina).

Los otros cruces de cuartos de final

Las otras llaves para definir a los semifinalistas enfrentarán al francés Valentin Royer (88° del ranking ATP) con el estadounidense Learner Tien (54°), al chino Yibing Wu (196°) con el ruso Daniil Medvedev (18°) y al checo Dalibor Svrcina (99°) con el kazajo Alexander Bublik (19°).