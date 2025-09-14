La brutal patada que sacó del partido a Alexis Mac Allister en la victoria del Liverpool contra el Burnley

Liverpool mantiene un arranque arrollador en la Premier League y extendió su invicto de cuatro victorias al hilo con otro triunfo en los últimos minutos. Los Reds se impusieron por la mínima sobre el Burnley en Turf Moor gracias a un gol de penal de Mohamed Salah a los 95 minutos de juego. A pesar de que mantiene la cima del certamen británico, Alexis Mac Allister encendió las alarmas al ser reemplazado en el entretiempo tras sufrir una brutal patada en el tobillo por parte de Lesley Ugochukwu.

En medio de un desarrollo del juego notablemente trabado en el que el elenco dirigido por Arne Slot tenía dificultades para imponer condiciones, el equipo local equiparaba el partido a partir de una férrea marca sobre sus rivales. Esto quedó notablemente reflejado a los 15 minutos. Después de una disputa en el círculo central, Macca se quedó con el rebote de una pelota dividida y recibió una dura patada.

Ugochukwu, que acaba de pelear la tenencia del balón con Hugo Ekitiké, se lanzó al suelo con vehemencia e impactó con la suela de sus botines sobre el tobillo de Mac Allister. En una imagen estremecedora, se puede divisar como el pie del futbolista argentino quedó evidentemente doblado ante el impacto del jugador del Burnley. A pesar de la gravedad en la infracción, Michael Oliver, árbitro principal del duelo, optó por únicamente mostrarle la tarjeta amarilla al mediocampista francés.

Por su parte, el volante de la selección argentina quedó tirado en el piso alegando claros gestos de dolor en la zona, al mismo tiempo que pidió inmediatamente la atención de los médicos del Liverpool. A pesar de que el ex volante de Argentinos Juniors y Boca siguió en el terreno de juego, fue reemplazado en el entretiempo por Conor Bradley.

El fuerte planchazo de Lesley Ugochukwu sobre Alexis Mac Allister (Reuters/Lee Smith)

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Arne Slot se refirió a la sustitución del futbolista argentino y, más allá de que puntualizó en su preparación física, dejó entrever que la fuerte infracción influyó en el cambio antes de salir a jugar el complemento.

“Se perdió mucha pretemporada, así que está listo para un partido a la semana, quizás para 70 o 90 minutos. Jugó 90 minutos con Argentina y estaba muy cansado después de los 70. No tiene la preparación adecuada para jugar tres partidos a la semana durante 90 minutos, así que hoy siempre tuve claro que lo sacaría después de 60 minutos para que pudiera volver al campo el miércoles y el sábado”, comenzó el entrenador neerlandés.

En esta misma línea, puntualizó sobre la infracción: “Entonces, eso combinado con el hecho de que el tackle fue un tackle que él sintió –y no me sorprende el hecho de que él sintiera ese tackle, por cierto– fue una combinación de ambos. Dijo que estaba bien y lo suficientemente bueno para seguir, aunque rengueaba mucho, así que creo que fue más por su mentalidad que por el hecho de que realmente pudiera rendir al máximo durante 15 minutos más. Así que, la combinación de su lesión y mi deseo de no perder el segundo cambio después de 60 minutos resultó en eso, y en que no jugáramos muy bien, por cierto”.

Cabe recordar que en los cinco encuentros que disputó el Liverpool en la presente temporada, Mac Allister fue titular en tres partidos e ingresó desde el banco en otro. Este último corresponde a la final de la Community Shield en el estreno de la temporada 2025/26, en la que el Crystal Palace se impuso en la tanda de penales. Posteriormente, el argentino asistió en la victoria por 4-2 sobre el Bournemouth. El único enfrentamiento del que no participó fue frente al Newcastle United, donde no fue convocado. A esto le suma su participación con la selección argentina en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela y Ecuador.

En relación con el partido, la salida en el entretiempo de Mac Allister fue otra de las facetas que influyó en la paridad del encuentro entre Liverpool y Burnley. Más allá de que el último campeón de la Premier era quien monopolizaba la tenencia del balón y tenía algunas aproximaciones de peligro sobre el arco de Martin Dubravka, los Clarets lograban anular la voracidad ofensiva de los Reds.

De hecho, exceptuando dos remates de media distancia de Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai, el cuadro de Arne Slot no pudo penetrar la defensa local. Sin embargo, en el minuto 84 hubo un punto de inflexión favorable a la visita. Lesley Ugochukwu, que se había salvado de la expulsión tras la infracción sobre Mac Allister, fue expulsado al ver la segunda amonestación luego de cometerle una dura falta a Florian Wirtz.

Con este panorama y ante unos dirigidos por Scott Parker que se hundieron sobre su propia área, Liverpool se encontró por un penal en el minuto 92: Jeremie Frimpong tiró un centro que impactó en el codo de Hannibal Mejbri. El encargado de hacerse cargo de la pena máxima fue Mohamed Salah, quien ejecutó un perfecto disparo que ingresó sobre el ángulo izquierdo de Martin Dubravka.

De esta manera, Liverpool mantiene su paso perfecto en la presente Premier League con cuatro victorias que lo ubican en lo más alto de la tabla con 12 unidades. Aunque la próxima parada para el equipo de Arne Slot corresponde a su estreno en la UEFA Champions League.

El miércoles desde las 16:00 (hora argentina), en Anfield, los Reds iniciarán su camino en el certamen internacional contra el Atlético Madrid de Diego Cholo Simeone y Julián Álvarez. El fin de semana siguiente se enfrentará al Everton en el Derbi de Merseyside.