Gambeta, giro y potente remate: el golazo de Nico Paz en el empate del Como frente al Genoa

Nico Paz volvió a brillar en la Serie A. Esta vez, el juvenil argentino marcó un verdadero golazo en el empate del Como 1-1 frente al Genoa, por la tercera fecha del certamen italiano.

El partido, disputado en el estadio Giuseppe Sinigaglia, enfrentó a dos equipos con realidades opuestas: el conjunto dirigido por Patrick Vieira necesitaba sumar para alejarse de la zona de descenso, mientras que el equipo local, bajo la conducción de Cesc Fàbregas, buscaba consolidarse como una de las sorpresas del campeonato.

El marcador se abrió en la primera mitad, cuando Nico Paz adelantó al Como con un potente remate de zurda desde fuera del área, estableciendo el 1-0. Tras una buena recuperación en ataque de su equipo, el volante argentino recibió el balón de parte de Álvaro Morata, se frenó de manera abrupta, giró y quedó de cara al arco.

El festejo de Nico Paz

Rápidamente, se perfiló y no lo pensó dos veces: disparó cruzado y dejó sin opciones al arquero visitante, Nicola Leali, quien, pese a que se estiró con toda su longitud, no pudo hacer nada para evitar la caída de su valla y fue testigo privilegiado de un nuevo tanto del juvenil.

La escuadra lombarda supo mantener la ventaja hasta el descanso, pese a los intentos del elenco genovés por igualar el resultado. Durante este tramo, el partido se caracterizó por la acumulación de faltas y las constantes interrupciones.

En la segunda parte, el Genoa intensificó su presión y encontró el empate a poco del final gracias a Caleb Ekuban, quien remató con la derecha desde el centro del área para poner el 1-1. Este gol resultó fundamental para las aspiraciones del equipo visitante, que buscaba su primera victoria en el campeonato y necesitaba sumar puntos para distanciarse de los puestos comprometidos en la tabla.

Las acciones ofensivas se sucedieron en ambas áreas, con remates de Morata, Nicolas Kühn y Maxence Caqueret para el Como, mientras que el Genoa generó peligro a través de Lorenzo Colombo, Junior Messias y el propio Ekuban. El guardameta Jean Butez fue protagonista al intervenir en varias ocasiones para evitar el gol visitante, aunque también debió ser atendido por una lesión que detuvo el juego temporalmente.

Ambos equipos realizaron múltiples cambios para refrescar sus líneas, destacando los ingreso de los argentinos, Máximo Perrone -en el local- y Valentín Carboni en la visita.

Con este resultado, el Como no pudo acercarse a los puestos de arriba en el certamen italiano y quedó con 4 puntos. Los líderes son Napoli y Juventus con 9.

Este fue el segundo gol que marca Nico Paz en el certamen italiano. Su anterior tanto lo marcó en un encuentro correspondiente a la primera fecha, ante la Lazio, en el que también brindó una asistencia.

La llegada de Paz al Como se produjo la temporada anterior, tras su traspaso desde el Real Madrid por 6 millones de euros. Durante la campaña 2024/25, el mediocampista disputó 35 partidos, marcó 6 goles y entregó 9 asistencias, cifras que le valieron el reconocimiento como mejor jugador Sub-23 de la Serie A. La confianza del entrenador Cesc Fàbregas ha sido fundamental para que el argentino se consolide como organizador de juego en el equipo italiano.

El acuerdo entre el club lombardo y el Madrid incluye dos cláusulas de recompra, que permiten a la entidad madrileña recuperar al futbolista en los mercados de verano de 2026 y 2027, por 9 millones de euros y 10 millones de euros, respectivamente. Esta condición mantiene abiertas las posibilidades de un eventual regreso del juvenil al conjunto blanco.

El próximo compromiso para el Como y Nico Paz será el domingo 21/9 cuando se enfrenten a la Fiorentina, en condición de visitante.