La controvertida publicación de Carlos Palacios tras el reproche a Úbeda por sustituirlo en el duelo entre Boca y Rosario Central

La controvertida publicación de Carlos Palacios tras el desplante a Úbeda por un cambio en Boca

Carlos Palacios reavivó el debate en torno a su comportamiento dentro del plantel de Boca Juniors debido a una reciente publicación en redes sociales. El mediocampista chileno venía de quedar nuevamente en el centro de la controversia tras su reacción al ser sustituido en el partido frente a Rosario Central. Tras ello, la historia de Instagram que compartió, acompañada por una canción con un mensaje ambiguo, generó interpretaciones diversas sobre si se trató de una disculpa velada o de un reclamo hacia el cuerpo técnico y el entorno del club.

El episodio que desencadenó la polémica ocurrió en el estadio Gigante de Arroyito, donde las cámaras captaron el momento en que Palacios expresó su descontento a Claudio Úbeda, asistente de Miguel Ángel Russo, tras ser reemplazado durante el encuentro. El futbolista, visiblemente molesto, le preguntó a Úbeda: “¿Siempre salgo yo?”, evidenciando su frustración por la decisión técnica. Esta actitud no pasó inadvertida para el entrenador, quien decidió abordar la situación en privado con el jugador.

La reacción de Russo fue inmediata. El técnico mantuvo una conversación con Palacios para frenar los planteos públicos de los futbolistas, recordando antecedentes recientes como los de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, quienes también protagonizaron gestos de descontento al ser sustituidos. El entrenador dejó en claro que este tipo de conductas no pueden repetirse en el equipo.

El polémico posteo de Carlos Palacios

En medio de la incertidumbre sobre posibles sanciones, Palacios optó por manifestarse a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, publicó una imagen suya durante el partido, acompañada por un fragmento de la canción Más Envidia Que Fe de Locura Mix & R Jota. El extracto elegido decía: “No traigan problemas que problemas tengo miles. Si de mí te hablan mierda, soy peor que eso deciles. Ojo a quien le das la mano porque está lleno de giles. Que cuando te ven subiendo les molesta y destiñen. Tienen ma’ envidia que fe, por eso es que no progresan”. Este mensaje, interpretado por algunos como una autocrítica y por otros como una indirecta hacia el entorno, intensificó el debate sobre su intención real.

La publicación del futbolista chileno no solo llamó la atención por el contenido de la canción, sino también por la imagen elegida, en la que el jugador parece estar lamentándose o pidiendo disculpas. La ambigüedad del mensaje generó especulaciones sobre si buscaba despegarse del conflicto o, por el contrario, manifestar su malestar por la repercusión del incidente.

El historial de Carlos Palacios en Boca Juniors ya incluía episodios de indisciplina durante la gestión de Fernando Gago como director técnico. En ese entonces, el chileno fue apartado del plantel por el entrenador, aunque el Consejo de Fútbol intervino para respaldar al futbolista. Con la llegada de Russo, el mediocampista sumó un nuevo capítulo a su historial, tras una ausencia a un entrenamiento que derivó en su exclusión de la lista de convocados en partidos anteriores.

El enojo de Carlos Palacios al ser reemplazado

“A nadie le gusta salir, pero hay formas y formas. Palacios sale despacio, caliente. ‘¿En serio salgo yo?’, ¿sabés que denota eso?: ‘Si yo estoy mejor que mis compañeros’. Nosotros somos amateurs, pero también jugamos a la pelota. Sabemos cuando te sacan caliente y cuando te sacan caliente simplemente porque querés seguir jugando”, fue la crítica del periodista de ESPN, Mariano Closs, quien además lo expuso por entender que dejó a Úbeda en posición incómoda.

Por el momento, no se prevé una sanción deportiva inmediata para Palacios, aunque su situación será evaluada en función de su rendimiento y de cómo gestione sus reacciones fuera del terreno de juego. El equipo de Boca Juniors se prepara para enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero, este domingo 21 de septiembre desde las 21:15 en La Bombonera, en un encuentro clave para la definición de los primeros puestos de la Zona A.