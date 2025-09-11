De vuelta con Russo, Boca trabajó en La Bombonera: el equipo que visitará a Rosario Central y el “indulto” para uno de los relegados

Miguel Russo volvió a comandar la práctica de Boca

El regreso de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos de Boca Juniors tras superar una infección urinaria fue muy celebrado por los hinchas xeneizes de cara al próximo encuentro ante Rosario Central. El entrenador se reincorporó luego de permanecer diez días alejado de la actividad por motivos de salud y estuvo al frente de los entrenamientos en La Bombonera. Allí, dispuso del ensayo de fútbol habitual y alineó el elenco titular que buscará mantener la racha positiva.

Durante la práctica formal de fútbol realizada en el estadio, Russo dispuso un once inicial que, de no surgir imprevistos, será el que enfrentará a Rosario Central el domingo a las 17:30 en el Gigante de Arroyito. El equipo estuvo conformado por Leandro Brey en el arco, quien reemplazará al lesionado Agustín Marchesín. La defensa la integraron Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo, la dupla central estuvo compuesta por Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes, acompañados en las bandas por Brian Aguirre y Carlos Palacios. La delantera quedó en manos de la dupla uruguaya: Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Leandro Brey volverá a ser titular en reemplazo del lesionado Agustín Marchesín (Fotobaires)

La presencia de Leandro Paredes en el entrenamiento fue uno de los aspectos destacados, ya que el mediocampista se sumó a la práctica menos de 48 horas después de haber disputado un partido con la selección argentina en Guayaquil. El campeón del mundo se encuentra en óptimas condiciones físicas y será titular en el próximo compromiso. Por su parte, Agustín Marchesín continúa recuperándose de un desgarro en el gemelo derecho y no formó parte de la sesión.

En cuanto a la defensa, la recuperación de Pellegrino no alteró los planes de Russo, quien optó por mantener la dupla central conformada por Di Lollo y Costa. En el ensayo, el entrenador alineó a Pellegrino junto a Nicolás Figal en el equipo alternativo, lo que sugiere que la zaga titular para el partido en Rosario ya está definida.

El mediocampo presentó una novedad táctica: por primera vez desde que el equipo entrena en La Bombonera, Battaglia y Paredes compartieron la zona central. Esta combinación podría ser una prueba de cara a un posible mediocampo más combativo, con la opción de sumar a un volante de recuperación como Williams Alarcón o Milton Delgado, en ese orden de preferencia.

Kevin Zenón volverá a ser considerado por Miguel Russo

En el plano individual, la situación de Kevin Zenón también captó la atención. El futbolista, que fue titular en el Mundial de Clubes pero perdió protagonismo en los últimos encuentros, podría volver a ser considerado por el cuerpo técnico. El periodista Leandro Aguilera de TyC Sports reveló que el zurdo “arranca de cero” con Russo y tiene posibilidades de reaparecer en el equipo. El ex jugador de Unión de Santa Fe no fue convocado en los partidos recientes debido a su intención de ser transferido al fútbol europeo, pero al no concretarse ninguna oferta satisfactoria para el club, permanece en el plantel. El último ingreso del futbolista se produjo el 27 de julio frente a Huracán, en un partido que terminó con derrota por 1 a 0. Posteriormente, integró el banco de suplentes ante Racing e Independiente Rivadavia, y luego dejó de ser convocado.

La llegada de Zenón a Boca Juniors se concretó a principios de 2024, cuando el club adquirió su pase a Unión por 2,2 millones de dólares, además de los préstamos de Nicolás Orsini, Toro Morales y Simón Rivero, y un porcentaje del pase de Enzo Roldán. El club escuchó ofertas por el jugador en el último mercado de pases, pero ninguna resultó satisfactoria, en parte porque Boca no posee la totalidad de los derechos económicos y debería repartir lo recibido en caso de una transferencia. La dirigencia pretende al menos 10 millones de dólares para desprenderse del futbolista, con el objetivo de recuperar la inversión realizada.