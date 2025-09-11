Deportes

Cerúndolo y Etcheverry hablaron antes de iniciar la serie de Copa Davis ante Países Bajos

Francisco, Tomás y Javier Frana compartieron con Infobae sus sensaciones tras conocerse el orden de los singles del viernes

Guardar
Este viernes, Argentina inicia la
Este viernes, Argentina inicia la serie ante Países Bajos por un lugar en el Final 8 de Bolonia (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF enfrentará desde este viernes a Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis, que definirán a los siete clasificados al Final 8 de Bolonia, donde ya espera Italia, local y campeón vigente.

El primer punto tendrá como protagonistas a Tomás Etcheverry (64° del ranking de la ATP) ante la mejor raqueta del conjunto local Jesper de Jong (79°), con quien cayó en el único enfrentamiento entre ambos en el Challenger de Lima en 2021.

Tras el sorteo, Tommy compartió con Infobae sus sensaciones y dijo que los nervios son los de siempre, pero que haber tenido varias series antes (ya disputó cinco, con cuatro triunfos y dos derrotas) hace que las cosas sean de otra manera. “Estoy contento de que me toque abrir, me gusta jugar los primeros puntos”, agregó.

Respecto de su rival, de Jong, quien debuta en Copa Davis, señaló que el antecedente entre ambos en 2021 no influye demasiado porque fue hace mucho tiempo y sobre una superficie diferente. “Actualmente somos jugadores distintos a ese partido, hay cosas que se pueden ver y que por ahí siguen pasando”, añadió. Sobre la serie dijo que la prepara como un torneo normal de toda la semana. “Es importante competir con Argentina, a uno le hace y eso es clave”, indicó el tenista platense.

Por su parte, la mejor raqueta nacional de la actualidad, Francisco Cerúndolo, que ocupa el puesto 21 del ranking de la ATP, sostuvo que si bien le daba la mismo salir primero o segundo, “el año pasado Tommy jugó muchas veces primero y tuvo buenos resultados de esa manera”.

“Ojalá podamos seguir con ese envión y que mañana -por el viernes- el pueda entrar tranquilo a su partido, hacer un gran tenis y yo entrar con el 1 a 0 arriba, que siempre está bueno aprovecharlo. Ojalá se dé de esa manera”, agregó.

Sobre su rival, Botic van de Zandschulp (82°), dijo que es un jugador volátil, pero que tuvo buenos resultados en Copa Davis, donde superó a Rafael Nadal en 2024, y en el circuito, con victorias ante Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo. “Supongo que mañana me tendré que enfrentar a la mejor versión de él y estoy preparado para eso”, añadió. Además, Cerúndolo expresó que ojalá pueda seguir teniendo buenos resultados en este certamen, en el que tiene un récord de seis victorias y cuatro derrotas. “Sería muy lindo poder ganar”, sostuvo.

Por su parte, el capitán del equipo argentino, Javier Frana, dijo que la decisión de que juegue Tomás Etcheverry y no el debutante Francisco Comesaña se tomó a último momento. “Los dos están jugando muy bien, no había una situación muy clara, pero había que tomar una decisión”, indicó y reveló que se definió en base a la experiencia de cada uno. “Para nosotros también es importante que todos los jugadores lleguen de la mejor manera, porque los podes necesitar a todos”, añadió.

Sobre el debut en Copa Davis, Frana evitó sacar conclusiones porque “no son cosas que uno pone en la ecuación, porque es algo que vas a analizar después del partido o la serie”. Por último, en referencia al sorteo, el capitán albiceleste dijo: “Cuando no puedo decidir, no tengo preferencia”. “Nuestros puntos contra cualquier adversario los podemos ganar, en todos tenemos muy buenas posibilidades, da igual que toque. Las series tienen su vida, sus historias y sus caprichos”, concluyó.

La Selección Argentina de Tenis YPF enfrentará desde este viernes a Países Bajos. El primer punto, entre Etcheverry y de Jong se disputará desde la 9:00 (hora argentina) y lo podes seguir a través de las pantallas de TyC Sports y DSports. A continuación, Francisco Cerúndolo se medirá con Botic van de Zandschulp.

El sábado será el turnos del dobles con Horacio Zeballos (5° y campeón del US Open y Roland Garros) y Andrés Molteni (19°) ante la dupla Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°) y luego de los dos singles restantes.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa DavisPaíses BajosJavier FranaFrancisco Cerúndolotenis

Últimas Noticias

El presidente de Talleres Andrés Fassi le pidió disculpas a Claudio Tapia y Pablo Toviggino le respondió con dureza

El máximo mandatario de la institución cordobesa realizó una conferencia de prensa con el fin de arreglar su relación con la AFA. Sin embargo, el tesorero de la AFA lo criticó en sus redes sociales

El presidente de Talleres Andrés

Belgrano y San Martín de San Juan abren la fecha 8 del Torneo Clausura en Córdoba: hora, TV y formaciones

Desde las 20, el Pirata se medirá con el Santo en el Barrio Alberdi. Transmitirá ESPN Premium

Belgrano y San Martín de

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, las cartas argentinas para el debut en la Copa Davis

Con temporadas dispares, ambos son moneda corriente en el equipo conducido por Javier Frana. Tras la salida Guillermo Coria de la capitanía, los dos se mantuvieron en las convocatorias. ¿Cómo llegan al duelo ante Países Bajos por los Qualifiers?

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry,

Así es el MartiniPlaza, el estadio boutique donde jugará Argentina ante Países Bajos por la Copa Davis

Con capacidad para más de 4.300 espectadores, el recinto recibe habitualmente eventos deportivos y musicales. Conocelo por dentro

Así es el MartiniPlaza, el

La emotiva arenga de Lampe antes del triunfo contra Brasil que clasificó a Bolivia al Repechaje: “Pensaban que estábamos muertos”

El arquero del seleccionado boliviano dio un discurso en el vestuario antes de salir a jugar el partido decisivo en El Alto

La emotiva arenga de Lampe
ÚLTIMAS NOTICIAS
La emboscaron y la mataron

La emboscaron y la mataron a golpes por celos y ahora piden que las dos acusadas vayan a juicio

Un abogado pidió destituir a los otros dos jueces del caso Maradona por encubrir a Makintach: asegura que sabían del documental

El método de Carlos Alcaraz: cómo es la preparación física y mental que lo llevó de nuevo a la cima del tenis

El gobierno porteño le iniciará un sumario al docente que mostró una bandera de Palestina en un acto escolar

Récord absoluto para el oro: por qué el valor de la onza es el más alto de la historia

INFOBAE AMÉRICA
El Supremo Tribunal de Brasil

El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro

El reto inmediato del nuevo primer ministro francés: formar Gobierno y salvar el Presupuesto 2026

Polonia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones rusos en su territorio

Bolivia: con una ausencia, los candidatos al balotaje se comprometieron a una campaña limpia

Netanyahu acusa a España de amenazar a Israel tras las declaraciones de Sánchez sobre armas nucleares y la ofensiva en Gaza

TELESHOW
Qué dijo Agus Franzoni de

Qué dijo Agus Franzoni de los rumores de romance con Gimena Accardi durante su separación de Nico Vázquez

Dolor en el teatro argentino: murió Eduardo Lamoglia, referente de la escena y la docencia

El encuentro del creador de Plim Plim y sus amigos con Lionel Messi: “Reflejamos los mismos valores”

La romántica noche de Wanda Nara: confirmó nuevo amor con un video que después borró

Barby Silenzi se reinventa tras su separación: nuevo look, mensajes filosos y el inesperado gesto de El Polaco