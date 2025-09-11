El ida y vuelta en redes de Alexis Mac Allister y Piero Hincapié luego del tenso cruce en Argentina-Ecuador

Un episodio particular marcó el reciente enfrentamiento entre la selección argentina y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, cuando el mediocampista de Liverpool, Alexis Mac Allister, difundió en sus redes sociales un video que capturó el momento exacto de su tenso intercambio con Piero Hincapié, el nuevo refuerzo de Arsenal. En la grabación, que rápidamente circuló entre los aficionados, se observa cómo ambos futbolistas protagonizan un cruce verbal tras una jugada disputada en el estadio Monumental de Guayaquil.

El origen del altercado se remonta a una acción en la que Hincapié despojó con determinación del balón a Franco Mastantuono, quien portaba la camiseta número diez de la Selección. Tras la jugada, el defensor ecuatoriano se acercó al joven argentino para intimidarlo, lo que motivó la intervención inmediata de Mac Allister. El exjugador de Argentinos Juniors y Boca encaró a su colega y le gritó: “Éste no sos vos, mírame. Vos no sos así”, según se aprecia en el video compartido por el propio futbolista, quien además etiquetó a Hincapié y añadió el mensaje: “Vos no sos así”, ya en tono de broma.

A pesar de la intensidad del momento, el episodio no pasó a mayores. De hecho, Hincapié le respondió con complicidad: “Cómo te gusta, papi”. Ambos jugadores nunca han compartido equipo, aunque ya se habían enfrentado en tres ocasiones previas, todas con saldo favorable para Mac Allister.

El posteo de Mac Allister

En el ámbito de selecciones, la Albiceleste, con Mac Allister en el plantel, superó a Ecuador por 1-0 en un amistoso y también avanzó por penales en los cuartos de final de la Copa América 2024. En el plano de clubes, el Liverpool venció por 4-0 al Bayer Leverkusen, equipo en el que se desarrolló Hincapié, durante la fase de liga de la última edición de la Champions League.

El contexto de este nuevo cruce adquiere mayor relevancia tras el reciente traspaso de Hincapié. El defensor fue cedido por el club alemán al Arsenal en el cierre del mercado de pases europeo, lo que anticipa futuros duelos directos con Mac Allister en la Premier League.

Sobre la llegada del ecuatoriano, el entrenador español Mikel Arteta, director técnico de los Gunners, destacó: “Tiene presencia física, además de versatilidad y flexibilidad táctica, por lo que nos da muchas opciones defensivas. Tiene carácter, con una buena combinación de juventud y madurez. Hará que nuestro equipo sea más fuerte y competitivo a medida que avance esta temporada”

La trayectoria de Hincapié refleja un ascenso meteórico en el fútbol internacional. Formado en Independiente del Valle, debutó profesionalmente en 2020 y, tras unos meses en Ecuador, fue transferido a Talleres de Córdoba en Argentina, donde disputó 22 partidos. En 2021, dio el salto a Europa al ser vendido al Bayer Leverkusen. Durante su paso por el club germano, acumuló 166 partidos, siete goles y cinco asistencias, consolidándose como titular indiscutido.

El debut de Hincapié podría producirse en el Emirates Stadium ante el Nottingham Forest, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Premier League. Este partido servirá de antesala al estreno del Arsenal en la Champions League, previsto para el 16 de septiembre en el estadio San Mamés del País Vasco, donde los Gunners se medirán al Athletic Bilbao.