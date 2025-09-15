River se entrenó y Gallardo prepara el equipo para la “final” con Palmeiras: cambios obligados y ¿nuevo sistema táctico?

Marcelo Gallardo prepara el equipo de River que enfrentará a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Libertadores, este miércoles en el Monumental (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Luego del gran triunfo ante Estudiantes de La Plata, con el que se afianzó en el torneo doméstico, River Plate ya se enfoca en el trascendental cruce ante Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo comenzó a planificar los cambios tácticos y de nombres que implementará para el partido de ida, previsto para el miércoles por la noche en un Monumental que estará colmado, ya que las entradas se agotaron rápidamente.

El desafío inmediato del entrenador millonario será encontrar al mejor reemplazante de Giuliano Galoppo, quien no podrá estar presente debido a la suspensión que recibió tras la tarjeta roja en el encuentro de vuelta ante Libertad. El colombiano Kevin Castaño se perfila como el principal candidato para ocupar ese lugar en el mediocampo. Además, Gonzalo Montiel, que regresó recientemente de la doble fecha de Eliminatorias con la selección argentina, apunta a recuperar la titularidad en el lateral derecho en reemplazo de Fabricio Bustos, quien fue titular ante Estudiantes.

El inicio de la semana estuvo marcada por la recuperación física de los titulares que disputaron el exigente partido en La Plata, donde River jugó más de 50 minutos con un futbolista menos tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 39 minutos del primer tiempo. Este domingo, Gallardo dispuso ejercicios regenerativos para los jugadores con mayor carga de minutos, y la mejor noticia para el cuerpo técnico fue que ninguno de ellos terminó con molestias físicas, lo que permitió que todos entrenaran con normalidad y recargaran energías antes de la práctica decisiva del lunes en el predio de Ezeiza.

El resto del plantel, compuesto por quienes no participaron ante Estudiantes o no fueron convocados, realizó trabajos tácticos y técnicos en espacios reducidos para mantener la intensidad competitiva. El foco de Gallardo también estuvo puesto en los futbolistas que participaron recientemente con sus selecciones nacionales: Gonzalo Montiel (suplente en La Plata), los colombianos Kevin Castaño (disputó todo el segundo tiempo) y Juanfer Quintero (no ingresó), el paraguayo Matías Galarza (ingresó en la segunda mitad) y el chileno Paulo Díaz (entró en los últimos 24 minutos). En contraste, Marcos Acuña fue titular el sábado, ya que no sumó minutos con la selección argentina en la última fecha FIFA.

Kevin Castaño parte como favorito para reemplazar al suspendido Galoppo (REUTERS/Agustin Marcarian)

La agenda de River contempla que luego de la tarde libre de domingo, los futbolistas retomen los entrenamientos este lunes, donde comenzarán a ensayar variantes tácticas de cara al duelo ante el conjunto paulista. El martes estará dedicado a los últimos ajustes en la pelota parada en el estadio Monumental, antes de que los convocados por Gallardo queden concentrados en las instalaciones del club para afrontar el primer capítulo de la serie ante un Palmeiras que llega a Buenos Aires tras golear a Internacional de Porto Alegre en el Brasileirao.

En cuanto al esquema táctico, el Muñeco se mostró satisfecho con la línea de cinco defensores utilizada ante Estudiantes, aunque no descartó modificaciones para el miércoles. “Me gustó la propuesta del equipo, cómo se plantó en una cancha siempre difícil para nosotros a días de jugar un partido importante. La cabeza hoy estaba acá. Cuando pasamos a jugar con un hombre menos el equipo también marcó presencia. Me voy representado totalmente. Es lo que necesitábamos para encarar esta semana”, expresó el entrenador.

El propio Gallardo también destacó la flexibilidad táctica del plantel: “Hemos probado variantes en estos días, de acuerdo a como creemos que se puede dar la serie con Palmeiras. Tenemos variantes y eso está bueno”, afirmó el DT, en referencia a la posibilidad de mantener la línea de cinco defensores o modificar el esquema según las necesidades del encuentro.

Con estas aclaraciones, la probable formación de River Plate para el partido de ida ante Palmeiras sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo y Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Kevin Castaño; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.