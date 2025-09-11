Cerúndolo y Etcheverry hablaron antes de iniciar la serie de Copa Davis ante Países Bajos

Este viernes, Argentina inicia la serie ante Países Bajos por un lugar en el Final 8 de Bolonia (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF enfrentará desde este viernes a Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis, que definirán a los siete clasificados al Final 8 de Bolonia, donde ya espera Italia, local y campeón vigente.

El primer punto tendrá como protagonistas a Tomás Etcheverry (64° del ranking de la ATP) ante la mejor raqueta del conjunto local Jesper de Jong (79°), con quien cayó en el único enfrentamiento entre ambos en el Challenger de Lima en 2021.

Tras el sorteo, Tommy compartió con Infobae sus sensaciones y dijo que los nervios son los de siempre, pero que haber tenido varias series antes (ya disputó cinco, con cuatro triunfos y dos derrotas) hace que las cosas sean de otra manera. “Estoy contento de que me toque abrir, me gusta jugar los primeros puntos”, agregó.

Respecto de su rival, de Jong, quien debuta en Copa Davis, señaló que el antecedente entre ambos en 2021 no influye demasiado porque fue hace mucho tiempo y sobre una superficie diferente. “Actualmente somos jugadores distintos a ese partido, hay cosas que se pueden ver y que por ahí siguen pasando”, añadió. Sobre la serie dijo que la prepara como un torneo normal de toda la semana. “Es importante competir con Argentina, a uno le hace y eso es clave”, indicó el tenista platense.

Por su parte, la mejor raqueta nacional de la actualidad, Francisco Cerúndolo, que ocupa el puesto 21 del ranking de la ATP, sostuvo que si bien le daba la mismo salir primero o segundo, “el año pasado Tommy jugó muchas veces primero y tuvo buenos resultados de esa manera”.

“Ojalá podamos seguir con ese envión y que mañana -por el viernes- el pueda entrar tranquilo a su partido, hacer un gran tenis y yo entrar con el 1 a 0 arriba, que siempre está bueno aprovecharlo. Ojalá se dé de esa manera”, agregó.

Sobre su rival, Botic van de Zandschulp (82°), dijo que es un jugador volátil, pero que tuvo buenos resultados en Copa Davis, donde superó a Rafael Nadal en 2024, y en el circuito, con victorias ante Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo. “Supongo que mañana me tendré que enfrentar a la mejor versión de él y estoy preparado para eso”, añadió. Además, Cerúndolo expresó que ojalá pueda seguir teniendo buenos resultados en este certamen, en el que tiene un récord de seis victorias y cuatro derrotas. “Sería muy lindo poder ganar”, sostuvo.

Por su parte, el capitán del equipo argentino, Javier Frana, dijo que la decisión de que juegue Tomás Etcheverry y no el debutante Francisco Comesaña se tomó a último momento. “Los dos están jugando muy bien, no había una situación muy clara, pero había que tomar una decisión”, indicó y reveló que se definió en base a la experiencia de cada uno. “Para nosotros también es importante que todos los jugadores lleguen de la mejor manera, porque los podes necesitar a todos”, añadió.

Sobre el debut en Copa Davis, Frana evitó sacar conclusiones porque “no son cosas que uno pone en la ecuación, porque es algo que vas a analizar después del partido o la serie”. Por último, en referencia al sorteo, el capitán albiceleste dijo: “Cuando no puedo decidir, no tengo preferencia”. “Nuestros puntos contra cualquier adversario los podemos ganar, en todos tenemos muy buenas posibilidades, da igual que toque. Las series tienen su vida, sus historias y sus caprichos”, concluyó.

La Selección Argentina de Tenis YPF enfrentará desde este viernes a Países Bajos. El primer punto, entre Etcheverry y de Jong se disputará desde la 9:00 (hora argentina) y lo podes seguir a través de las pantallas de TyC Sports y DSports. A continuación, Francisco Cerúndolo se medirá con Botic van de Zandschulp.

El sábado será el turnos del dobles con Horacio Zeballos (5° y campeón del US Open y Roland Garros) y Andrés Molteni (19°) ante la dupla Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°) y luego de los dos singles restantes.