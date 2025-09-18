Deportes

Por qué Franco Colapinto es “la opción más segura” para Alpine en la F1 en 2026 y quiénes son sus “competidores”

Los análisis con una danza de nombres para el team francés. Aunque el argentino hoy está por encima de todos

Guardar
Franco Colapinto y sus competidores,
Franco Colapinto y sus competidores, según L'Equipe y Motorsport: Yuki Tsunoda, Jack Doohan y Mick Schumacher

Mucho se habla sobre quién acompañará a Pierre Gasly en Alpine la próxima temporada de Fórmula 1 y si bien el argentino Franco Colapinto tiene muchas chances de continuar como titular, en Europa algunos medios prestigiosos hacen sus análisis sobre qué puede pasar con la segunda butaca de la escudería francesa en 2026.

El rendimiento de Alpine en la actual campaña estuvo lejos de las expectativas, en parte porque, a diferencia de otras escuderías como Red Bull, no logró consolidar un segundo piloto competitivo. Desde el Gran Premio de Australia, Gasly fue el responsable de la totalidad de los 20 puntos.

Según el medio francés L’Equipe, Flavio Briatore, asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, y su equipo intensificó la búsqueda de un piloto capaz de ofrecer un rendimiento superior, en un contexto marcado por la inminente llegada de un nuevo reglamento en 2026.

El abanico de candidatos para el segundo asiento de Alpine es amplio y diverso, según describió el sitio galo. Jack Doohan, australiano de 22 años, inició la temporada como titular tras haber sustituido a Esteban Ocon en Abu Dhabi el año anterior. Sin embargo, tras solo seis carreras y resultados poco convincentes -su mejor clasificación fue un undécimo puesto en Baréin y un decimotercer lugar en China-, fue reemplazado por Colapinto y regresó a su rol de piloto reserva. Su salida respondió a la necesidad urgente de encontrar un sustituto para Ocon, quien partió hacia Haas.

Paul Aron es uno de
Paul Aron es uno de los pilotos de reserva en Alpine (@AlpineF1Team)

Por su parte, Colapinto, también de 22 años, representa la opción más lógica en términos de continuidad. Desde su incorporación al equipo en mayo, antes del Gran Premio de Imola, Franco disputó nueve carreras con Alpine y afrontará la décima en Bakú. Hasta el momento, alcanzó la Q2 en cuatro ocasiones y su mejor resultado en carrera ha sido un undécimo puesto en Zandvoort.

Otra alternativa es el estonio Pablo Aron, piloto reserva de Alpine y tercero en el Campeonato de F2 del año pasado. Con 21 años, Aron se ganó la confianza de Briatore y acumuló experiencia en sesiones de entrenamientos libres con Sauber en Silverstone y Budapest, así como una reciente participación con Alpine en Monza. Además, ha trabajado intensamente en el simulador y en las Pruebas de Coches Previos (TPC), lo que sugiere que el equipo francés lo considera seriamente para el puesto.

El nombre de Mick Schumacher también figura entre los posibles candidatos. El piloto alemán, de 26 años, compite actualmente para Alpine en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), en la categoría Hypercar. Aunque en el pasado manifestó su deseo de regresar a la F1, su reincorporación parece menos probable. Con 43 participaciones en Grandes Premios con Haas entre 2021 y 2022, Schumacher cuenta con experiencia y un apellido de peso, pero Briatore declaró recientemente que no lo contempla en su lista de opciones.

La posibilidad de que Yuki Tsunoda se sume a Alpine tampoco puede descartarse por completo (siempre tomando como referencia L’Equipe). Tsunoda, quien formó parte de Red Bull F1 desde 2021, ascendió este año junto a Max Verstappen, aunque sus resultados no han igualado los del piloto neerlandés. Existe la opción de que Tsunoda, de 25 años, sea desplazado al final de la temporada para dar paso a Isack Hadjar, lo que abriría la puerta a un movimiento similar al que realizó Gasly en el pasado. En cambio, la llegada del neozelandés Lawson desde Racing Bulls parece menos probable.

Alex Dunne y Leonardo Fornaroli,
Alex Dunne y Leonardo Fornaroli, actuales pilotos de Fórmula 2, también se incluyeron en el abanico de los citados medios europeos

Finalmente, Alpine podría apostar por un piloto emergente de F2. Entre los nombres que suenan figuran el irlandés Alex Dunne, actualmente quinto en Fórmula 2 con Rodin y protegido de McLaren, quien podría realizar pruebas con Alpine próximamente, o el italiano Leonardo Fornaroli, líder del campeonato con Invicta y sin vínculos con equipos de F1.

Este jueves, Motorsport, uno de los medios especializados más importante, hizo un análisis similar, pero lo puso Colapinto por encima de todos. “La opción más segura”, subtituló el portal que suele manejar muy buena información. “Los resultados han empezado a llegarle, y terminar 11º en Zandvoort lo dejó a un paso de un punto crucial”, destacó dicho portal.

Infobae adelantó el jueves pasado que Colapinto está más firme que nunca en Alpine y no tiene competidor dentro de la escuadra francesa ni tampoco afuera. Así como este medio anticipó el 30 de junio que Franco iba a completar el año como titular, también se puede adelantar que, de mantener su rendimiento, será cuestión de tiempo para que se haga el anuncio oficial de su continuidad para 2026. El plazo, según lo argumentado por Briatore, no debería pasar las próximas cuatro o cinco carreras.

Consultado sobre su participación en el proceso de selección, Gasly explicó a la prensa que su rol se limita a compartir su perspectiva y mantener un diálogo abierto con la dirección: “Me piden mi opinión; después, se trata más de mantener conversaciones abiertas con el equipo”, declaró el piloto francés en la conferencia de prensa previa en Bakú, donde donde este fin de semana se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán. Además, subrayó la transparencia de su relación con Briatore: “Con Flavio, tenemos una relación muy honesta y abierta, no hay nada oculto. Además, él es igual de abierto y honesto en lo que dice a la prensa”.

En cuanto al perfil ideal para su futuro compañero, Gasly enfatizó la importancia de contar con un piloto veloz y eficiente en la retroalimentación técnica: “Como siempre he dicho, se necesita al piloto más rápido posible, que también sea eficiente en cuanto a retroalimentación técnica y que pueda ayudar con las estrategias”, añadió. El francés también destacó que la presencia de dos autos competitivos permite explorar más alternativas tácticas en carrera: “Cuando luchas más en cabeza con dos coches, puedes disfrutarlo un poco más y probar más estrategias”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoAlpine F1 TeamFórmula 1Paul AronJack DoohanMick SchumacherYuki Tsunodadeportes-argentina

Últimas Noticias

Con el envión de la Copa Davis, Tomás Etcheverry se impuso en su debut en el ATP de Hangzhou

El platense derrotó en sets corridos al bosnio Damir Dzumhur por 6-2 y 6-4. Juan Manuel Cerúndolo perdió en la primera ronda de Chengdu

Con el envión de la

Todos los goles del día en la Champions League: el City le ganó 2-0 al Napoli y Barcelona venció 2-1 al Newcastle

Con goles de Haaland y Doku, el conjunto de Pep Guardiola derrotó como local al elenco italiano. Los de Hansi Flick se hicieron fuertes en Inglaterra

Todos los goles del día

El encendido duelo entre Colapinto y Gasly adivinando futbolistas: la goleada que terminó con un dardo por el Mundial 2022

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, los dos pilotos de Alpine fueron sometidos a un divertido desafío

El encendido duelo entre Colapinto

La sorprendente confesión de Mauro Zárate sobre los partidos que jugó bajo los efectos del alcohol: “Me marcó el Cholo Simeone”

El ex jugador brindó una peculiar entrevista en la que reveló una insólita anécdota

La sorprendente confesión de Mauro

La jugada a pura potencia del Diablito Echeverri que forzó el empate del Leverkusen sobre la hora en su debut en la Champions

El argentino amagó a patear el tiro libre enviado a la red por Alejandro Grimaldo y tuvo mucho atrevimiento sobre el tiempo adicionado para regalar su aporte en el 2-2 ante Copenhague

La jugada a pura potencia
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Senado de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como embajador en la Argentina

Qué dice la ley de reparto de Aportes al Tesoro Nacional, que quedó vigente tras el rechazo del Congreso al veto de Milei

Justo antes de iniciar el juicio, sobreseyeron a los imputados por el choque en el que hubo 15 muertos

Un sismo de 4,5 grados en la escala de Richter sacudió la provincia de Mendoza: en qué localidades se sintió

Científicos advierten sobre la desaparición de peces payaso y anémonas por las olas de calor marinas

INFOBAE AMÉRICA
Google en Perú: inauguran laboratorio

Google en Perú: inauguran laboratorio tecnológico para potenciar el aprendizaje y la creación digital en estudiantes

La NASA confirmó el descubrimiento de 6.000 exoplanetas y anunció miles en espera de confirmación

Un dron impactó cerca de la ciudad israelí de Eilat mientras el Ejército interceptó otros dos artefactos

Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU por una tregua inmediata en Gaza

La Unión Europea exigió acciones inmediatas para frenar la violencia en la provincia siria Sweida

TELESHOW
Santiago Caamaño, la pareja de

Santiago Caamaño, la pareja de Nazarena Vélez, mostró el casting por el que fue elegido para En el barro

Con boina y mini vestido: María Becerra se robó las miradas en el desfile de Carolina Herrera en Madrid

La China Suárez celebró que sus hijos comenzaron las clases en Turquía: “Estoy orgullosa de ustedes”

El conmovedor relato de los hermanos de Thiago Medina en plena vigilia por su salud: “Es un orgullo para la familia”

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca celebraron el cumpleaños de Miel: fotos, recuerdos y un amor que no cambia