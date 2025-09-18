El extenso invicto que le cortó Palmeiras a River Plate como local en el Monumental por Copa Libertadores

River Plate cayó por 2-1 ante Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

El invicto de River Plate como local en la Copa Libertadores llegó a su fin tras la derrota 2-1 ante Palmeiras en el Estadio Monumental. El resultado puso punto final a una racha de 18 partidos consecutivos sin conocer la derrota en condición de anfitrión por el principal certamen continental, secuencia que se extendió durante más de cuatro años y medio. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo no perdía en su estadio desde el 11 de agosto de 2021, cuando cayó ante Atlético Mineiro en los cuartos de final de esa edición.

Desde aquel traspié frente al equipo brasileño, River Plate hilvanó una seguidilla positiva compuesta por 13 victorias y 5 empates dentro del Monumental, cifra que consolidó a Núñez como una de las plazas más firmes de Sudamérica en torneos internacionales. La serie invicta comenzó el 13 de abril de 2022, con un triunfo 2-0 sobre Fortaleza en la fase de grupos, y abarcó celebraciones resonantes. Destaca la goleada 8-1 a Alianza Lima en 2022 y el contundente 6-2 sobre Independiente del Valle en 2025.

El ciclo incluyó actuaciones de alto nivel ante rivales de distintas regiones, mostrando una consistencia que actuó como respaldo en cada nueva edición de la Copa Libertadores. La fortaleza en casa se tradujo en una herramienta fundamental para la construcción de los objetivos deportivos del ciclo Gallardo, sirviendo de impulso en fases clave del certamen.

A pesar del esfuerzo por extender la racha, la caída ante Palmeiras obligará a River Plate a revertir el resultado en São Paulo para mantener sus aspiraciones en la actual Copa Libertadores. El desafío inmediato apunta al partido de vuelta en el Allianz Parque, instancia en la que el equipo de Núñez deberá buscar la victoria para seguir en carrera en la competencia más importante de Sudamérica.

Vale destacar que esta seguidilla se convirtió en la segunda mejor en la historia del Millonario, superando los 15 que cosechó entre 1966 y 1967, con 12 triunfos y tres caídas. Según develó ESPN, la mejor sigue siendo la que consiguió entre 1993 y 2000, con un total de 30 encuentros (22 victorias y ocho derrotas).

LA RACHA DE 18 PARTIDOS INVICTOS EN EL ESTADIO MONUMENTAL:

<br>

1- 2-0 vs Fortaleza de Brasil (13/4/2022, fase de grupos)

2- 4-0 vs Colo Colo de Chile (19/5/2022, fase de grupos)

3- 8-1 vs Alianza Lima de Perú (25/5/2022, fase de grupos)

4- 0-0 vs Vélez (6/7/2022, octavos de final)

5-4-2 vs Sporting Cristal de Perú (19/4/2023, fase de grupos)

6- 2-0 vs Fluminense de Brasil (7/6/2023, fase de grupos)

7- 2-0 vs The Strongest de Bolivia (27/6/2023, fase de grupos)

8- 2-1 vs Inter de Porto Alegre de Brasil (1/8/2023, octavos de final)

9- 2-0 vs Nacional de Uruguay (11/4/2024, fase de grupos)

10- 2-0 vs Libertad de Paraguay (14/5/2024, fase de grupos)

11- 2-0 vs Deportivo Táchira de Venezuela (30/5/2024, fase de grupos)

12- 2-1 vs Talleres de Córdoba (21/8/2024, octavos de final)

13- 1-0 vs Colo Colo de Chile (24/9/2024, cuartos de final)

14- 0-0 vs Atlético Mineiro de Brasil (29/10/2024, semifinales)

15- 0-0 vs Barcelona de Ecuador (8/4/2025, fase de grupos)

16- 6-2 vs Independiente del Valle de Ecuador (15/5/2025, fase de grupos)

17- 1-1 vs Universitario de Perú (27/5/2025, fase de grupos)

18- 1-1 (3-1 en penales) vs Libertad de Paraguay (21/8/2025, octavos de final)

CÓMO LE FUE AL RIVER DE MARCELO GALLARDO CUANDO PERDIÓ EL PARTIDO DE IDA:

La reciente caída ante Palmeiras en el estadio Monumental coloca al equipo de Marcelo Gallardo en una situación ya conocida durante su ciclo al frente de River Plate en competencias de Conmebol. Con este resultado, el club suma once ocasiones en las que debió intentar revertir una serie tras perder el partido de ida en torneos internacionales como la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Recopa. Según informó el periodista Silvio Maverino, en diez enfrentamientos anteriores en esa condición, el conjunto de Núñez logró revertir el marcador en cuatro oportunidades (ante Cruzeiro en los cuartos de final de la Copa Libertadores 20215, contra Jorge Wilstermann en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017, versus Gremio en la semifinal de la Copa Libertadores 2018 y ante Athletico Paranaense en la Recopa 2019).

No obstante, la eliminación en las últimas cuatro ocasiones después de una derrota inicial expone el desafío mayor que enfrenta el plantel en esta instancia. El historial reciente pone a prueba la capacidad de reacción del equipo, que buscará cortar esa racha negativa y avanzar en la competencia continental. Esa seguidilla de cuatro eliminaciones la conforman las caídas contra Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores 2020, ante Atlético Mineiro en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021, versus Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 y nuevamente ante Atlético Mineiro en las semifinales de la Copa Libertadores 2024.

1- Cruzeiro, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2015 (avanzó)

2- Huracán, por la semifinales de la Copa Sudamericana 2015 (eliminado)

3- Independiente del Valle, por los octavos de final de la Copa Libertadores 20216 (eliminado)

4- Jorge Wilstermann, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017 (avanzó)

5- Gremio, por las semifinales de la Copa Libertadores 2018 (avanzó)

6- Athletico Paranaense, final de la Recopa 2019 (avanzó)

7- Palmeiras, por las semifinales de la Copa Libertadores 2020 (eliminado)

8- Atlético Mineiro, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022 (eliminado)

9- Vélez, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 (eliminado)

10- Atlético Mineiro, por la semifinal de la Copa Libertadores 2024 (eliminado)