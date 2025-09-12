Deportes

Miguel Russo estuvo presente en una nueva práctica de Boca Juniors y podría viajar a Rosario para el partido contra Central

El entrenador xeneize hilvanó su segundo entrenamiento y pretende ir junto a la delegación mañana

Miguel Russo se perfila para acompañar al plantel de Boca de cara al partido contra Central

Al igual que en la práctica de fútbol que se llevó a cabo ayer por la tarde en la Bombonera, Miguel Ángel Russo reapareció en el Boca Predio de Ezeiza y lideró el entrenamiento de esta mañana con vistas al partido contra Rosario Central del domingo en el Gigante de Arroyito. La idea del DT es viajar mañana con la delegación y, si no hay imponderables, formará parte del contingente que se trasladará vía terrestre a suelo rosarino para quedar concentrado.

La vuelta de Russo a la práctica de fútbol de Boca en la Bombonera generó expectativas sobre su posible regreso al banco de suplentes, aunque la decisión final sobre su presencia en el próximo partido aún depende de la evolución de su estado de salud. El entrenador, de 69 años, continúa recuperándose tras haber sido internado por una infección urinaria, situación que lo obligó a permanecer en reposo domiciliario bajo la supervisión de su equipo médico.

Durante la ausencia de Russo, el cuerpo técnico estuvo encabezado por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes asumieron la conducción del plantel en los entrenamientos recientes. De cara al encuentro del domingo en Arroyito frente al Canalla, la directiva boquense, presidida por Juan Román Riquelme, adoptó una postura cautelosa: no forzarán el retorno del entrenador y priorizarán su recuperación total antes de que retome sus funciones habituales. Según la información del club, la intención es que Russo permanezca en Buenos Aires y que la delegación que viaje a Rosario el sábado esté liderada por Úbeda. No obstante, la decisión definitiva recaerá en los médicos y en el propio técnico, quien manifestó su deseo de acompañar al equipo.

Miguel sumó dos entrenamientos y quiere estar en el banco en el Gigante de Arroyito

El último partido dirigido por Russo fue ante Aldosivi en Mar del Plata hace dos domingos. Posteriormente, el plantel disfrutó de dos jornadas libres debido a la Fecha FIFA. Fue el martes de la semana pasada cuando el entrenador fue internado en la Clínica Fleni de la Capital Federal, tras detectarse la infección urinaria durante un control de rutina. Permaneció hospitalizado hasta el viernes, día en que recibió el alta y regresó a su domicilio. Durante este período, mantuvo comunicación constante con Úbeda, quien incluso se acercó personalmente al centro médico para conversar con él.

El plantel retomó los entrenamientos el lunes pasado sin la presencia de Russo, situación que se repitió el martes en Ezeiza y en el doble turno del miércoles. Luego de los ensayos de ayer y hoy, todo quedó casi listo: Leandro Brey reemplazaría en el arco a Agustín Marchesín (recuperado de un desgarro en un gemelo, viajaría pero sería preservado) y Ayrton Costa se sostendrá en el once inicial pese a la recuperación de Marco Pellegrino.

La evolución de Russo, las recomendaciones de su cuerpo médico y su propia voluntad de reincorporarse serán determinantes para saber si acompañará al plantel a Rosario este sábado de cara a un partido considerado clave en la lucha por la Tabla Anual y la clasificación a la Copa Libertadores.

Entre las novedades positivas, Leandro Paredes regresó en óptimas condiciones tras su participación con la selección argentina en Guayaquil y estará disponible para enfrentar al Canalla. La probable formación titular incluiría a Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Tras el compromiso ante Rosario Central, Boca Juniors se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo 21 de septiembre y luego visitará a Defensa y Justicia el sábado 27 de septiembre en Florencio Varela.

