Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, las cartas argentinas para el debut en la Copa Davis

Con temporadas dispares, ambos son moneda corriente en el equipo conducido por Javier Frana. Tras la salida Guillermo Coria de la capitanía, los dos se mantuvieron en las convocatorias. ¿Cómo llegan al duelo ante Países Bajos por los Qualifiers?

La Selección Argentina de Tenis
La Selección Argentina de Tenis de Copa Davis está lista para enfrentar a Países Bajos en Groningen por los Qualifiers 2025 (Foto: Prensa AAT)

Con el deseo de clasificarse por segunda temporada consecutiva entre las ocho mejores selecciones que se disputarán la Ensaladera de Plata, la Selección Argentina de Tenis YPF se presenta este viernes y sábado en Groningen por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de Copa Davis ante Países Bajos.

Tomás Etcheverry le ganó la pulseada a Francisco Comesaña y será el encargado de abrir la serie ante el tenista local Jesper de Jong (79°), quien hará su debut en este tipo de competencias y, en esta temporada, fue finalista del ATP 250 de Bastad. El partido comenzará a las 9:00 (hora Argentina).

Para el platense no viene siendo una buena temporada en el ATP Tour. Sus irregulares resultados lo llevaron a cambiar de entrenador tras estar ocho meses junto a Horacio de la Peña. En las última semanas el Retu anunció que ahora arranca a trabajar en el equipo de Kevin Konfederak y Walter Grinóvero nuevamente.

Con Wally trabajó dos años y alcanzó su mejor ranking, 27°: “Siempre la Davis te saca algo más, algo diferente de jugar en equipo y para el país. Es otra competencia donde no importa el ranking, no importa nada, porque saca algo diferente en uno, y eso es lo que creo que puede ayudarnos a todos para sacar lo mejor de cada uno”, comentó el bonaerense.

Tomás Etcheverry le ganó la pulseada a Francisco Comesaña y será el encargado de abrir la serie de Copa davis ante el neerlandés Jesper de Jong (Foto: Prensa AAT)

Etcheverry vistió por primera vez los colores albiceleste en el 2023 ante Lituania por la ronda 1 del Grupo Mundial. Disputó cinco series con un récord de cuatro partidos ganados y dos perdido. En partidos indoors está 3-1.

El historial marca que se vieron las caras en dos oportunidades, en la segunda categoría del tour, en los Challenger de Lima en 2021 con triunfo para el platense y en Guayaquil con alegría para el neerlandés.

A continuación, Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional en el puesto 21 del escalafón mundial, regresa al equipo capitaneado por Javier Frana, tras perderse por una lesión muscular la primera ronda ante Noruega, en lo que significó un triunfo ajustado de los albicelestes por 3-2.

Fran debutó en las Finales 2022 celebradas en España, donde cayó ante Croacia e Italia. Sus marcas indican que disputó 10 partidos y cuenta con un récord de 6 triunfos y 4 derrotas. En canchas bajo techo está 4-3.

Francisco Cerúndolo debuta en el segundo turno de los Qualifiers 2025 ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (Foto: Prensa: AAT)

El hermano mayor de los Cerúndolo tuvo un gran inicio de temporada. Sus buenas sensaciones con el juego se reflejaron rápidamente en los resultados: fue finalista en el Argentina Open, semifinalista en Santiago, alcanzó los cuartos en semanas consecutivas en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, luego llegó a semis en Madrid y a octavos en Roma.

Sin embargo, en la antesala de Roland Garros tomó la decisión de competir en el ATP 500 de Hamburgo y quedó eliminado en segunda fase. Tras caer en su debut en el Grand Slam parisino, reconoció que tal vez debió haberse bajado del certamen alemán para priorizar su recuperación física. Esa seguidilla de esfuerzo y poco descanso derivó en tres derrotas consecutivas en primeras rondas: en el Abierto de París, Halle y Wimbledon.

En su regreso al circuito, después del major británico, en los últimos dos ATP sobre polvo de ladrillo del año, hizo semifinales en Bastad, octavos de final en Umag, se retiró en los octavos de final del Masters 1000 de Toronto y cayó en la tercera fase del Us Open.

Francisco Cerúndolo regresa a la Copa Davis tras perderse la primera ronda de los Qualifiers 2025 ante Noruega por lesión (Foto: Prensa AAT)

El albiceleste se medirá este viernes ante Botic van de Zandschulp, nacido hace 29 años en Wageningen. Si bien el neerlandés es el tercer singlista en la lista, la ausencia de Tallon Griekspoor (31°) y la última actualización del ranking colocan a Jesper de Jong (82°) por encima en el escalafón. Esta situación podría generar un duelo de jugadores principales, ya que Van de Zandschulp, un ex Top 22, se perfila como la principal figura del equipo local.

Entre los resultados más destacados en la temporada, el neerlandés fue finalista en Wiston-Salem y venció al serbio Novak Djokovic en la ronda de 64 de Indian Wells y al murciano Carlos Alcaraz en la fase de 64 en el Us Open 2024. En Copa Davis cuenta con un récord de 12-7 (en singles). En los cuartos de final del Final 8 de 2025 derrotó en sets corridos al español Rafael Nadal.

El historial indica que el único enfrentamiento entre Cerúndolo y Van de Zandschulp quedó en manos del albiceleste. En la ronda de 32 del Masters 1000 de Indian Wells por un marcador de 6-3 y 6-4.

Con todos los detalles definidos y los protagonistas listos, la Selección Argentina confía en sus jugadores para dar el golpe de autoridad en Groningen. El objetivo es claro: conseguir la segunda clasificación consecutiva al Final 8 y seguir escribiendo la historia de un equipo que combina juventud, jerarquía y el espíritu de la Copa Davis.

