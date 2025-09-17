Tras el sorteo del Final 8, cuáles son las posibilidades reales de la Argentina en la Copa Davis

Alemania será el rival de Argentina en los cuartos de final de la Copa Davis (Foto: REUTERS/Manami Yamada)

Para muchos, las coincidencias no existen, tampoco las brujas; otros dicen que la suerte es una cuestión de construcción mental, lo mismo que la mala suerte. Pero lo cierto es que el local, Italia, número 1 del ranking de ITF y bicampeón defensor de la Copa Davis, que cuenta con el hasta hace dos semanas líder del escalafón ATP, resultó el más favorecido en un sorteo en el que Argentina no ligó nada.

Todo comenzó en Piazza Maggiore de Bolonia con una ceremonia demorada y extensa a la hora de los discursos que se llevaron los primeros 32 minutos. Luego de despertar a los asistentes en medio de un zona de atracción turística, el conductor del acto le pidió a Feliciano López, director del Final 8, que sorteara al que sería el cuarto sembrado. El español extrajo una de las dos bolas verdes (bien verdes) que habían colocado dentro de la Copa y con su mano hábil desenrolló el papelito (verde) con el nombre Czequia -República Checa-. Ese primer sorteo envió al equipo de Frana a la bolsa y a iniciar las especulaciones.

Ya colocado en la semillave superior por ser el mejor posicionado, Italia recibió la grata noticia de que los checos quedarían en la parte baja del cuadro con Alemania. Las dos siguientes bolas continuaron favoreciendo a los campeones defensores. Austria será el rival en el debut y Bélgica jugará con Francia. Con esos cuatro papelitos, quedó sellado que los en teoría más débiles y el preclasificado menos complicado estarían en el mismo sector del cuadro que el Seleccionado dirigido por Filippo Volandri. Los cucos, los que podían complicar, fueron todos para abajo.

El equipo argentino de Copa Davis volverá a disputar el Final 8 por segundo año consecutivo (Foto: Prensa AAT)

Como la suerte es loca...

Argentina debutará frente a Alemania y República Checa ante España, al menos tres equipos candidatos a dar pelea. Y de eso saben los italianos. El año pasado, en Málaga, ante una formación Argentina similar a la de la actualidad, Francisco Cerúndolo le dio una paliza a Lorenzo Musetti, lo que obligó a Italia a utilizar tanto en singles como en dobles a Jannik Sinner. Con el mejor tenista de ese momento, los posteriores campeones se quedaron con la serie 2-1 -el único punto que perdieron camino al título-.

Esta vez, el debut de Argentina será ante Alemania, un equipo que puede transformarse de accesible a riesgoso, dependiendo si lo integra Alexander Zverev o no, algo que aún está en duda. Sascha no forma parte del combinado de su país desde 2023 y por el momento nadie ha logrado convencerlo de reincorporarse.

El resto del plantel es dominado por la irregularidad en el circuito. Con jugadores como Daniel Altmaier (27 años, 49° del mundo, 0 títulos), Jan Lennard Struff (35 años, 97°, 1 título) y Yannick Hanfmann (33 años, 134°, 0 títulos), el conjunto dirigido por Michael Kohlmann dio la sorpresa al vencer a Japón, en Tokio. Un punto de cuidado de los alemanes es el dobles. La séptima pareja del ranking está integrada por Kevin Krawietz y Tim Puetz, una dupla que este año fue campeona en Halle (césped), finalista en Adelaida (dura) y Munich (clay) y semifinalista en el Masters 1000 de Canadá y Madrid, en donde cayeron por 7-6 y 7-5 con el duo que se consagró en el US Open: Horacio Zeballos y Marcel Granollers.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos se consagraron este año en el US Open (Foto: REUTERS/Mike Segar)

Todos los singlistas han circulado por el polvo de ladrillo argentino, inclusive jugando challengers y dos de ellos han tenido entrenadores albicelestes: Luli Mancini y el “Polaco” Brzezicki.

En todos los casos, las estadísticas de los enfrentamientos ponen a Francisco Cerúndolo por encima de los alemanes, mientras que Tommy Etcheverry sólo está 0-1 con Struff. Lo que deja, por ranking y antecedentes, jugando con estos mismos protagonistas, a la Argentina como favorita para avanzar a semifinales.

Si hay un equipo parejo por el nivel de sus tenistas, es Estados Unidos, no importa quién juegue, todos tienen muy buen nivel. A ese combinado le ganaron los checos el fin de semana pasado y de visitante, lo que habla a las claras del poderío de es este conjunto europeo. Un Seleccionado compacto el de Tomas Berdych, con nombres como Jiri Lehecka (23 años,16° del mundo y campeón en Brisbane y finalista en Quenn’s), Jakub Mensik (20 años, 17° del ranking, ganador del Miami Open) y Tomas Machac (24 años, 22° y campeón de Acapulco), a lo que se le suma un doblista interesante como Adam Pavlasek, que junto a Zielinski, complicaron a Zeballos-Granollers, en su camino a la consagración en el US Open.

En el debut, República Checa se enfrentará a España, un equipo que, de contar con todas sus figuras, inscribiría nombres poderosos: el número 1 del mundo Carlos Alcaraz, Alejandro DavidovichFokina (26 años, Nº20 del ranking) y Marcel Granollers (compañero de Zeballos). Los otros dos nombres tal vez sólo vayan a acompañar y podrían ser quienes les dieron el pasaje a las Finales: Pablo Carreño Busta, Pedro Martínez, Jaume Munar y Roberto Carballés Baena. Si bien todos son jugadores que no están adelante en el ranking, revirtieron un 0-2 a la Dinamarca de Holger Rune. David Ferrer, seguramente, trabajará para conseguir alguno de los tres refuerzos para fortalecer las aspiraciones del seleccionado ibérico.

Sin Alcaraz y Granollers, el cruce lógico en semifinales de la semi llave inferior sería Argentina-Chequia. A partir de aquí, cualquier cosa puede pasar. El seleccionado nacional cuenta con un punto fuerte, el dobles, lo que le permitiría pensar en un 33% en su favor, sólo le faltaría asegurar uno de los singles.

En los mano a mano, Cerúndolo no le ha podido ganar ningún set, en los dos partidos en los que enfrentó a Lehecka, mientras que Etcheverry consiguió la victoria en uno de los tres enfrentamientos entre ellos.

Por su parte, Tomas Machac tiene supremacía sobre los singlistas argentinos. Para vencer a Tommy, en Brisbane 2024, tuvo que esforzarse en conseguir el triunfo por 6-7, 7-5 y 7-6. Con Fran posee, también, un solo antecedente: durante la pandemia lo venció en el challenger de Praga, también en tres sets.

Los números tampoco acompañan a Etcheverry frente a Jakub Mensik. El de La Plata perdió siempre ajustado, pero el 2-0 del Head to Head siguió siendo favorable al checo. La esperanza la aporta la rivalidad con Cerúndolo, ya que le ganó en ambas ocasiones en que se enfrentaron, el año pasado y esta temporada, y sobre diferentes superficies. Los dos partidos arrancaron peleados, pero concluyeron con autoridad por parte del argentino.

Con los mismos rankings en ambas Selecciones, Frana no podría evadir la responsabilidad de que Francisco sea el N° 1 y utilizar la estrategia de Guillermo Coria, para que ingrese como segundo singlista y sea Mensik su rival.

Como en Países Bajos, dependerá mucho de la mentalidad con la que ingresen y permanezcan en la cancha los tenistas argentinos. Esa podría ser la carta de triunfo.

Si Argentina consigue ese resultado y alcanza la final de esta edición de la Copa Davis, sólo Italia con Jannik Sinner en la formación podría ser un rival que impida que el seleccionado albiceleste se alce con su segunda Ensaladera de Plata. Lo mismo ocurriría si el triunfo fuera del conjunto checo.

La parte alta del cuadro está mucho más clara, si el equipo local cuenta con Sinner, no hay forma de evitar el 2-0 en cuartos y semi, sin el actual N° 2 del mundo, las chances le quedarán a las raquetas de Lorenzo Musetti (9º), Flavio Cobolli (25°), el italo-argentino Luciano Darderi (30°), Lorenzo Sonego (44°) y otros cuatro tenistas más entre los 100: Matteo Berrettini (si no está lesionado), Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi y Luca Nardi. A los que podría agregarse Simone Bolelli y Andrea Vavasori, 14 y 15 del ranking de dobles.

La pelea se dará en la parte baja del cuadro, en un sorteo a pedir de Italia. Que sea local es pura casualidad, ¿o no?