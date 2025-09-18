Deportes

“Ganar, un objeto de consumo”, el nuevo libro del ex arquero Diego Hernán Fernández

El ex Santamarina, Patronato, CAI de Comodoro Rivadavia y Olimpo lanzó su tercera publicación con el objetivo de reflexionar sobre el ambiente que rodea al deporte

El ex arquero y entrenador Diego Hernán Fernández lanzó su nuevo libro llamado “Ganar: Un objeto de consumo. ¿Un mundo solo de victorias?“ que se hace profundas preguntas sobre distintos disparadores que rodean al mundo deportivo de alto rendimiento actual.

Este es un ensayo que incomoda, que nos espeja con nosotros mismos para preguntarnos qué papel hemos protagonizado cada uno en esta obra de la sociedad deportiva actual; donde la palabra presión se escucha más que la palabra jugar, y la angustia, la frustración y el temor han acaparado el caminar de todos. ¿Cómo pasamos del disfrute al sufrimiento?“, plantea el autor, que posee una trayectoria de 20 años como futbolista profesional y es director técnico con Licencia PRO Conmebol (la más alta de Sudamérica).

Entrenadores, jugadores, dirigentes, periodistas, hinchas y padres debemos realizar una profunda reflexión que nos ayude a entender el presente, nuestro accionar en él y cómo podemos mejorar el futuro del deporte. Este es mi tercer libro y debo confesar que con él tengo muchas más pretensiones que con los otros dos, y es porque pretendo que pueda entrar en cada casa donde haya niños y niñas deportistas; en cada institución que forme, a través del deporte, seres humanos de bien; en cada entrenador que entiende el ganar o perder como el éxito o el fracaso en su profesión, y darle un enfoque distinto a esa creencia; y en cada hincha que, llevado por el deseo de ganar, pierde de vista otras cosas fundamentales que el deporte —y en este caso, el fútbol— lleva en su esencia", se plantea Fernández, que pasó por Santamarina de Tandil, Patronato de Paraná, CAI de Comodoro Rivadavia y Olimpo, entre otros clubes de su carrera como arquero.

“La pregunta que debemos hacernos es: ¿realmente queremos hacer algo para cambiar este presente que estamos atravesando?“, reflexiona.

Nacido en Punta Alta hace 51 años, Fernández desarrolló una carrera deportiva entre Argentina y Perú durante dos décadas y lleva diez años recibido de entrenador, siendo parte de distintos cuerpos técnicos en Argentina y Colombia. El ex futbolista recuerda también que desarrolló un programa de charlas llamado “Futbolosofia” y otro para jóvenes denominado “En busca de los sueños”.

Si bien también es docente de entrenadores en ISAD de Buenos Aires y ATFA Bahía Blanca en la cátedra de fútbol y educación, planificación estratégica y dirección de jugadores y equipos, ha decidido en los últimos años exponer sus ideas en distintos libros. Publicó previamente “El intelecto y 10 más” –que trata de la importancia de desarrollar el intelecto en los deportistas– y “El método Wilson”, que busca la consonancia empática en los deportes de equipo.

“Ojala este pequeño libro sirva para construir ámbitos laborales de mejor calidad humana, donde el respeto y la admiración sean los cimientos”, había expresado el escritor sobre la composición de 140 páginas que publicó en 2024. Y agregó: “Si de algo estoy convencido es que esta dinámica no está apuntada a lograr un resultado numérico sino por el contrario quiere lograr que las personas pongan su energía en pos de la mejora continua no solo propia sino también ajena. En definitiva en que al mirar al otro nos estemos mirando a nosotros mismos”.

