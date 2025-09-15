Deportes

“Tengo mala reputación”: la contundente respuesta del Cuti Romero a las críticas por su fiereza a la hora de marcar

El zaguero cordobés habló en conferencia de prensa antes del duelo entre el Tottenham y Villarreal por la Champions League

Cuti Romero habló sobre su
Cuti Romero habló sobre su manera de jugar (REUTERS/David Klein)

El Tottenham de Cristian Cuti Romero debutará en la Champions League frente al Villarreal y el argentino volverá a mostrar su fiereza dentro del campo de juego. En la conferencia de prensa previa al partido, el cordobés abordó tanto su presente en el club inglés como su característico estilo de juego, que ha generado opiniones divididas en el fútbol europeo.

Consultado sobre su manera de jugar, que ha sido objeto de debate por su intensidad y firmeza, Romero defendió su manera de disputar los partidos. “Creo que tengo mala reputación. Me enseñaron a defender así en Argentina. Me encanta este juego, tengo esta esencia. No tengo nada en contra de ningún jugador al que me enfrente, solo defiendo esta camiseta y este escudo. Este es mi estilo de juego. Llevo en la sangre jugar así y no cambiaría mi manera de defender dado el nivel que he alcanzado”, manifestó el ex Belgrano, de 27 años.

Por otro lado, Romero despejó cualquier duda sobre su continuidad en el Tottenham, luego de un mercado de pases en el que sonó en varias instituciones, como el Atlético de Madrid. “Yo nunca dije que me quisiera ir del club”, afirmó el zaguero, subrayando su compromiso con los Spurs, con los que renovó su vínculo hasta 2029.

Thomas Frank y Cristian Romero
Thomas Frank y Cristian Romero en la conferencia de prensa (Reuters/Andrew Couldridge)

Además, destacó el impacto positivo que ha tenido la llegada del entrenador Thomas Frank en su día a día: “Estoy muy contento desde que Thomas llegó, Tottenham es como una familia. Me cae bien el entrenador, me gusta cómo trabajamos, cómo entrenamos. Él tomó la decisión de renovar mi contrato. Siempre hay espacio para mejorar, pero creo que todos estamos en el camino correcto para ello. Estoy muy feliz aquí y esa es la clave”.

El defensor, sentado junto al propio Frank, no escatimó elogios hacia el cuerpo técnico, a pesar de que el equipo aún busca consolidar una regularidad en los resultados. Actualmente, los Spurs ocupan el tercer puesto en la Premier League con 9 puntos, producto de tres victorias y una derrota en cuatro partidos jugados.

“Tenemos un gran técnico y un gran entrenador de defensa. Siempre queremos mejorar. Damos nuestro mejor nivel sin importar contra quién juguemos y lo que queremos es seguir mejorando”, añadió Romero ante la prensa.

La expectativa por el debut del elenco inglés en la Champions 2025-26 se intensifica, especialmente por el inminente enfrentamiento entre el Cuti y su compañero de la selección argentina, Juan Foyth, quien actualmente milita en el Villarreal.

El cordobés se refirió a la particularidad de enfrentar a Foyth, con quien compartió vestuario en las selecciones juveniles y en la mayor de Argentina. “Lo conozco muy bien. Jugamos juntos en la Sub 20 y en la Sub 23, convivimos en la Selección. Es un gran chico y un jugador de primer nivel. También estuvo aquí en Tottenham, así que será un partido especial para él. Es una gran persona y un gran entrenador”, reconoció Romero sobre su compatriota.

El conjunto inglés y el Submarino Amarillo se verán las caras este martes en Londres, por la primera fecha de la fase de liga de la Champions, desde las 16 (hora de Argentina).

