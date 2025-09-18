9 frases de Gallardo tras la derrota de River ante Palmeiras: la línea de 5, áspera respuesta a un periodista y mensaje esperanzador

El entrenador Marcelo Gallardo analizó en conferencia de prensa la derrota de River Plate 2-1 ante Palmeiras por el primer cruce de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Libertadores. El entrenador millonario reconoció que el rival fue superior, en especial en la primera parte donde el Verdao convirtió mediante Gustavo Gómez y Vitor Roque.

Sobre esto y la implementación de la línea de cinco defensores, el DT explicó: “Teníamos una clara idea de jugar el partido como lo probamos en el último juego ante Estudiantes que nos sentimos bien y había confianza. Hoy con un equipo con una jerarquía diferente, nos costó hacer pie de entrada. Perdimos el control de ese inicio de partido, con un gol de pelota parada a los cinco minutos y eso impacta fuerte”. Además del análisis del partido, Gallardo enumeró las virtudes del rival: “Son un equipo de muchísima jerarquía que se impuso con el gol a favor, con lucidez y batalla ganada en duelos individuales”.

Una de las consultas al Muñeco estuvo vinculada a cómo apreció el resultado final, ya que el descuento de Lucas Martínez Quarta lo dejó a tiro de igualar la serie el próximo miércoles en el Allianz Parque: “En el segundo tiempo cambió la cosa, pero ya teníamos dos goles en contra. El equipo mostró cierta rebeldía, empujamos. Ellos también se cansaron y lo pudimos empatar en el final. Esa es la sensación que nos queda. Era a la inversa lo que teníamos pensando, porque en el primer tiempo fuimos superados ante Palmeiras”.

En este sentido, Gallardo dejó su tradicional optimismo en el aire para encarar una semana clave antes de viajar a Brasil: “Me quedo con la expectativa del final, el gol de diferencia nos deja con vida. Hubiese sido mucho más difícil si había dos. Logramos que se vea en el segundo tiempo que Palmeiras mostró respeto. En el primer tiempo se jugó un partido que ellos quisieron, y el segundo tiempo que queríamos nosotros. Estamos vivos, hay una diferencia de un gol. Hay que corregir el gol de pelota parada, en la desconcentración con un Palmeiras que tiene poderío aéreo; ahí fallamos. Veremos cómo corregimos esos defectos. La diferencia de un gol es poca, para que nosotros tengamos una esperanza”.

En este sentido, como hizo en otras definiciones que se le presentaron cuesta arriba, el Muñeco le dejó un mensaje al hincha: “Le digo que estamos vivos, la diferencia es de un gol y la reacción del equipo se vio. Vivimos situaciones parecidas en otro momento. Ahora hay que intentar escribir una historia nueva, ante un rival de jerarquía que también nos mostró respeto”.

Frente a la consulta de un periodista sobre la línea de cinco y si River le mostró demasiado respeto al Palmeiras, Gallardo no ocultó su malestar: “No fue una cuestión de respeto o no, sino que en el primer tiempo fueron superiores. Si escucharan lo que estoy hablando no me reiteraría en conceptos que ya expresé”.

El entrenador continuó y volvió a reconocer la superioridad del elenco brasileño. “Estábamos confiados y seguros por lo demostrado contra Estudiantes, pero el trámite cambia cuando te hacen un gol inesperado a los cinco minutos. Felicitar al rival, que cuando juegan mejor y son superiores, hay que felicitarlos”. Y contó qué fue lo que les dijo a sus dirigidos para lograr un cambio en el complemento: “Que no podíamos hipotecar la serie de salir con una lanza a cualquier precio. Teníamos que calmarnos. Esperar que termine el primer tiempo y reflexionar sobre el partido, hacer las modificaciones que estaban pensadas antes. Después se modificó porque hubo otra muestra de rebeldía e intención. Y Palmeiras también se cansó. Estuvimos ahí de empatarlo”.

“El impacto del gol rápido es duro, no lo esperas. Ahí empiezan a haber desacoples en ese estado de nerviosismo. No por nada este rival es uno de los candidatos a ganar la Copa. No podíamos perder la calma y el control porque la íbamos a pasar mal, como pasó en ese primer tiempo. Eso pedí en el segundo tiempo, que la serie todavía estaba abierta. Un gol podría cambiar la cosa, lamentablemente no lo pudimos empatar. La búsqueda estuvo, y de eso nos tenemos que agarrar para ir a Brasil y dar vuelta la serie”, agregó.

Con relación a la posibilidad de que Juanfer Quintero juegue de titular en Brasil en la revancha, Gallardo expresó: “Son todas posibilidades. La idea del partido era hacer dos en uno. Un partido en un trámite parejo, con las posibilidades de desgaste, con un equipo que aparte que juega bien, son físicamente muy fuertes. No resultó tan parejo como pensamos porque a los cinco minutos nos convirtieron un gol. Y el plan de partido que teníamos pensado se dio en el segundo tiempo, pero ya con dos goles en contra. Después de las molestias, recién ahora se encuentra un poquito mejor Juanfer. Cuando él está mejor, nos da otra frescura futbolística. Pero tal vez en ese primer tiempo lo hubiese padecido, porque el equipo lo padeció”.

Y concluyó con una aclaración de que no se trató de un problema actitudinal del equipo. “No lo creo, porque los jugadores sí mostraron una versión diferente. Tampoco en ese primer tiempo fue una cuestión actitudinal, hay que reconocer cuando el rival te supera. Nosotros fuimos superiores en la segunda mitad. Agarrarnos de las cosas buenas de esa segunda mitad, corregir lo malo de la primera mitad e ir con esperanzas para la revancha. Con una versión más agresiva del juego, no actitudinal, para intentar dar vuelta la serie”.

En la antesala al duelo de vuelta, River Plate deberá visitar a Atlético Tucumán este sábado desde las 21:15 por la novena jornada del Torneo Clausura. Actualmente, es el líder de la Zona B con 18 puntos. Seguramente para este encuentro, el Millonario presente un equipo con mayoría de suplentes.