Deportes

De vuelta con Russo, Boca trabajó en La Bombonera: el equipo que visitará a Rosario Central y el “indulto” para uno de los relegados

El entrenador volvió luego de diez días recuperándose de una infección urinaria, aunque no está confirmado que viaje a Rosario

Guardar
Miguel Russo volvió a comandar
Miguel Russo volvió a comandar la práctica de Boca

El regreso de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos de Boca Juniors tras superar una infección urinaria fue muy celebrado por los hinchas xeneizes de cara al próximo encuentro ante Rosario Central. El entrenador se reincorporó luego de permanecer diez días alejado de la actividad por motivos de salud y estuvo al frente de los entrenamientos en La Bombonera. Allí, dispuso del ensayo de fútbol habitual y alineó el elenco titular que buscará mantener la racha positiva.

Durante la práctica formal de fútbol realizada en el estadio, Russo dispuso un once inicial que, de no surgir imprevistos, será el que enfrentará a Rosario Central el domingo a las 17:30 en el Gigante de Arroyito. El equipo estuvo conformado por Leandro Brey en el arco, quien reemplazará al lesionado Agustín Marchesín. La defensa la integraron Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo, la dupla central estuvo compuesta por Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes, acompañados en las bandas por Brian Aguirre y Carlos Palacios. La delantera quedó en manos de la dupla uruguaya: Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Leandro Brey volverá a ser
Leandro Brey volverá a ser titular en reemplazo del lesionado Agustín Marchesín (Fotobaires)

La presencia de Leandro Paredes en el entrenamiento fue uno de los aspectos destacados, ya que el mediocampista se sumó a la práctica menos de 48 horas después de haber disputado un partido con la selección argentina en Guayaquil. El campeón del mundo se encuentra en óptimas condiciones físicas y será titular en el próximo compromiso. Por su parte, Agustín Marchesín continúa recuperándose de un desgarro en el gemelo derecho y no formó parte de la sesión.

En cuanto a la defensa, la recuperación de Pellegrino no alteró los planes de Russo, quien optó por mantener la dupla central conformada por Di Lollo y Costa. En el ensayo, el entrenador alineó a Pellegrino junto a Nicolás Figal en el equipo alternativo, lo que sugiere que la zaga titular para el partido en Rosario ya está definida.

El mediocampo presentó una novedad táctica: por primera vez desde que el equipo entrena en La Bombonera, Battaglia y Paredes compartieron la zona central. Esta combinación podría ser una prueba de cara a un posible mediocampo más combativo, con la opción de sumar a un volante de recuperación como Williams Alarcón o Milton Delgado, en ese orden de preferencia.

Kevin Zenón volverá a ser
Kevin Zenón volverá a ser considerado por Miguel Russo

En el plano individual, la situación de Kevin Zenón también captó la atención. El futbolista, que fue titular en el Mundial de Clubes pero perdió protagonismo en los últimos encuentros, podría volver a ser considerado por el cuerpo técnico. El periodista Leandro Aguilera de TyC Sports reveló que el zurdo “arranca de cero” con Russo y tiene posibilidades de reaparecer en el equipo. El ex jugador de Unión de Santa Fe no fue convocado en los partidos recientes debido a su intención de ser transferido al fútbol europeo, pero al no concretarse ninguna oferta satisfactoria para el club, permanece en el plantel. El último ingreso del futbolista se produjo el 27 de julio frente a Huracán, en un partido que terminó con derrota por 1 a 0. Posteriormente, integró el banco de suplentes ante Racing e Independiente Rivadavia, y luego dejó de ser convocado.

La llegada de Zenón a Boca Juniors se concretó a principios de 2024, cuando el club adquirió su pase a Unión por 2,2 millones de dólares, además de los préstamos de Nicolás Orsini, Toro Morales y Simón Rivero, y un porcentaje del pase de Enzo Roldán. El club escuchó ofertas por el jugador en el último mercado de pases, pero ninguna resultó satisfactoria, en parte porque Boca no posee la totalidad de los derechos económicos y debería repartir lo recibido en caso de una transferencia. La dirigencia pretende al menos 10 millones de dólares para desprenderse del futbolista, con el objetivo de recuperar la inversión realizada.

Temas Relacionados

Miguel Ángel RussoBoca JuniorsRosario CentralLa BomboneraTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

El ida y vuelta en redes de Alexis Mac Allister y Piero Hincapié luego del tenso cruce en Argentina-Ecuador

El mediocampista argentino etiquetó al defensor en una publicación en Instagram, tras el altercado que tuvieron en el último duelo por las Eliminatorias

El ida y vuelta en

“Cometí un grave error del cual estoy muy arrepentido”: el video de Thiago Palacios tras haber chocado borracho

El futbolista había protagonizado dos accidentes de tránsito luego de haber salido campeón con Estudiantes en mayo de 2024. No puede conducir por dos años

“Cometí un grave error del

Impacto en la F1: Audi le “robó” dos piezas clave a Ferrari en pleno desarrollo de los monoplazas para 2026

Wolf Zimmermann y Lars Schmidt, ingenieros del área de motores de la escudería italiana, se marcharon a Sauber, que cambiará de nombre en la siguiente temporada de la Máxima

Impacto en la F1: Audi

Tensiones políticas y una acusación de “traidor”: las razones detrás de la mudanza forzada de Djokovic a Grecia

El legendario tenista decidió dejar de hacer base en Serbia, su país. Además, se llevará el ATP de Belgrado a Atenas

Tensiones políticas y una acusación

La historia de amor de una ex estrella del fútbol inglés y su novia cantante: la foto en una exclusiva gala que causó furor

Alex Scott participó de los premios Elle en Londres y estuvo acompañada de su pareja, la popular artista británica Jess Glyne

La historia de amor de
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires lanzó una moratoria con facilidades de pago de hasta 48 cuotas para regularizar deudas tributarias

Los empleados bancarios lograron otro aumento salarial que llevará el sueldo inicial a una suma récord

“Son todos unos genocidas”: detuvieron a un italiano por amenazas a la embajada de Israel

Encontraron muerto a un turista argentino que había desaparecido hacía cuatro días en Río de Janeiro

Un tratamiento clave para la atrofia muscular espinal refuerza su presencia en Argentina con un nuevo acuerdo

INFOBAE AMÉRICA
Lula da Silva acusó a

Lula da Silva acusó a Jair Bolsonaro de intentar un golpe de Estado en Brasil: “Hay centenares de pruebas”

Marine Le Pen amenazó con impulsar la remoción del nuevo primer ministro Sébastien Lecornu si no “rompe con el macronismo”

Francia desplegará tres cazas Rafale en Polonia tras la incursión de drones rusos

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó los bombardeos en Qatar

Claire Denis explora el colonialismo moderno en su nueva película estrenada en Toronto

TELESHOW
Antonela Roccuzzo realizó una nueva

Antonela Roccuzzo realizó una nueva sesión de fotos: el estilo sofisticado que impone

Con fotos juntos y corazones, Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron oficial su romance

Con fotos del pasado y un mensaje sencillo, “La Negra” Vernaci rindió tributo a su hijo en su cumpleaños

Mario Pergolini empezó pilates y contó el particular problema que tuvo en las clases: “Se me está desgarrando”

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez