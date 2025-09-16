El impactante banderazo de los hinchas de Racing, a horas del cruce con Vélez por la Libertadores: el gesto del plantel y Costas

La previa del enfrentamiento entre Racing Club y Vélez Sarsfield por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025 estuvo marcada por una muestra de fervor inusual: un multitudinario banderazo de los hinchas de La Academia en las inmediaciones del Hotel Hilton de Pilar, donde el plantel se encontraba concentrado. La movilización, que reunió a cientos de simpatizantes, se organizó a través de redes sociales y contó con micros que partieron desde Avellaneda a las 18, facilitando la llegada de los aficionados al lugar de concentración.

El multitudinario banderazo de los hinchas de la Academia (@RacingClub)

El evento, que tuvo su punto álgido poco antes de las 21, comenzó con la salida de Gustavo Costas, director técnico de Racing, quien fue el primero en acercarse al acceso principal para saludar a los hinchas, firmar camisetas y regalar una prenda oficial a uno de los presentes. El entrenador, de 62 años, aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje cargado de esperanza: “Todos tenemos el mismo sueño. El sueño lo tenemos que ir a buscar. Sabemos que no es fácil, pero si estamos unidos será mucho más sencillo”, expresó Costas ante los fanáticos. Más adelante, el técnico anticipó la dificultad del encuentro y reforzó la importancia de la unidad: “Va a ser un partido complicado, como siempre. Pero si estamos juntos, todo es mejor”.

Minutos después, el plantel completo de Racing salió a compartir el momento con la multitud. La respuesta de los hinchas fue inmediata: los cánticos se intensificaron, se encendieron bengalas de luces y humo, y el ambiente se transformó en una auténtica fiesta. Los jugadores, visiblemente sorprendidos por la magnitud de la convocatoria, utilizaron sus teléfonos móviles para grabar videos del banderazo, mientras los fuegos artificiales y los cánticos, como el que rezaba “La que deja la vida por los colores, hay que ganar la Copa Libertadores”, resonaban en los alrededores del hotel.

Parte del plantel de Racing que salió a saludar a la gente en medio del imponente banderazo (@RacingClub)

La importancia de este partido para Racing radica en la posibilidad de romper una sequía de 28 años sin alcanzar las semifinales del máximo torneo continental. En cuanto a la formación para el encuentro en el estadio José Amalfitani de este martes desde las 19, Costas aún no confirmó el once inicial, aunque se perfila un equipo con Facundo Cambeses o Gabriel Arias en el arco; Franco Pardo, Santiago Sosa y Nazareno Colombo en la defensa; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Matías Zaracho y Gabriel Rojas en el mediocampo; y Santiago Solari junto a Adrián Martínez en la delantera.