Los impactantes números que dejó el partido de Leandro Paredes ante Central: el mensaje para el plantel de Boca que compartió

El gran partido de Leandro Paredes ante Rosario Central

Leandro Paredes fue la gran figura de Boca Juniors, que empató frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y continúa firme en la lucha por Torneo Clausura y en la Tabla Anual. Luego de haber protagonizado la peor racha sin triunfos de su historia, el presente le sonríe al Xeneize y en gran parte es gracias a la labor del mediocampista campeón del mundo en Qatar.

Lea fue el jugador más destacado ante el Canalla y no solo por la avivada en el gol, al sacar rápido un tiro libre para Brian Aguirre, que terminó con el centro para el cabezazo de Rodrigo Battaglia. Paredes fue el eje del equipo y colaboró tanto en ataque como en defensa.

Según la cuenta de X (antes Twitter) @futbolscan, el 5 de Boca finalizó el partido como: 1º en toques (93), 1º en chances creadas (4), 1º en pases precisos (62/74), 1º en pases al campo rival (34), 1º en pases al último tercio (15), y 1º en pases largos precisos (15/17).

El posteo de Leandro Paredes para el grupo luego del empate de Boca ante Rosario Central en Arroyito

“Siempre con la ambición de ir por más, seguimos todos juntos Boca”, fue el mensaje que compartió Paredes en su cuenta de Instagram, junto a varias imágenes del partido.

Además, tuvo un duelo muy especial con su amigo Ángel Di María, a quien le dedicó una stories. “Qué placer compartir tantas cosa juntos. Y qué placer es verte jugar. Te quiero amigo”. Este mensaje fue correspondido por el Fideo, quien escribió: “Qué lindo verte. Lo que jugás a esto, amigo. No tiene nombre. Te quiero mucho”.

Los mensajes con elogios que compartieron Paredes y Di María luego del empate de Boca y Rosario Central

Un rato antes, en comunicación con la prensa, Paredes había hablado acerca de lo especial que fue jugar frente a Di María: “Para mí fue un placer, disfruté mucho de estar con él al lado. Tuve la suerte de compartir muchos años con él en el PSG, en la Juventus y la Selección. Primera vez que juego en contra, así que también lo disfruté muchísimo. Obviamente que parte del gol es por la jerarquía que tiene, por la calidad que tiene, porque sino este partido terminaba 1-0. No hablamos del gol, terminó el partido y nos saludamos, hablamos de cómo estaba cada uno y la familia. Nada más que eso”.

En otro orden, habló de su partido y contó cómo se viene sintiendo: “Me siento bien. Hoy justo hablaba con Javi (García) y con Figal en la pieza mientras tomábamos unos mate que me había levantado un poco cansado, que tenía miedo de que no pueda jugar los 90 minutos pero me sentí bien. Jugué los 90 y en un gran nivel”.

La palabra de Leandro Paredes tras el empate de Boca con Rosario Central

Mientras que a la hora de analizar el empate, reconoció: “No está mal, pero creo que hicimos méritos para llevarnos los tres puntos. Jugamos un segundo tiempo muy bueno. Ellos encontraron un gol de pelota parada y el peligro de ellos era solo ese. Nos vamos dentro de todo satisfechos porque vamos mejorando mucho. Central es un equipo muy bueno, con jugadores de jerarquía y que juegan un muy buen fútbol. Vernos de esta manera creo que es muy bueno. ¿Qué nos faltó? Convertir el segundo, porque la pelota la manejamos mayormente nosotros".

Y cerró con una reflexión acerca de lo que significa Miguel Russo para el plantel: “Para nosotros que Miguel esté nos da fuerzas. Verlo ahí, con ganas y la pasión que tiene por este club y por el fútbol, obviamente nos da mucha fuerzas. Espero que haya disfrutado muchísimo porque realmente se lo merece”.