La historia del camionero que transporta granos, trabaja en el campo y es campeón de automovilismo

Alfonso Domenech con el trofeo por haber ganado su título. Detrás, el auto campeón (Prensa TN)

Cada lunes después de las carreras de Turismo Nacional (TN), Alfonso Domenech se sube al camión en su querido Pergamino y se dirige a Rosario para transportar granos. El bonaerense es el campeón de la Clase 3, pero lejos de tomarse un descanso o analizar la competencia, se dedica también a la actividad agropecuaria y disfruta de la vida en el campo. Con mucho esfuerzo, el año pasado se consagró en la divisional mayor del TN y en esta temporada defiende el título con Volkswagen Virtus. En 2025 arrancó con el pie derecho ganando en Paraná y es séptimo en el campeonato. Infobae habló con él en la última fecha disputada en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.

“Aparte de correr en auto, trabajamos también. Tengo camión y transporto granos. También hacemos cosecha y vamos al puerto. No voy todos los días porque ahora hago dos categorías, pero cada vez que estoy en Pergamino, hago un par de viajes hasta Rosario ya que estamos cerca y nos movemos en la zona”, explica el bonaerense de 32 años, que en esta temporada debutó en el Turismo Carretera a bordo de un Dodge Challenger.

Alfonso cuenta que “desde 2017 arrancamos con el tema de los camiones y todavía estamos”. Su cetro en el TN representó un hito para Volkswagen, que no conquistaba un título en la Clase 3 desde 1999, cuando Oscar Cachi Canela lo hizo con la marca a bordo de un Polo.

Alfonso se coronó en la Clase 3 peleando contra pilotos profesionales como Leonel Pernía (suspendido ese año para correr en las categorías fiscalizadas por la ACTC), José Manuel Urcera y Julián Santero, entre otros. Sobre cómo lo consiguió explica que “hace varios años que corro en la categoría (2013). Fui campeón (2016) en la Clase 2 y desde 2017 que estoy en la 3. El campeonato se dio gracias a que corro en el equipo Saturni Racing que tiene mucha experiencia en el TN”. Destaca que “pude ganarles a muchos pilotos de renombre con mucha experiencia y que corren todos los fines de semana y que para ellos es todo un trabajo y nosotros no podemos dedicarle el cien por cien por el trabajo y por otros motivos”.

En uno de sus viajes junto a su hijo (@)

Este año también está en la pelea por la corona y cuenta con la victoria que es el requisito excluyente para poder ser campeón. “Tuvimos la suerte de arrancar este año ganando y estamos prendidos del campeonato. Santero nos hizo una gran diferencia de puntos, pero hasta que no lleguemos a la última fecha no hay que descartar nada y estamos tratando de descontar puntos para seguir en la pelea”.

De sus inicios recuerda que “de chiquito empecé yendo a los karts de alquiler y en esa época me divertía mucho. Hasta que un día cerraron la pista. Ahí le entré a hinchar los cocos a mi viejo porque quería correr karting y le insistí tanto que un día aceptó y a los 10 años empecé a correr de forma oficial”.

Sobre por qué el TN tiene mucha paridad en sus dos clases y entrega carreras interesantes, afirma que “por las gomas que tienen, por la aerodinámica de los autos que son tracción delantera. Los autos agarran mucha fricción por tener poca carga (aditamentos aerodinámicos). Eso permite ese ‘chapa-chapa’ (NdR: denominación en la jerga de los toques entre los autos), como le dicen, pero los coches siguen en pista por más que haya un roce o algo y salen buenas las carreras en la mayoría de los circuitos que vamos”.

Este año debutó en el Turismo Carretera y corre con un Dodge Challenger (Prensa ACTC)

Aunque una polémica que tiene la categoría es el lastre que se carga por hándicap por posición de campeonato y tienen un máximo de 75 kilos para la Clase 2 y 90 para la Clase 3. “Desde la segunda fecha ya corrí con kilos porque empecé ganando y corrés con lastre casi todo el año. Es mucho. Habría que volver al otro sistema cuando si ganabas, cargabas kilos y a las otras fechas si salías atrás de los diez o doce primeros, descargabas kilos. Para mí era la mejor opción para un equilibrio”.

En el presente ejercicio se estrenó en el TC y relata que “las primeras cinco fechas no pude llegar a ninguna por distintos motivos. Cambié de equipo, ahora estamos con el SAP Team y venimos avanzando con un auto que está en desarrollo. En la última fecha en Buenos Aires tuvimos una buena clasificación, que había sido de lo mejor del año, y logramos el 13º puesto. En la serie abandonamos por una falla en el coche”. Este fin de semana vuelve a correr en la octogenaria categoría en el Autódromo Rosendo Hernández, de San Luis.

En cuanto al TN, la próxima cita será el 12 de octubre en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde Alfonso Domenech será casi local, ya que allí suele viajar en la semana con su camión. La ruta y su trabajo en el campo complementan su cable a tierra que son las carreras de autos.