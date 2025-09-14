La reacción de Mascherano ante las preguntas por el penal fallado por Messi en la derrota del Inter Miami

Messi malogró un penal con el Inter Miami: intentó picarla y el arquero se lo atajó

La derrota de Inter Miami por 3-0 frente a Charlotte FC dejó a Lionel Messi en el centro de la escena tras fallar un penal ejecutado “a lo Panenka”, una acción que marcó el desarrollo del partido y generó diversas reacciones en el entorno del equipo. El entrenador Javier Mascherano abordó la situación en conferencia de prensa y defendió enfáticamente al capitán y campeón del mundo y de América con la selección argentina.

El encuentro, disputado en el Bank of America Stadium, mostró cuánto extrañaron Las Garzas a Luis Suárez, quien comenzó a cumplir una sanción de tres partidos tras su expulsión en la final de la Leagues Cup. La falta del delantero uruguayo se hizo sentir en el funcionamiento ofensivo de Inter Miami, que no logró encontrar respuestas ante la contundencia del conjunto local.

El desarrollo del partido se vio condicionado desde el minuto 32, cuando el árbitro sancionó un penal a favor de los visitantes por una infracción del francés Djibril Diani sobre Messi. El astro argentino optó por una definición sutil, picando el balón por el centro del arco, pero el croata Kristijan Kahlina adivinó la intención y detuvo el remate al quedarse en el lugar. Apenas dos minutos después, Idan Toklomati capitalizó un contragolpe y abrió el marcador para Charlotte FC.

La actuación de Toklomati resultó determinante: el delantero israelí anotó los tres goles del partido, igualando el récord de nueve victorias consecutivas en la MLS que ostentaba Seattle Sounders desde 2018. El segundo tanto llegó al inicio del complemento, cuando la defensa de Inter Miami quedó desarticulada y permitió que el atacante definiera sin oposición en el minuto 47. La situación se agravó para el equipo visitante con la expulsión de Tomás Avilés por doble amonestación en el minuto 80, y el propio Toklomati selló su triplete desde el punto de penal en el 84.

En la conferencia posterior al encuentro, Javier Mascherano expresó su preocupación por el rendimiento colectivo y evitó responsabilizar a Messi, de 38 años, por el penal fallado. “No podemos ser injustos, reprochar o agarrarnos del penal. Son situaciones de juego, claramente si hay alguien que nos ayudó a ganar durante toda la temporada ha sido Leo, que tuvo esa jornada desafortunada”, manifestó el ex entrenador, de 41 años.

Además, asumió la responsabilidad por el momento del equipo: “Si esperan que venga acá a juzgar a mis jugadores, eso no lo van a encontrar. El máximo responsable de los malos resultados soy yo”, afirmó el Jefecito. El técnico también destacó la actitud de sus dirigidos y la dificultad para revertir el marcador tras los golpes recibidos en momentos clave.

Messi y Mascherano, juntos en una práctica del Inter Miami. Fueron compañeros en la Selección y en el Barcelona (REUTERS/Hannah Mckay)

La derrota dejó a Inter Miami en la octava posición de la Conferencia Este con 46 puntos, a 11 unidades del líder Philadelphia Union, aunque con tres partidos menos disputados. El Union, ya clasificado a los playoffs, sufrió una goleada por 7-0 ante Vancouver Whitecaps, en un partido donde el alemán Thomas Müller celebró su cumpleaños número 36 con un hattrick, incluyendo dos goles de penal y un cabezazo en el tramo final.

El elenco rosa volverá a la acción este martes, ante Seattle Sounders, en el Chase Stadium, desde las 20.30. Allí Messi, quien no viajó a Ecuador con la selección argentina precisamente para llegar en forma para los desafíos con el Inter Miami, tendrá pronta revancha. La Pulga acumula 61 goles en el fútbol de Estados Unidos desde su desembarco y ya conquistó dos títulos: la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024.