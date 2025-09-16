La Conmebol anunció la novedad tecnológica que tendrá la Copa Libertadores femenina

El VAR, presente en todos los partidos de la Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que el Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) se implementará en la totalidad de los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2025, que se celebrará en Argentina del 2 al 18 de octubre. Por primera vez, la tecnología estará presente desde la jornada inaugural hasta la final, según confirmó el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez.

El anuncio, realizado a través de la Dirección de Competiciones y Operaciones y la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL, representa un avance significativo en la historia del certamen. Domínguez destacó la importancia de la medida, que fue comunicada oficialmente a todas las asociaciones miembro y a los clubes participantes. Según detalló CONMEBOL.com, la implementación del VAR en todos los encuentros implica un esfuerzo logístico y monetario considerable, reflejando el compromiso institucional con la justicia deportiva, la transparencia y la aplicación de reglas claras.

Hasta la edición anterior, el VAR solo se utilizaba en la fase final del torneo femenino. A partir de 2025, la tecnología se aplicará desde la primera fecha, lo que supone un cambio relevante en la gestión arbitral del campeonato. Esta decisión, según la información difundida por el sitio oficial de la entidad, responde a la intención de elevar los estándares de profesionalización y garantizar que todas las instancias del torneo cuenten con las mismas condiciones de control y revisión arbitral.

La CONMEBOL Libertadores Femenina 2025 reunirá a 16 equipos sudamericanos, representantes de las asociaciones miembro, que competirán en dos estadios de la provincia de Buenos Aires: el Nuevo Francisco Urbano, en Morón, y el Florencio Sola, en Banfield. El formato contempla una fase preliminar, en la que los clubes se dividirán en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, seguidos por las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

Todos los partidos se disputarán bajo las reglas aprobadas por la International Football Association Board (IFAB). La estructura del torneo, que se desarrollará a una sola rueda de partidos en cada fase, busca maximizar la competitividad y la igualdad de oportunidades para los equipos participantes.

Los dos equipos argentinos participantes son Boca Juniors (en el Grupo B) y San Lorenzo (en la Zona C).

TODOS LOS PARTIDOS DE LA LIBERTADORES FEMENINA

TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

2024 - Corinthians

2023 - Corinthians

2022 - Palmeiras

2021- Corinthians

2020 - Ferroviária

2019- Corinthians

2018- Atlético Huila

2017- Audax/Corinthians

2016- Sportivo Limpeño

2015- Ferroviária

2014 - São José

2013- São José

2012 - Colo-Colo

2011- São José

2010- Santos

2009- Santos