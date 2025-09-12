Los dos jugadores de la selección argentina que el Barcelona tendría en la mira

Julián Álvarez, uno de los jugadores que Barcelona tendría en la mira (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

El mercado en Europa cerró, pero todavía las tratativas continúan sobre la mesa como es habitual. El Fútbol Club Barcelona tendría en la mira a dos estrellas de la selección argentina para reforzar la plantilla en el futuro: Julián Álvarez y Lisandro Martínez.

Son dos de los jugadores mejor considerados en el elenco de Lionel Scaloni y, según un reporte de El Nacional de Cataluña, la directiva catalana, encabezada por Joan Laporta y el director deportivo Deco, le habría pedido incluso una opinión al entorno de Lionel Messi para sumar al informe de fichaje futuro.

El Barcelona se enfrenta a una reestructuración de su plantilla tras la inminente salida del delantero polaco de 37 años, prevista para el 30 de junio, cuando el goleador quedará libre. El club busca un reemplazo de jerarquía y, según detalla El Nacional de Cataluña, la compenetración futbolística que Julián Álvarez construyó con Messi durante las recientes competiciones internacionales de la selección sería un argumento central para el Barça teniendo en cuenta que Leo representa fielmente la filosofía deportiva del club.

Messi y Álvarez compartieron la delantera argentina en la obtención de la Copa América 2021, la Finalíssima y el Mundial de Qatar 2022, donde formaron parte de un ataque valorado en el fútbol internacional.

Álvarez, que la temporada pasada abandonó el Manchester City de Pep Guardiola para recalar en Atlético de Madrid, es uno de los intocables para Diego Simeone en el Colchonero. El futbolista, con 24 años, ya suma títulos locales e internacionales en Europa y Sudamérica, cifra que lo posiciona entre los delanteros jóvenes más cotizados.

Lisandro Martínez y Lionel Messi en la selección argentina (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Messi no se limitó a recomendar únicamente un refuerzo para el ataque. Según la información divulgada por este medio, el capitán argentino también sugirió a Lisandro Martínez, defensor central del Manchester United. “Está convencido de que Lisandro Martínez podría ser un refuerzo excepcional en todos los sentidos”, indicó la misma reseña.

El Barça afronta problemas en la zaga tras la salida reciente de Íñigo Martínez, quien firmó contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita. La dirigencia barcelonista, compuesta por Joan Laporta y Deco, estudia reforzar la última línea del campo, en especial en la posición de central zurdo. En esa búsqueda, Messi ha propuesto a Lisandro Martínez como alternativa ante la necesidad de encontrar un socio confiable para Pau Cubarsí, una de las revelaciones de la última temporada.

Según describe El Nacional de Cataluña, “Messi sabe que el Barça busca a un central zurdo, después de que tuvieran que dejar salir a Íñigo Martínez... esto provocó un dolor de cabeza importante para Hans-Dieter Flick, quien no acaba de confiar ni en Andreas Christensen ni en Ronald Araújo”. El medio agrega que Gerard Martín ha sido reconvertido, pero su rendimiento genera dudas. Ante ese panorama, la directiva blaugrana prioriza nombres para el verano de 2026.

El informe explica que, mientras la directiva blaugrana mantiene en el primer lugar de su lista a Alessandro Bastoni, del Inter de Milán, las complicaciones presupuestarias podrían abrir la puerta a otras opciones. “Si su precio no encaja en el presupuesto, Laporta y Deco podrían decantarse por Lisandro, que sería más asumible”, develaron.

Lisandro Martínez, de 27 años, ha consolidado su carrera en el Manchester United, donde destacó por su solidez defensiva y salida con el balón. Según relata la nota, no se encuentra plenamente conforme con la actualidad del club inglés bajo la gestión de Rubén Amorim, situación que podría facilitar una negociación en caso de existir interés formal por parte del Barcelona. El ex Newell’s y Defensa y Justicia actualmente se encuentra fuera de los campos de juego producto de una lesión de ligamentos cruzados que sufrió en febrero de este año.

La sintonía entre el rosarino y la cúpula del club catalán se mantiene intacta. “Messi no se pierde absolutamente nada de lo que sucede en el Barça. Sigue animando a su antiguo equipo desde la distancia, y no duda en ejercer como embajador y como intermediario”, manifestaron, lo que refuerza la influencia del ex capitán azulgrana en la toma de decisiones estratégicas.

Barcelona, que este domingo recibirá a Valencia por La Liga y el 18 de septiembre visitará a Newcastle de Inglaterra en su estreno en la Champions League, inició su camino en el torneo local con goleada 3-0 ante Mallorca y victoria 3-2 ante Levante. Luego, igualó 1 a 1 contra Rayo Vallecano.