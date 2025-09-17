Del por qué pensó en sacar a Maravilla Martínez al “no salió lo que planeamos”: 9 frases de Costas tras el triunfo de Racing

La serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores comenzó bien para Racing. El gol de Maravilla Martínez en el José Amalfitani le permitió a la Academia sacar la primera ventaja ante Vélez, pero según el el DT Gustavo Costas deberá mejorar su producción en el Cilindro de Avellaneda para confirmar su boleto hacia las semifinales del certamen más codiciado del continente.

“Fue un partido muy difícil. No jugamos como habíamos pensado, pero son partidos que había que ganar. En la Copa Sudamericana nos pasó algo parecido. Nos vamos contentos por el resultado, pero sabiendo que la serie está abierta. Fue importante irnos con el arco en cero, como pasó con San Lorenzo, pero no jugamos para nada bien”, fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa.

En su análisis, Costas reconoció que “en el primer tiempo se sufrió mucho”, pero en la segunda parte se logró “controlar mejor” al rival. Además, con relación a la inédita ubicación de Gastón Martirena en el ataque, subrayó que “no salió como estaba previsto”. Y aclaró: “El Uru es un jugador que tiene características ofensivas, pero nos costó mucho".

El estratega también se refirió al duelo individual de Maravilla Martínez con Lisandro Magallán. “Jamás le voy a pedir a uno de mis jugadores que intente hacer expulsar a un rival. Él es extraordinario, y lo van a buscar siempre. Tenía miedo de que le saquen la segunda amarilla y pensamos en sacarlo en el entretiempo, pero él dijo que sabe manejar esas situaciones y por eso lo dejamos”, detalló.

“Tuvimos unas contras para definir el partido que no supimos aprovechar. Nos metimos muy atrás y no los fuimos a presionar a su arco. Le dimos a Vélez una ventaja que debemos corregir”, detalló. Y agregó: “Siempre venimos a buscar las victorias, pero los rivales también juegan y las cosas no salen. Tuvimos que ser más intensos con el hombre de más; pero siento que muchos chicos que llegaron en el último tiempo todavía se tienen que adaptar”.

Finalmente, sobre la actuación de Facundo Cambeses, quien le sacó el puesto a un histórico como Gabriel Arias, el DT destacó: “Le dije desde el primer día que no se pusiera en la cabeza la idea de ser suplente. El fútbol tiene esas cosas. Hoy nos salvó del empate y lo vi muy seguro. Es un pibe que trabajó para esto. Estoy muy contento por él, al igual que con Pardo y Colombo, quienes anduvieron muy bien. Pero para concretar este sueño tenemos que dar muchísimo más”.

“Este equipo representa a Racing, no a mí. Estamos todos juntos por este sueño, pero sabíamos que este partido iba a ser muy difícil. Es la primera vez que se le ganó a un equipo argentino de visitante por Copa Libertadores. Todos saben que luchamos por este escudo y que queremos dejar al club en lo más alto”, concluyó.

El calendario de la Academia continuará el próximo viernes en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, donde el conjunto albiceleste se medirá con Huracán por la novena fecha del Torneo Clausura. Probablemente, Gustavo Costas presente un equipo alternativo para guardar a su mejor material para la revancha del próximo martes a las 19 frente al Vélez en el Cilindro de Avellaneda.