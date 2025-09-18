El encendido duelo entre Colapinto y Gasly adivinando futbolistas: la goleada que terminó con un dardo por el Mundial 2022

El divertido duelo entre Colapinto y Gasly adivinando futbolistas

La actividad en el paddock del Gran Premio de Azerbaiyán comenzó con un cargado Media Day para los pilotos de Alpine. Además de atender a la prensa y demostrar sus cualidades culinarias en Bakú, Franco Colapinto y Pierre Gasly fueron desafiados con sus conocimientos futbolísticos en un divertido desafío por fuera de la Fórmula 1.

En un duelo mano a mano, ambos tuvieron que adivinar el nombre de jugadores basándose únicamente en los escudos de los clubes en los habían jugado. La propia escudería francesa difundió el video en las redes sociales oficiales del equipo: “Probando lo bien que Pierre y Franco conocen a sus futbolistas”.

El desafío comenzó con una baja dificultad al salir Lionel Messi, Kylian Mbappé y Ángel Di María. No obstante, era el argentino el que se anticipaba al francés y adivinaba primero. “Tú eres bueno en esto”, comentó el miembro del staff de Alpine. Posteriormente, fue el turno de Julián Álvarez, Hugo Ekitiké y Diego Armando Maradona.

Franco Colapinto y Pierre Gasly mantienen una gran relación fuera de las pistas (@AlpineF1Team)

A medida que iban saliendo los futbolistas, Colapinto bromeaba o coreaba su nombre, como fueron los casos de Messi y de la Araña Álvarez. “Atlético, Man City... ¿Cuál es ese, el primero?”, preguntó Gasly sobre el escudo de Independiente, el cual no logró reconocer. “¿Agüero, no? El Kun Agüero. El Kun, papá. Soy bueno, eh. Estoy ganando”, replicó el pilarense.

Uno de los nombres que más les costó fue el de Gabriel Omar Batistuta. “¿Qué? ¿Él jugó en River y Boca? Ah, este hombre...”, soltó el argentino, mientras que Gasly bromeaba con el clásico diciendo “Cuidado, cuidado”. Después de una ayuda del entrevistador, quien dijo “Finales de los noventa, principios de los dos mil”, Colapinto acertó: “Todavía no había nacido. ¡Batistuta!”

En la última ronda tocó uno de los futbolistas más recordados de la histórica final de la Copa del Mundo 2022 en el Estadio Lusail, de Qatar: Hugo Lloris. Después de que Gasly acertara con el arquero de la selección de Francia, Colapinto rememoró el duelo del Mundial y le tiró un dardo sutil a su compañero galo: “Oh... le marcaron varios goles en la Copa del Mundo”.

Aunque este no fue el único desafío al que ambos pilotos fueron sometidos. Ambos protagonizaron una jornada inusual en el paddock al participar en una competencia culinaria organizada por la Fórmula 1 y el equipo Alpine, en la que debieron preparar la receta local de shashlik, un tipo de kebab.

El ambiente se tornó distendido cuando Colapinto, de 22 años, optó por bromear con su compañero mientras este cocinaba. En un momento, el argentino infló su guante como un globo, lo que llevó a Gasly, de 29 años, a exclamar entre risas: “Amigo, arruinaste absolutamente mi kebab”. La propia Fórmula 1 compartió el episodio en sus redes sociales con el mensaje: “Pierre Gasly: cocinando y Franco Colapinto: causando caos”. Además de la actividad gastronómica, el piloto argentino realizó un giro de reconocimiento al circuito urbano en bicicleta durante la jornada.

Por otra parte, en diálogo con ESPN, Colapinto puntualizó en su presente en Alpine y, más allá de la carencia de rendimiento del monoplaza y los resultados, aseguró que está conforme con su progreso en el equipo. “En lo personal, lo importante es seguir progresando, estar cómodo con el auto, más consistente. Creo que lo voy encontrando. Se vendrán mejores circuitos. Con esta recta larga nos va a costar, pero lo vamos a intentar y tener un buen resultado”.

Pese a esto, afirmó: “No estamos en una posición que queremos, no estamos sumando puntos, últimos en el campeonato. No es un buen año por ahora”. Al mismo tiempo, hizo hincapié en los rumores de la lucha por la segunda butaca de Alpine. Más allá de que el argentino es el máximo candidato a quedarse con el asiento para el 2026, todavía resta la confirmación oficial por parte del team con sede en Enstone.

“Es un poco como lo estuve haciendo siempre. No se puede controlar lo que pasa alrededor, ese ruido externo no es algo que me esté influyendo, pero hay que saber controlarlo. Al final, hay muchas expectativas y mucha gente que quiere que nos vaya bien y a veces cuando no sale hay críticas”, argumentó el joven de 22 años.

La agenda oficial de la competencia en Bakú comenzará este viernes a las 5:30 (hora argentina) con la primera sesión de entrenamientos, seguida de una segunda práctica a las 9:00. El sábado se disputarán los últimos ensayos a las 5:30 y la clasificación a las 9:00, mientras que el Gran Premio de Azerbaiyán se largará el domingo a las 8:00 de Argentina.