Deportes

La cruda reflexión de Flavio Briatore por el bajo rendimiento de Alpine en la Fórmula 1

El asesor principal de la escudería francesa analizó la mala temporada del equipo en la Máxima

Flavio Briatore analizó el presente
Flavio Briatore analizó el presente de Alpine en la Fórmula 1

El asesor principal de Alpine, Flavio Briatore, aunque se mostró optimista sobre el futuro de la escudería francesa en la Fórmula 1, producto del apoyo de Renault y la incorporación de un motor Mercedes a partir de 2026; el italiano no ocultó su preocupación por el irregular presente del equipo y lanzó una cruda reflexión en declaraciones al sitio neerlandés Formule1.NL.

Según detalló, el respaldo institucional de Renault no queda en duda pese al bajo puntaje acumulado por Alpine en el campeonato actual, que solo suma “veinte puntos” hasta la fecha. Briatore remarcó: “El nuevo CEO está muy entusiasmado con Alpine. Renault quiere seguir en la Fórmula 1. Conozco muy bien a François (Provost, director ejecutivo) y, de hecho, muy poco cambiará para nosotros. Nuestro presidente, Jean-Dominique Senard, también es un firme defensor de la Fórmula 1”.

La escudería francesa figura en el último lugar del Mundial de Constructores con 20 unidades, 24 menos que su más inmediato perseguidor, Haas (44). Luego asoma Sauber, con 55. Todos los puntos fueron cosechados por Pierre Gasly, que figura en el 14° puesto del campeonato de pilotos. Franco Colapinto reemplazó al australiano Jack Doohan desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, tras seis carreras.

El escenario de cambios en la cúpula tanto de la escudería como del grupo automotriz cobra relevancia ante los desafíos deportivos. En julio se confirmó la salida de Luca de Meo como CEO de Renault, cargo asumido por François Provost. En Alpine, varios referentes han abandonado la estructura desde 2023: figuras como el ex director de equipo, Otmar Szafnauer, y Oliver Oakes, quien renunció apenas un año después de tomar las riendas de Enstone.

Flavio Briatore junto a sus
Flavio Briatore junto a sus pilotos de Alpine: el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly

Briatore, responsable del proyecto deportivo desde mediados de año, afrontó a lo largo de su trayectoria su propia cuota de polémicas. Actualmente, destaca el compromiso de la automotriz francesa con la máxima categoría y expone la estrategia de Alpine para revertir la dinámica negativa. “Necesitamos mejores resultados; eso es lo que tenemos que demostrar el año que viene”, señaló el italiano. Al evaluar el presente, consideró: “Este año es muy complicado para nosotros”.

La proyección de Alpine se dirige ya al próximo ciclo reglamentario de la Fórmula 1. Briatore confirmó que Alpine se prepara para abandonar la motorización Renault y apostar por un motor Mercedes en 2026, una decisión estratégica que buscará reducir la brecha respecto a los equipos líderes. “Estamos invirtiendo mucho en el coche de 2026”, aseguró. No obstante, aclaró: “Pero interpretar el reglamento sigue siendo difícil”.

Uno de los ejes de autocrítica dentro de Alpine refiere a la política de actualizaciones técnicas del monoplaza. “Quizás cometimos un error al no implementar actualizaciones desde el principio de la temporada, y ahora lo estamos pagando”, reconoció Briatore al medio neerlandés. “Al mismo tiempo, entre diez y quince coches están a tres décimas de diferencia. Sabemos que estamos muy por detrás en potencia y en motor, pero por eso queremos olvidarnos de este año rápidamente. Esperemos que las cosas nos vayan mejor en 2026”.

Para robustecer la estructura interna, la organización nombró a Steve Nielsen como director general, tras su regreso a la fábrica de Enstone. Nielsen colaboró como director deportivo durante la etapa dorada del equipo Renault. Al respecto, Briatore comentó: “Es una buena noticia; conozco a Steve desde hace mucho tiempo. Necesitamos a alguien como él, un director de equipo. Espero que tome las riendas de principio a fin”.

Pese a los bajos resultados, las declaraciones de Briatore y el respaldo de la nueva cúpula de Renault muestran una estrategia centrada en el largo plazo y en un proyecto que buscará restablecer competitividad desde 2026. El nombramiento de Nielsen y la elección de Mercedes como proveedor de motores son las dos apuestas fundamentales de Alpine para intentar salir de los puestos de retaguardia en el Campeonato Mundial.

