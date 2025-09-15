Deportes

Gambeta, giro y potente remate: el golazo de Nico Paz en el empate del Como frente al Genoa

El juvenil argentino marcó su segundo tanto en esta temporada de la Serie A

Guardar

Nico Paz volvió a brillar en la Serie A. Esta vez, el juvenil argentino marcó un verdadero golazo en el empate del Como 1-1 frente al Genoa, por la tercera fecha del certamen italiano.

El partido, disputado en el estadio Giuseppe Sinigaglia, enfrentó a dos equipos con realidades opuestas: el conjunto dirigido por Patrick Vieira necesitaba sumar para alejarse de la zona de descenso, mientras que el equipo local, bajo la conducción de Cesc Fàbregas, buscaba consolidarse como una de las sorpresas del campeonato.

El marcador se abrió en la primera mitad, cuando Nico Paz adelantó al Como con un potente remate de zurda desde fuera del área, estableciendo el 1-0. Tras una buena recuperación en ataque de su equipo, el volante argentino recibió el balón de parte de Álvaro Morata, se frenó de manera abrupta, giró y quedó de cara al arco.

El festejo de Nico Paz
El festejo de Nico Paz

Rápidamente, se perfiló y no lo pensó dos veces: disparó cruzado y dejó sin opciones al arquero visitante, Nicola Leali, quien, pese a que se estiró con toda su longitud, no pudo hacer nada para evitar la caída de su valla y fue testigo privilegiado de un nuevo tanto del juvenil.

La escuadra lombarda supo mantener la ventaja hasta el descanso, pese a los intentos del elenco genovés por igualar el resultado. Durante este tramo, el partido se caracterizó por la acumulación de faltas y las constantes interrupciones.

En la segunda parte, el Genoa intensificó su presión y encontró el empate a poco del final gracias a Caleb Ekuban, quien remató con la derecha desde el centro del área para poner el 1-1. Este gol resultó fundamental para las aspiraciones del equipo visitante, que buscaba su primera victoria en el campeonato y necesitaba sumar puntos para distanciarse de los puestos comprometidos en la tabla.

Las acciones ofensivas se sucedieron en ambas áreas, con remates de Morata, Nicolas Kühn y Maxence Caqueret para el Como, mientras que el Genoa generó peligro a través de Lorenzo Colombo, Junior Messias y el propio Ekuban. El guardameta Jean Butez fue protagonista al intervenir en varias ocasiones para evitar el gol visitante, aunque también debió ser atendido por una lesión que detuvo el juego temporalmente.

Ambos equipos realizaron múltiples cambios para refrescar sus líneas, destacando los ingreso de los argentinos, Máximo Perrone -en el local- y Valentín Carboni en la visita.

Con este resultado, el Como no pudo acercarse a los puestos de arriba en el certamen italiano y quedó con 4 puntos. Los líderes son Napoli y Juventus con 9.

Este fue el segundo gol que marca Nico Paz en el certamen italiano. Su anterior tanto lo marcó en un encuentro correspondiente a la primera fecha, ante la Lazio, en el que también brindó una asistencia.

La llegada de Paz al Como se produjo la temporada anterior, tras su traspaso desde el Real Madrid por 6 millones de euros. Durante la campaña 2024/25, el mediocampista disputó 35 partidos, marcó 6 goles y entregó 9 asistencias, cifras que le valieron el reconocimiento como mejor jugador Sub-23 de la Serie A. La confianza del entrenador Cesc Fàbregas ha sido fundamental para que el argentino se consolide como organizador de juego en el equipo italiano.

El acuerdo entre el club lombardo y el Madrid incluye dos cláusulas de recompra, que permiten a la entidad madrileña recuperar al futbolista en los mercados de verano de 2026 y 2027, por 9 millones de euros y 10 millones de euros, respectivamente. Esta condición mantiene abiertas las posibilidades de un eventual regreso del juvenil al conjunto blanco.

El próximo compromiso para el Como y Nico Paz será el domingo 21/9 cuando se enfrenten a la Fiorentina, en condición de visitante.

Temas Relacionados

Nico PazComoGenoaSerie Adeportes-argentina

Últimas Noticias

El “alma” de Mercedes y una “ventaja” en el desarrollo: por qué Alpine puede dar el golpe en la F1 en 2026

El equipo de Franco Colapinto apunta a tener un coche competitivo. Los elementos mecánicos clave y el trabajo que le daría un beneficio sobre el resto

El “alma” de Mercedes y

Con presente en la Selección Sub 20: el Inter Miami de Messi oficializó la llegada de un nuevo refuerzo

Se trata de Mateo Silvetti, un joven delantero de 19 años que tiene el sueño de convertirse en el socio del mejor futbolista de la historia

Con presente en la Selección

Enzo Fernández sorprendió al debutar como modelo: las fotos y el video de la campaña

El futbolista argentino estuvo al frente del lanzamiento de la marca y generó una gran repercusión en las redes sociales

Enzo Fernández sorprendió al debutar

Crisis total en el Manchester United tras la “humillante” caída ante el City: roces entre el DT y el plantel y la furia de un ídolo

Los Diablos Rojos registran el peor inicio de la Premier League desde 1992 y las críticas se centran en el entrenador Ruben Amorim

Crisis total en el Manchester

“Tengo mala reputación”: la contundente respuesta del Cuti Romero a las críticas por su fiereza a la hora de marcar

El zaguero cordobés habló en conferencia de prensa antes del duelo entre el Tottenham y Villarreal por la Champions League

“Tengo mala reputación”: la contundente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Kate Hudson revivió el icónico

Kate Hudson revivió el icónico vestido amarillo de “Cómo perder a un hombre en 10 días” en los Emmy 2025

La CGT se endurece: decidió sumarse a la marcha al Congreso contra los vetos presidenciales

Marcha Federal Universitaria: cuándo será, en qué lugares del país se hará y las agrupaciones que se sumarán

Caso Solange Musse: absolvieron a los acusados de impedir que su padre se despidiera de ella cuando agonizaba

Javier Milei terminó de grabar la cadena nacional en la que presentará el Presupuesto 2026

INFOBAE AMÉRICA
Polonia neutralizó un dron que

Polonia neutralizó un dron que sobrevolaba instalaciones gubernamentales y apuntó directo a Rusia

Stephen King dijo que Charlie Kirk estaba a favor de lapidar a los gays, pero se tuvo que disculpar

Tras la ofensiva rusa en Polonia, la OTAN activó una nueva iniciativa militar con un despegue de emergencia

Estados Unidos no impondrá aranceles a China por comprar petróleo ruso a menos que Europa lo haga antes

Joyce Carol Oates elogió un libro de Samanta Schweblin en el New York Times: aquí, el texto completo

TELESHOW
Cómo sigue Thiago Medina: el

Cómo sigue Thiago Medina: el nuevo parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano

Daniela Celis conmovió con un mensaje esperanzador tras el accidente de Thiago Medina: “Vamos a lograr su evolución”

Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven

Nancy Dupláa saludó a su papá por su cumpleaños número 88: “Es lo más del mundo”

Fito Páez, protagonista del Tiny Desk: así fue el concierto que celebra el corazón de la música latina