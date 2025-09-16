Deportes

La sorprendente frase de Briatore sobre la segunda butaca de Alpine en F1 para 2026: qué pasará con Colapinto, Aron y Doohan

El italiano dijo que el “tema está abierto” y mencionó al argentino junto a dos de los pilotos de reserva. Qué hay detrás de la danza de nombres

Guardar
Flavio Briatore habló sobre la
Flavio Briatore habló sobre la segunda butaca de Alpine para 2026 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, suele afirmar, rectificarse y repetir ese ida y vuelta dialéctico que lo caracteriza en especial en estos últimos tiempos. A sus 75 años no pierde las mañas y sigue siendo una de las voces más buscadas en la Fórmula 1. Este martes volvió a referirse al futuro de Franco Colapinto y el tema trascendió en Argentina.

Se trató de una entrevista de Briatore con el medio especializado alemán Auto Motor und Sport (AMuS), que le preguntó al italiano por Mick Schumacher y la respuesta fue contundente: no hay ningún interés en el hijo del séptuple campeón de F1. También ratificó que no habló con Valtteri Bottas para incorporarlo, algo que ya había aclarado en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de los Países Bajos. También aclaró que tampoco conversó con Checo Pérez.

La escudería francesa extendió dos años el contrato con Pierre Gasly quien ya tenía contrato hasta 2026 y su nuevo vínculo se extenderá hasta 2028. Actualmente, Colapinto ocupa el segundo lugar y de cara al año venidero Briatore, explicó: “Tenemos a Colapinto, a Paul Aron y también volveremos a probar con Jack Doohan”.

No hubo repregunta. Pero, ¿es para preocuparse? No. Tomando datos fríos, el argentino viene en franco ascenso al punto de superar en los relojes y en carrera a Gasly, es el más experimentado en cantidad de carreras de los tres (el australiano suma 7 GGPP y el estonio no corrió nunca) y tiene mayor apoyo presupuestario.

Franco Colapinto responde en pista
Franco Colapinto responde en pista y hace méritos para seguir como titular en Alpine (Photo by Philippe Lopez / AFP)

En cuanto a la evolución de Colapinto, Briatore reconoció que el piloto tuvo dificultades al inicio, pero ha mostrado una mejora significativa en las últimas carreras, lo que ha incrementado su satisfacción con su desempeño.

Infobae anticipó la semana pasada que si Franco mantiene su rendimiento, se encamina a seguir siendo titular en 2026. Aron, Doohan y Kush Maini continuarán siendo los pilotos de reserva, con el estonio y el australiano por encima del indio y con las pertinentes pruebas con autos de dos temporadas atrás en los denominados TPC (Test of Previous Cars).

En tanto que Briatore reconoció que la presión sobre los jóvenes pilotos en un equipo de fábrica como Alpine es considerablemente mayor que en escuderías más pequeñas. “En retrospectiva, subestimamos la presión que sufren estos jóvenes pilotos. Alpine es un equipo de fábrica. La presión es aún mayor allí”, afirmó.

Añadió que esta exigencia se incrementa en temporadas difíciles, lo que complica la adaptación de los novatos: “Se multiplica durante una temporada difícil. Los novatos lo tienen más fácil en un equipo pequeño. Fíjense en (Isack) Hadjar y (Gabriel) Bortoleto”.

Paul Aron y Jack Doohan
Paul Aron y Jack Doohan están un paso atrás de Franco Colapinto

Además, subrayó que el rendimiento de los jóvenes pilotos en lo que resta de temporada será determinante para la decisión final: “A ver qué tal rinden nuestros jóvenes pilotos lo que resta de temporada”.

Cabe recordar que todas las declaraciones de Briatore siempre hay que tomarlas con pinzas. En la mencionada rueda de prensa en Zandvoort, Briatore primero dijo que Colapinto no había cumplido. Una semana más tarde, en Monza, en charla con Sky mencionó al bonaerense como una posibilidad para mantenerse como compañero de Gasly. La semana pasada en una entrevista con AFP aseveró que el equipo necesitaba estabilidad y que eso se daba manteniendo a los dos pilotos. Además, anticipó que a fines de octubre se definirá el tema.

Para terminar con el ida vuelta de Briatore y por qué no hay que alarmarse o ilusionarse con sus testimonios, ante el mismo AMuS, el 14 de diciembre de 2024 dijo: “Me interesa cualquier piloto que sea rápido... Colapinto sorprendió a todos. Tenemos contratos con Gasly, Doohan y Aron para la próxima temporada. Si existiera la posibilidad de fichar a Colapinto para 2026, habría que considerarlo”. Diez días más tarde, el pilarense firmó su contrato con Alpine y con una cesión de Williams por cinco años.

Temas Relacionados

Franco ColapintoJack DoohanPaul AronFlavio BriatoreAlpine F1 TeamFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

El Real Madrid de Mastantuono venció 2-1 al Olympique de Marsella en su debut por la Champions League

El Merengue se llevó la victoria con un doblete de Kylian Mbappé tras arrancar en desventaja por el tanto de Timothy Weah. Además, el ex River fue titular y jugó un buen partido hasta ser reemplazado en el segundo tiempo. En la visita, Rulli, Medina y Balerdi también fueron de arranque

El Real Madrid de Mastantuono

La decisión de Miguel Russo y el cuerpo técnico de Boca luego del desplante de Carlos Palacios a Claudio Úbeda

El entrenador tomó una medida tras el malestar que evidenció el chileno al ser reemplazado en el complemento del duelo ante Rosario Central del último domingo

La decisión de Miguel Russo

Crisis en San Lorenzo: quedó declarada la acefalía y Marcelo Moretti dejó de ser el presidente

La Asamblea de Representantes definirá si hay una Comisión de transición o si se adelantan las elecciones para antes del final de 2025

Crisis en San Lorenzo: quedó

Scaloni habló en una universidad de Estados Unidos: sus rituales en el Mundial y por qué perder también es “maravilloso”

El entrenador de la selección argentina participó de una charla de liderazgo con estudiantes en Miami

Scaloni habló en una universidad

El histórico guiño a Messi de la Academia del Inter Miami

Las divisiones juveniles del conjunto rosa llevarán el logo de su capitán a partir de la próxima temporada

El histórico guiño a Messi
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo empieza la primavera 2025

¿Cuándo empieza la primavera 2025 en Argentina, según la ciencia?

“Dame tu mano”: intentó robar una joyería con un destornillador y fue reducido a golpes por los empleados

Kicillof convocó a una reunión para mostrar unidad y les pide a los intendentes compromiso en la campaña

La devaluación de los últimos meses no alcanzó para abaratar los precios en dólares de los productos argentinos

Alerta por un puma suelto en las cercanías de un country de Pilar: así lo captaron las cámaras de seguridad

INFOBAE AMÉRICA
El Mercosur y el bloque

El Mercosur y el bloque europeo EFTA firmaron un acuerdo de libre comercio

Más de 800 profesionales asistirán al encuentro de marketing de Latinoamérica en Bogotá

Chery Super Hybrid: nueva SUV completó con S/217 los 1.200 km de la ruta Lima–Arequipa–Cusco–Lima

Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia al hospital por un malestar abdominal

Sigue la tensión entre el Gobierno, transportistas y movimientos sociales por fin del subsidio al diésel en Ecuador

TELESHOW
María Valenzuela habló de la

María Valenzuela habló de la denuncia de violencia contra Rodolfo Ranni: “Estoy frágil y necesito que me cuiden”

Tini Stoessel compartió la intimidad de su preparación para Futtura

Marta Fort se sinceró acerca de las amistades que se acercaron por interés: “No llevaban ni la billetera”

La advertencia que lanzó Nico Occhiato en La Voz Argentina: “No es broma, no lo estoy diciendo en chiste”

Buenas noches Familia: una joven sin un brazo demostró su talento y emocionó a Guido Kaczka con su historia de vida