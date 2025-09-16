La advertencia de Gasly antes de correr en el circuito callejero de Bakú y la preparación especial de Colapinto

Franco Colapinto correrá en Bakú, el circuito donde sumó sus primeros puntos en la F1

El próximo fin de semana se correrá una nueva fecha de la Fórmula 1 en el circuito urbano de Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán y Franco Colapinto estará presente junto con Pierre Gasly a bordo de su Alpine. Para el piloto argentino significará otro desafío en medio de una temporada irregular con la escudería que lidera Flavio Briatore.

Sin embargo, Bakú le sienta bien a Colapinto y Gasly, ya que ambos han cosechado resultados destacados en este trazado en temporadas anteriores. El francés logró subir al podio en 2021, mientras que el argentino consiguió sus primeros puntos en la Máxima durante la edición pasada, corriendo para Williams.

Acerca del mencionado antecedente, Colapinto expresó sus sensaciones del regreso al circuito. “Estoy listo para volver a Bakú, el lugar donde conseguí mis primeros puntos en la Fórmula Uno el año pasado. Me siento bien en el coche en este momento, a pesar de que Monza fue un reto para nosotros como equipo. Nos tomamos un tiempo para analizar la carrera y la semana pasada visité Enstone para prepararme para Azerbaiyán este fin de semana", indicó el pilarense de 22 años en declaraciones difundidas por Alpine.

“Bakú es uno de los circuitos más lindos que visitamos durante la temporada. Manejar con vistas al casco antiguo y a las famosas Flame Towers, además de la estrechez del circuito, lo convierten en uno de los más divertidos para conducir. Como he dicho, guardo buenos recuerdos del año pasado, ya que terminé en octava posición y conseguí mis primeros puntos en la Fórmula Uno, así que siempre es agradable tenerlo presente”, agregó Franco respecto a la pista que le trae buenos recuerdos.

El abrazo entre Franco Colapinto y James Vowles luego de la gran actuación del argentino en Bakú, en febrero de 2024 (archivo)

Por último, el reemplazante de Jack Doohan se entusiasmó de cara a la carrera que se viene: “Trataremos de prepararnos para estar en condiciones de aprovechar las oportunidades que sin duda surgirán en un circuito tan exigente. Sabemos que no será fácil, pero haremos todo lo posible y buscaremos maximizar nuestros resultados durante el fin de semana para comenzar la parte internacional de la temporada con un resultado positivo para el equipo“.

Por su parte, Gasly acotó respecto a la carrera y su preparación: “Tenemos que asegurarnos de estar en la mejor posición para aprovechar cuando llegue el momento en la recta. La configuración del coche será compleja, ya que habrá que encontrar un equilibrio entre las características del circuito, y nuestro objetivo es empezar con buen pie el viernes, pero, sinceramente, es Bakú, donde puede pasar cualquier cosa. He tenido una buena semana entre carreras, incluyendo un día en Enstone en el simulador y visitando a los miembros del equipo. También fui a París para un evento de pádel con Alpine, que fue muy divertido. Es un deporte que me encanta practicar, así que participar en él siempre es un placer".

“Las largas rectas y la estrecha sección de castillo, combinadas con las altas velocidades y los muros cerrados por todas partes, implican un alto riesgo de momentos caóticos”, advirtió.

El circuito de Bakú, sede de la decimoséptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, se distingue por su singularidad y desafío técnico. Uno de sus tramos más emblemáticos es la llamada Castle Section, donde los monoplazas atraviesan la zona de la Ciudad Amurallada de Bakú, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. En este sector, la pista se estrecha hasta apenas 7,6 metros, lo que exige máxima precisión a los pilotos y suma un componente de riesgo estratégico a la competencia.

La vuelta culmina con una recta de 2 kilómetros, la más extensa de todo el calendario, que favorece los adelantamientos y la velocidad máxima. Esta combinación de sectores angostos y rectas largas ha sido determinante para que las carreras en Bakú se caractericen por su imprevisibilidad y momentos de alta tensión, generando desenlaces inesperados y manteniendo el interés tanto de equipos como de aficionados.

El trazado del circuito de Bakú para el GP de Azerbaiyán en la Fórmula 1

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Práctica Libre 2: 9.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 9.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)