La reflexión de Gallardo ante la “exigencia” de ganar la Copa Libertadores a pocos días del cruce entre River y Palmeiras

River Plate le ganó 2-1 a Estudiantes en el Estadio UNO por la octava fecha del Torneo Clausura en un duelo clave para ambos porque afrontarán entre semana sus respectivas llaves ante Palmeiras y Flamengo de Brasil por los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el detalle de que el Millonario definirá la serie como visitante, mientras que el Pincha lo hará como local en La Plata.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo analizó lo que dejó el encuentro interzonal con el elenco que integra la Zona A del campeonato: “Estas dos semanas nos vinieron bien para trabajar. Hoy se vio un equipo con una buena mentalidad para jugar el partido, con buen entendimiento del juego también porque fuimos superiores en esa media hora hasta la expulsión de Martínez Quarta”.

A continuación, dejó muchas palabras elogiosas para las dos facetas que mostró la Banda en igualdad numérica y con 10 jugadores: “Me gustaron las dos versiones, me quedo tranquilo. Me gustó cómo nos plantamos en una cancha siempre difícil para nosotros a días de jugar un partido importante de Copa. La cabeza estaba acá, eso nos dispuso a poder empezar a tener una frecuencia diferente, que necesitábamos. El equipo también marcó presencia, más allá de que no pudimos seguir con la dinámica y el rol de juego que teníamos hasta la expulsión. Me voy representado por el equipo, era lo que necesitábamos para encarar esta semana”.

Además, el Muñeco palpitó la serie contra el Verdao, con quien se enfrentará el miércoles desde las 21:30 (hora argentina) en el estadio Monumental y la vuelta será el miércoles 24 en idéntico horario en el Allianz Parque de Sao Paulo. “No será un partido fácil, será una serie cerrada. No se definirá en el primer partido. Hay que jugarlo con muchísima inteligencia y con una presencia de equipo como la que se vio hoy. Si estamos en esa sintonía, estaremos bien en la serie”, expresó.

En este sentido, señaló las fortalezas del rival brasileño: “Se defiende muy bien, también tiene presencia defensiva. Es fuerte físicamente y no necesita atacar mucho para convertir. Es un equipo directo. Necesitamos estar atentos a eso”.

Por otro lado, declaró que la expulsión de Lucas Martínez Quarta cambió la planificación del partido que habían diseñado: “El partido se desdibujó un poco por la inferioridad numérica y, frente a un equipo que también te exige en su cancha, era normal que teníamos que retroceder y redoblar esfuerzos, pero me gustó el equipo, mismo en la adversidad que supimos sobrellevar. Crecimos. Lamentablemente no pude tener a los jugadores que fueron a sus selecciones porque me hubiese encantado trabajar con todos”.

River Plate volverá a jugar por el Torneo Clausura el próximo sábado desde las 21:15 contra Atlético Tucumán en Núñez, donde buscará defender la cima de la Zona B, luego de acumular 18 puntos en ocho presentaciones.

MÁS DECLARACIONES DE MARCELO GALLARDO

La exigencia de ganar la Copa Libertadores: “Sí, la entiendo. Competir fuerte en Copa Libertadores es lo que nos ponemos como desafío. No es fácil ganarla. Nosotros hemos estado presentes en estas competiciones internacionales desde hace varios años, con posibilidad o no de ganarla, pero la importancia de estar ahí es la exigencia que nos proponemos. Después, ganarla o no dependerá de varios factores. Eso te va llevando a que sea el deseo de todos. Nosotros nos preparamos para eso, pero no solamente queda en eso. No es que si no ganas la Libertadores, no sirve nada, es mentira. Depende de cómo competís en la Copa Libertadores. El año pasado llegamos a semifinales, no es fácil. Escuché decir que no competimos, es mentira. Si vamos al balance de la serie, no hubo diferencia de tres goles con Mineiro. Nosotros hicimos méritos para que ellos hagan los goles. Hay que aprender de los errores para achicar ese margen. Si vos cometes errores, es muy posible que puedas pasarla mal”.

¿Pondrá línea de cinco defensores ante Palmeiras? “Vamos a ver, hemos trabajado mucho en estos días para probar variantes. De acuerdo a cómo creamos que se puede dar la serie, tenemos variantes y está bueno. Después veremos cuál elegiremos para plantear ese partido”.

La respuesta a Alfaro por su metáfora sobre la llegada de Matías Galarza Fonda a River: “Escuché la reflexión, dio su opinión, me parece bien, no tuvo ninguna intención de querer enfrentarse a mí como intentaron hacer. Jugó porque estuvo bien y después hay una condición de adaptarse al Mundo River de empezar a conocer y saber cómo se va sintiendo. Las emociones del futbolista también juegan, todos los jugadores van teniendo su momento de adaptación”.

