Brasil no convocó a sus principales figuras para el Mundial Sub 20: las estrellas que no estarán presentes en Chile

La selección de Brasil Sub 20 afrontará el próximo Mundial en Chile sin las figuras más reconocidas de su generación, una situación que ha marcado la convocatoria anunciada por el entrenador, Ramon Menezes. La ausencia de nombres como Endrick, Estêvão, Vitor Roque y Rayan ha sido el aspecto más notorio de la lista, en un contexto donde la CBF continúa enfrentando dificultades para obtener la liberación de jugadores por parte de los clubes, dado que el torneo no coincide con las fechas oficiales de la FIFA.
El torneo se celebrará entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre en territorio chileno, y la lista de 21 convocados, publicada en el sitio oficial de la CBF, destaca más por las ausencias que por la presencia de grandes individualidades. Entre los seleccionados, Pedrinho y Wesley, formados en el Corinthians y actualmente en el Zenit y el Al Nassr, respectivamente, figuran como los jugadores de mayor proyección internacional.
Las principales promesas de la generación, como Endrick y Estêvão, ni siquiera fueron consideradas para la convocatoria, ya que ambos han consolidado sus carreras en Europa. En el caso de Vitor Roque, quien cuenta con la edad reglamentaria y participó en amistosos ante México en 2023, su protagonismo actual en el Palmeiras impidió su inclusión. De hecho, fue el autor del segundo tanto del Verdao en la victoria frente a River Plate, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por su parte, Rayan del Vasco Da Gama expresó su deseo de disputar el certamen, pero tampoco recibió el permiso de su club.
En cuanto a la distribución de los convocados, Palmeiras y Cruzeiro aportan cuatro jugadores cada uno, siendo los clubes que más futbolistas han liberado para la competición. Además, seis integrantes de la lista militan en equipos fuera de Brasil. El proceso de preparación será breve, con solo dos entrenamientos programados en la Granja Comary de Teresópolis los días lunes y martes previos al viaje a Santiago, ciudad que albergará todos los partidos de la fase inicial.
El sorteo ubicó a Brasil en el Grupo C, considerado el más exigente, junto a España, Marruecos y México. El debut será ante los mexicanos el 28 de septiembre, seguido por el enfrentamiento contra los africanos el 1 de octubre y el cierre de la fase de grupos frente a la Roja el 4/10. Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Nacional de Santiago.
El formato del torneo establece que los dos primeros de cada uno de los seis grupos, junto a los cuatro mejores terceros, avanzarán a los octavos de final. Brasil, que ostenta cinco títulos mundiales en la categoría, no conquista el trofeo desde 2011, cuando superó a Portugal en la final disputada en Colombia con un triplete de Oscar. El actual campeón, Uruguay, no logró clasificarse para la edición de 2025. Por su parte, Argentina integrará el Grupo D, junto a Italia, Australia y Cuba.
TODOS LOS CONVOCADOS
ARQUEROS
- Felipe Longo - Corinthians
- Lucas Furtado - Vitoria (POR)
- Otávio - Cruzeiro
DEFENSORES
- Gilberto - Palmeiras
- Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
- Leandrinho - Vasco
- Léo Derik - Athletico-PR
- Bruno Alves - Cruzeiro
- Iago - Flamengo
- João Souza - Flamengo
MEDiOCAMPISTAS
- Coutinho - Palmeiras
- João Cruz - Athletico-PR
- Murilo - Cruzeiro
- Rayan Lucas - Sporting (POR)
- Rhuan Gabriel - Cruzeiro
DELANTEROS
- Deivid Washington - Chelsea (ING)
- Erick Belé - Palmeiras
- Gustavo Prado - Internacional
- Luighi - Palmeiras
- Pedrinho - Zenit (RUS)
- Wesley - Al Nassr (SAU)
Los grupos del Mundial Sub 20
Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto
Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá
Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España
Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina
Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica
Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria
Las sedes
- Estadio Nacional de Santiago
- Estadio El Teniente de Rancagua
- Estadio Elías Figueroa de Valparaíso
- Estadio Fiscal de Talca
Todos los campeones
- 1977: Unión Soviética
- 1979: Argentina
- 1981: República Federal de Alemania
- 1983: Brasil
- 1985: Brasil
- 1987: Yugoslavia
- 1989: Portugal
- 1991: Portugal
- 1993: Brasil
- 1995: Argentina
- 1997: Argentina
- 1999: España
- 2001: Argentina
- 2003: Brasil
- 2005: Argentina
- 2007: Argentina
- 2009: Ghana
- 2011: Brasil
- 2013: Francia
- 2015: Serbia
- 2017: Inglaterra
- 2019: Ucrania
- 2023: Uruguay