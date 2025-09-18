La llamativa reacción de Messi y De Paul cuando les informaron del gol de Racing ante Vélez en pleno calentamiento del Inter Miami

La pasión de los argentinos no entiende de límites, ni fronteras. Y una nueva muestra de ello se dio en Estados Unidos, donde el Inter Miami se presentó ante Seattle Sounders, en un compromiso válido por la temporada regular de la Major League Soccer.

El mismo día en que Las Garzas debieron afrontar su partido, en Buenos Aires se iniciaron los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y una de las series más atractivas fue la que protagonizaron Vélez y Racing en el José Amalfitani.

Fue entonces cuando un fanático de la Academia se dirigió hacia las figuras más destacadas del elenco rosa para informarles el gol de Maravilla Martínez en Liniers, mientras los futbolistas realizaban los trabajos precompetitivos.

La reacción de Lionel Messi y Rodrigo De Paul ante la inesperada iniciativa que tuvo el hincha académico se convirtió en uno de los fenómenos virales más llamativos de las últimas horas. El simpatizante, presente en el estadio del país del norte, les gritó a los campeones del mundo sobre el tanto convertido a más de 7.000 kilómetros de distancia, lo que generó sorpresa en el capitán de la Selección y una señal de aprobación por parte del Motorcito, quien celebró la novedad en pleno campo de juego.

Con la victoria conseguida en Villa Luro, los hinchas más optimistas sueñan con cerrar la clasificación a las semifinales del certamen continental. Y una de las ideas más alocadas es que De Paul se sume a préstamo en el club que lo vio nacer para afrontar las instancias decisivas del torneo. Con el Chino Saja como mediador por su pasado como entrenador de arqueros del Inter Miami, la mayoría se atreve a alimentar la esperanza de contar con el volante con pasado en el Atlético de Madrid y Udinese para ir por el máximo sueño de la temporada, aunque se trata de una utopía.

El encuentro, disputado en el Chase Stadium, tuvo como protagonista a la leyenda rosarina, quien lideró la victoria de Las Garzas por 3-1. Este resultado permitió al conjunto de Javier Mascherano sumar un triunfo clave en la Conferencia Este, consolidando su posición en la lucha por la clasificación a los Playoffs.

A pesar de las ausencias de Luis Suárez, sancionado tras un incidente en la final de la Leagues Cup, y Tomás Avilés, expulsado en el último partido, el conjunto rosa de Florida logró imponerse y alcanzar la quinta posición de en su zona con 49 puntos. Esta cifra los mantiene a cierta distancia del líder, Philadelphia Union, que acumula 57 unidades. Por su parte, Seattle Sounders quedó en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste con 45 puntos.

El calendario de la MLS continuará para el equipo dirigido por Javier Mascherano el próximo sábado, cuando se enfrente al DC United desde las 20.30 (horario argentino).

En dicha presentación, los fanáticos de Racing no tendrán inconvenientes en la superposición de partidos, dado que el elenco liderado por Gustavo Costas jugará el viernes en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, donde se medirá con Huracán por la novena fecha del Torneo Clausura. Probablemente, el experimentado entrenador presente un equipo alternativo para guardar a su mejor material para la revancha del próximo martes a las 19 frente a Vélez en el Cilindro de Avellaneda.