Prohibieron el ingreso a las canchas a 10 hinchas rosarinos por realizar pintadas en la calle

Prohibieron el ingreso a las canchas a 10 hinchas rosarino por realizar pintadas en la calle (AP)

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, resolvió aplicar una restricción de concurrencia administrativa a eventos deportivos en todo el país a 10 hinchas identificados por la Policía de la provincia de Santa Fe tras ser sorprendidas realizando pintadas con los colores de los clubes más convocantes de Rosario.

La medida, que tendrá una vigencia de seis meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial, se fundamenta en la normativa vigente que faculta al Ministerio a impedir el acceso a espectáculos futbolísticos a quienes considere capaces de generar un riesgo para la seguridad pública.

El caso se originó el 21 de agosto, cuando efectivos de la Unidad Regional II de Rosario detuvieron a Diego Mauricio Mansilla, Matías Ezequiel Fredes, Gustavo Miguel Lucero, Brian Ezequiel Spinelli, Francisco Julián González, Patricio Lautaro Mantaras, Alen Cristian Ezequiel Pérez, Damaris Raquel Mercado, Santiago Ariel Juárez y Brian Fabián Funes.

Según consta en las actas policiales remitidas a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, los aprehendidos no contaban con autorización y fueron hallados en posesión de bidones de pintura, pinceles, brochas y guantes, elementos que utilizaban para realizar pintadas sobre fachadas y muros de inmuebles públicos y privados.

Al respecto, el Gobierno alegó que estas conductas no solo constituyen un acto de vandalismo y deterioro del patrimonio común, sino que también afectan la convivencia social, lesionan el derecho de propiedad de terceros y generan gastos indebidos al municipio local, que debe afrontar la reparación y limpieza de los espacios públicos dañados.

La normativa señala que la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos aseguró que la gravedad institucional de los hechos y el espíritu de la normativa vigente, orientada a preservar el orden público y la seguridad en los espectáculos deportivos, justifican la aplicación de la restricción.

Por esto mismo, consideraron “imperioso neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterarlo”, por lo que dispuso el registro de los involucrados en el programa Tribuna Segura y la prohibición de ingreso a todo evento deportivo en el territorio nacional durante seis meses.

A finales de agosto, el Ministerio de Seguridad resolvió aplicar la misma restricción a 16 personas identificadas como miembros de la barra brava “Los de Siempre” del Club Atlético Colón.

Esta decisión fue tomada luego de los disturbios ocurridos el 10 de agosto en el estadio Brigadier General Estanislao López, en la ciudad de Santa Fe, durante el partido entre el Sabalero y Agropecuario por la Primera B Nacional.

Prohibieron el ingreso a las canchas 16 barras de Colón tras incidentes en la previa del partido ante Agropecuario (Foto: X @RadioEME)

La medida le prohíbe a estos individuos asistir a cualquier evento deportivo en todo el territorio nacional durante dos años.

Según el expediente, los 16 hinchas intentaron ingresar sin entrada al estadio y provocaron disturbios en el portón de acceso a la tribuna popular norte, lo que motivó su aprehensión y traslado a la dependencia policial.

Los identificados son: Lautaro Nicolás Herrera, Emiliano Ruiz, Joaquín Pasculli, Bruno Pasculli, Santino Javier Droz, Brian Exequiel Takemura, Sergio Matías Muñoz, David Hugo Sutter, Facundo Ezequiel Roca, Brian Nicolás Ríos, Alexis Matías Muñoz, Ángel Oscar Castillo, Tobías Agustín Anchaval, José Enrique Primerano, Matías Francisco Falbo y Luis Rafael Piccinini.

Esta no es la primera vez que se registran hechos de violencia en el mismo estadio. De hecho, aquel 10 de agosto se reforzó la presencia policial en la cancha.

La tribuna popular norte había estado clausurada por dos fechas tras incidentes ocurridos el 30 de junio, que llevaron a la suspensión de un partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero.

En aquella ocasión, el partido no pudo pasar de los 34 minutos del segundo tiempo. Colón, que se encontraba en desventaja 1-0 por un gol de Díaz para Mitre, fue superado en lo futbolístico y la tensión se trasladó a la tribuna cuando hinchas sabaleros provocaron disturbios, rompieron un alambrado perimetral y buscaron ingresar a la cancha para agredir a jugadores y allegados del equipo visitante.

El árbitro Felipe Viola decidió detener el juego primero y luego suspenderlo al considerar que la seguridad no estaba garantizada. Durante la transmisión, se escuchó al juez principal afirmar frente a los capitanes que “vamos a terminar lastimados, no puede continuar”, mientras jugadores de ambos equipos buscaban intervenir para calmar a los hinchas y evitar mayores enfrentamientos.