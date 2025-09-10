Solana Sierra y Julia Riera buscarán los cuartos de final del WTA 250 de San Pablo

Julia Riera irá por la tercera ronda del WTA 250 de San Pablo

Luego de una positiva jornada el lunes, que arrojó un saldo de dos victorias, producto de los triunfos de Solana Sierra y Julia Riera, el WTA 250 de Sao Paulo recibió a otra albiceleste: Jazmín Ortenzi. La oriunda de Chilecito, La Rioja, cayó frente a la turca Berfu Cengiz en su segunda experiencia en un certamen del máximo nivel. Asimismo, este miércoles, la marplatense y la pergaminense volverán a saltar a las pistas de cemento del Parque Villa-Lobos desde la tarde de nuestro país ante la brasileña Nauhany Vitoria Leme Da Silva y la filipina Alexandra Eala, respectivamente.

Tras el exitoso estreno de la húngara Panna Udvardy sobre la estadounidense Anna Rogers en el turno inicial, la cuyana salió al Court 2 para realizar su debut en el torneo brasileño ante la turca Berfu Cengiz. La chileciteña, de 23 años, comenzó la vigente temporada de una forma inmejorable: en las primeras semanas del calendario alcanzó la final de las dos competiciones categoría W35 que albergó el emblemático Tenis Club Argentino en enero. Luego de sumar cuatro victorias y una derrota con la Selección Argentina de Tenis en el Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup, conquistó su décimo primer título profesional en el W35 de Bastad y, también, pisó la instancia de cuatro en el W50 de Portoroz. Consecuentemente, creció en el escalafón mundial y entró, por primera vez, a la clasificación de un Grand Slam en Wimbledon. A pesar de varios traspiés y una caída en el ranking, Ortenzi volvió a una definición tras 112 días el domingo pasado en el W35 de Cuiabá.

Este martes, pocas horas después del mediodía en Argentina, la oriunda de La Rioja tuvo su segunda experiencia en un certamen WTA 250, luego de su breve participación en el que se realizó meses atrás en Bogotá, y fue derrota en sets corridos frente a Cengiz. La nacida en Adana, quien ocupó el Top 200 y actualmente se halla por fuera de las 500 mejores tenistas del mundo, impuso su estilo y venció por 6-1 y 6-2 en una hora y 12 minutos de juego.

Este miércoles, en el segundo turno del Court Central Maria Esther Bueno, estadio en conmemoración a la paulista que ganó siete títulos de Grand Slam y que alcanzó la cima del escalafón mundial por primera vez en 1959, Solana Sierra irá por un lugar en los cuartos luego de eliminar a la neerlandesa Arianne Hartono. La marplatense, quien llegó a los octavos de final de Wimbledon en condición de Lucky Loser y aseguró con firmeza su estadía en el Top 100, se medirá a la joven promesa local Nauhany Vitoria Leme Da Silva. “Nana”, de tan solo 15 años, logró este lunes su primera victoria en el circuito ante su compatriota Carolina Meligeni Alves. El duelo, que iniciará después del que protagonizarán la británica Francesca Jones y la estadounidense Whitney Osuigwe, está programado para no antes de las 17:30.

A continuación, en el mismo escenario, será el momento de la segunda albiceleste en carrera en el cuadro principal de singles: Julia Riera. La pergaminense, quien viene de cortar una racha de tres caídas al hilo en su debut ante la rusa Vitalia Diatchenko, buscará instalarse por segunda vez en la temporada entre las ocho mejores de un WTA 250, luego de conseguirlo en Colombia. Su rival, la filipina de 20 años Alexandra Eala, que surgió de la Academia de Rafael Nadal, atraviesa una temporada de una auténtica rompe récords: alcanzó las semifinales del WTA 125 de Canberra, las del WTA 100 de Miami, la definición del WTA 250 de Eastbourne, sobre césped, y la pasada semana campeonó en el WTA 125 de Guadalajara. Además, días atrás, se convirtió en la primera mujer de su país en sumar un triunfo en el main draw individual del US Open.