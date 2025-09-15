Deportes

El sutil gesto de la Fórmula 1 con Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Azerbaiyán

La Máxima volverá a tener actividad en las calles de Bakú, donde el argentino sumó sus primeros puntos en la categoría

Guardar
La placa que utilizó la
La placa que utilizó la Fórmula 1 para promocionar el GP de Azerbaiyán

Después de un fin de semana sin actividad, la Fórmula 1 volverá al ruedo con una carrera que guarda recuerdos especiales para Franco Colapinto. El próximo fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán, el circuito donde un año atrás, de la mano de Williams, el piloto argentino concretó sus primeros puntos en la categoría en el trazado callejero de Bakú, en el que terminó en el octavo lugar en el marco de su segunda actuación.

Ahora, en un contexto netamente diferente en Alpine, el Gran Circo utilizó la imagen del joven de 22 años para promocionar la competición. En el arranque de la semana que culminará con el GP, la F1 subió la placa correspondiente a sus redes sociales para promover la carrera. Además de mostrar el característico castillo por donde pasa el circuito y se ubica una de las curvas más reconocidas del presente calendario, utilizó la figura de tres pilotos: Franco Colapinto de Alpine, George Russell de Mercedes y Yuki Tsunoda de Red Bull.

A la hora de promocionar la carrera con la placa en las redes oficiales, la F1 suele escoger a corredores locales para impulsar la carrera. En caso de que no lo haya, como fue el caso de Azerbaiyán, optan por poner a pilotos que guardan alguna relación.

En este caso, Colapinto concretó sus primeros puntos en el Gran Circo en el 2024, algo que lo hizo recién en su segunda participación en la categoría. Cabe resaltar en ese momento se convirtió en el primer argentino en 42 años en sumar puntos en una carrera de la Máxima. Esta no es la primera vez que el argentino forma parte de dicha placa en la presente temporada. En el pasado Gran Premio de España, en Cataluña, Franco también estuvo en primera plana en las redes de la F1.

Colapinto terminó octavo en el
Colapinto terminó octavo en el GP de Azerbaiyán 2024 de la Fórmula 1 y concretó sus primeros puntos (© Copyright: Bearne / XPB Images / action press/Sipa USA)

Todo esto sucede en medio de un futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 que parece cada vez más definido, ya que el piloto argentino de 22 años se encuentra en una posición privilegiada para continuar como titular en el equipo Alpine durante la temporada 2026.

Según pudo saber Infobae, la permanencia del joven de 22 años en la escudería francesa depende únicamente de que mantenga su actual nivel de rendimiento en las próximas competencias. Cabe destacar que Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del team con sede Enstone, aseguró que la decisión se tomaría en octubre o noviembre.

El resto de la labor de Colapinto ha sido destacada. Su rendimiento fue en ascenso, logrando reducir la brecha con su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, a quien superó en dos de las tres últimas sesiones de clasificación. Con este panorama, el balance general favorece al francés por 6-4

Además, durante sus diez primeras participaciones en Grandes Premios con Alpine, el joven de 22 años solamente cometió tres errores puntuales: un choque en la clasificación de Imola, un despiste con leve impacto en la clasificación de Silverstone y una maniobra involuntaria en Austria, donde obstaculizó a Oscar Piastri mientras intentaba acercarse a Yuki Tsunoda, quien previamente lo había tocado.

LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Williams - 2024

  1. Gran Premio de Italia - 12°
  2. Gran Premio de Azerbaiyán - 8° (+4 puntos)
  3. Gran Premio de Singapur - 11°
  4. Gran Premio de EE. UU. - 10° (+1 punto)
  5. Gran Premio de México - 12°
  6. Gran Premio de Brasil - DNF
  7. Gran Premio de Las Vegas - 14°
  8. Gran Premio de Qatar - DNF
  9. Gran Premio de Abu Dhabi - DNF

Alpine - 2025

  1. Gran Premio de Imola - 16°
  2. Gran Premio de Mónaco - 13°
  3. Gran Premio de España - 15°
  4. Gran Premio de Canadá - 13°
  5. Gran Premio de Austria - 15°
  6. Gran Premio de Gran Bretaña - DNS
  7. Gran Premio de Bélgica - 19°
  8. Gran Premio de Hungría - 18°
  9. Gran Premio de Países Bajos - 11°
  10. Gran Premio de Italia - 17°

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineFórmula 1Gran Premio de AzerbaiyánBakúF1Williams

Últimas Noticias

La innovadora medida de Luis Enrique para seguir el último partido del PSG fuera del banco: “Puedo controlarlo todo”

En la victoria del equipo parisino ante el Lens por la Ligue 1, el entrenador español salió de su clásico lugar para probar una nueva forma de seguir a sus jugadores

La innovadora medida de Luis

Mondo Duplantis hizo historia en el deporte: saltó 6.30 metros, rompió su propio récord por 14° vez y se consagró tricampeón del mundo

El sueco ganó el título en salto con pértiga en el Mundial de atletismo en Tokio

Mondo Duplantis hizo historia en

Djokovic reveló los secretos detrás de la rutina para cuidar su físico a los 38 años: de los batidos con algas a la bebida prohibida

El serbio explicó cómo la combinación de hidratación, superalimentos y práctica deportiva le permitió seguir compitiendo al máximo nivel

Djokovic reveló los secretos detrás

El cambio en el formato de las carreras que analiza la Fórmula 1 y podría revolucionar el futuro de la categoría

Los organizadores de la Máxima planean modificaciones de cara a las próximas temporadas en los Grandes Premios

El cambio en el formato

Conmoción en el fútbol femenino: una jugadora colapsó en pleno campo de juego y el partido se suspendió

Savannah DeMelo, figura del Racing Louisville de la liga NWSL en Estados Unidos, se desmayó al final del primer tiempo. Se encuentra estable. IMÁGENES SENSIBLES

Conmoción en el fútbol femenino:
ÚLTIMAS NOTICIAS
San Martín: mataron de un

San Martín: mataron de un tiro en la cara a un militante político en medio de una guerra entre bandas

Por qué los los gatos comen plantas: un estudio encontró pistas

Qué es el síndrome del impostor y por qué afecta incluso a las personas exitosas

Feroz ataque de patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba: el video

El Gobierno simplificó el proceso para ingresar nuevos aviones al país

INFOBAE AMÉRICA
Miguel Betancourt: la infancia borrada

Miguel Betancourt: la infancia borrada por la lluvia y el regreso a los orígenes con “Palingenesia”

Trump exigió recortes inmediatos de las tasas a la Reserva Federal

Por qué la araña Joro preocupa a los expertos en biodiversidad de Estados Unidos

La industria audiovisual global proyecta ingresos por USD 402.000 millones en 2030 con la IA como motor principal

Ecuador y Panamá buscan un TLC tras consenso para combatir el lavado de activos

TELESHOW
Quién reemplazará a Lali Espósito

Quién reemplazará a Lali Espósito como jurado en La Voz Argentina y por qué se ausentará

La palabra de Daniela Celis luego de visitar a Thiago Medina en el hospital: “Necesitamos cadena de oración”

La nueva faceta de Valeria Mazza en España: debutó como conductora en el Bailando en una noche de gala

La emotivas palabras de Paula Chaves a su hija Olivia por su crecimiento: el tierno video retro

Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde en su programa: “Para competir conmigo”