Deportes

Del por qué pensó en sacar a Maravilla Martínez al “no salió lo que planeamos”: 9 frases de Costas tras el triunfo de Racing

El entrenador de la Academia admitió que deben mejorar pensando en la revancha ante Vélez para mantener el sueño del pase a las semifinales de la Libertadores

Guardar

La serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores comenzó bien para Racing. El gol de Maravilla Martínez en el José Amalfitani le permitió a la Academia sacar la primera ventaja ante Vélez, pero según el el DT Gustavo Costas deberá mejorar su producción en el Cilindro de Avellaneda para confirmar su boleto hacia las semifinales del certamen más codiciado del continente.

“Fue un partido muy difícil. No jugamos como habíamos pensado, pero son partidos que había que ganar. En la Copa Sudamericana nos pasó algo parecido. Nos vamos contentos por el resultado, pero sabiendo que la serie está abierta. Fue importante irnos con el arco en cero, como pasó con San Lorenzo, pero no jugamos para nada bien”, fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa.

En su análisis, Costas reconoció que “en el primer tiempo se sufrió mucho”, pero en la segunda parte se logró “controlar mejor” al rival. Además, con relación a la inédita ubicación de Gastón Martirena en el ataque, subrayó que “no salió como estaba previsto”. Y aclaró: “El Uru es un jugador que tiene características ofensivas, pero nos costó mucho".

El estratega también se refirió al duelo individual de Maravilla Martínez con Lisandro Magallán. “Jamás le voy a pedir a uno de mis jugadores que intente hacer expulsar a un rival. Él es extraordinario, y lo van a buscar siempre. Tenía miedo de que le saquen la segunda amarilla y pensamos en sacarlo en el entretiempo, pero él dijo que sabe manejar esas situaciones y por eso lo dejamos”, detalló.

“Tuvimos unas contras para definir el partido que no supimos aprovechar. Nos metimos muy atrás y no los fuimos a presionar a su arco. Le dimos a Vélez una ventaja que debemos corregir”, detalló. Y agregó: “Siempre venimos a buscar las victorias, pero los rivales también juegan y las cosas no salen. Tuvimos que ser más intensos con el hombre de más; pero siento que muchos chicos que llegaron en el último tiempo todavía se tienen que adaptar”.

Finalmente, sobre la actuación de Facundo Cambeses, quien le sacó el puesto a un histórico como Gabriel Arias, el DT destacó: “Le dije desde el primer día que no se pusiera en la cabeza la idea de ser suplente. El fútbol tiene esas cosas. Hoy nos salvó del empate y lo vi muy seguro. Es un pibe que trabajó para esto. Estoy muy contento por él, al igual que con Pardo y Colombo, quienes anduvieron muy bien. Pero para concretar este sueño tenemos que dar muchísimo más”.

“Este equipo representa a Racing, no a mí. Estamos todos juntos por este sueño, pero sabíamos que este partido iba a ser muy difícil. Es la primera vez que se le ganó a un equipo argentino de visitante por Copa Libertadores. Todos saben que luchamos por este escudo y que queremos dejar al club en lo más alto”, concluyó.

El calendario de la Academia continuará el próximo viernes en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, donde el conjunto albiceleste se medirá con Huracán por la novena fecha del Torneo Clausura. Probablemente, Gustavo Costas presente un equipo alternativo para guardar a su mejor material para la revancha del próximo martes a las 19 frente al Vélez en el Cilindro de Avellaneda.

Temas Relacionados

Racing ClubVélez SarsfieldPrimeraCopa LibertadoresGustavo Costasdeportes-argentina

Últimas Noticias

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami vence a Seattle Sounders por la MLS

Las Garzas, que vienen de una dura derrota en Charlotte, intentan volver a sumar de a tres ante su verdugo en la Leagues Cup. Televisa Apple TV

Con gol y asistencia de

AAT Challenger Villa María: 9 argentinos se clasificaron a octavos y aseguraron un representante en la final

El certamen de Córdoba tiene gran presencia nacional y Federico Gómez es uno de los que buscará llegar hasta el cierre de la competencia. Todos los resultados

AAT Challenger Villa María: 9

El dramático relato sobre cómo el manager de Ricky Hatton encontró muerto al legendario boxeador

Paul Speak halló a su representado en su casa, a la que acudió luego de que el deportista no se presentara en una velada

El dramático relato sobre cómo

Más allá del Super Bowl: Tom Brady prepara su regreso en un evento que hará historia en Arabia Saudita

El mariscal de campo sorprende al mundo con una experiencia que promete cautivar a fanáticos de todos los continentes. Campeones y figuras de primer nivel serán protagonistas de un espectáculo global y renovador

Más allá del Super Bowl:

La impactante suma que recibirán los clubes por ceder a sus jugadores para el Mundial 2026: el aumento respecto a Qatar 2022

La FIFA anunció la cifra que se distribuirá a las entidades que liberen a sus futbolistas para disputar el torneo en Norteamérica

La impactante suma que recibirán
ÚLTIMAS NOTICIAS
Proponen una ley para transparentar

Proponen una ley para transparentar los aumentos de precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires

Una línea del Subte extenderá su horario durante el miércoles por el partido de River por Copa Libertadores

Un delincuente robó en una farmacia de La Plata y se tiroteó con la Policía: el video

Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos lanzó su mayor

Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares

Estados Unidos impuso sanciones a empresas que permiten al régimen de Irán financiar su poder militar con la venta de petróleo

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

Qué es la perovskita, la célula que puede transformar el futuro de la energía solar

Furor por “el video más aburrido del mundo”: cómo un tutorial vintage se transformó en un ícono de la relajación digital

TELESHOW
Santiago Korovsky se sinceró sobre

Santiago Korovsky se sinceró sobre su adicción al celular: “No lo puedo dejar”

Agustín Franzoni, ex de Flor Jazmín Peña, aseguró que guarda fotos íntimas de sus exparejas y fue repudiado

El chef francés Christophe Krywonis confesó que detesta París y prefiere Buenos Aires: “La gente es más solidaria”

Pampita es la nueva embajadora de Carolina Herrera: ¿desplazó a la China Suárez?

Érika de Sautu Riestra de En el barro habló de su hijo diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West: “Hace 27 años tengo un bebé”