La receta de Tomás Etcheverry para la Davis: “La Copa saca algo diferente en uno y no importa el ranking”

Tomás Etcheverry junto al capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, en la antesala a los Qualifiers 2025 ante Países Bajos (Foto: Prensa AAT)

Tomás Etcheverry, una pieza clave en el equipo de Copa Davis, ofreció una mirada introspectiva sobre su presente tenístico y su rol en la selección argentina. Si bien reconoció que la temporada en el circuito ATP no ha sido la mejor, destacó el valor de competir por el país y los cambios que implementó para volver a su mejor versión.

Etcheverry, de 26 años y en el puesto 64 del escalafón mundial, analizó su quinta convocatoria consecutiva con un tono de autocrítica y madurez: “Siento que ya empecé a tener la experiencia de haber vivido tantas series y ya conozco, ya he competido bien. Es una realidad que representar a Argentina no es para todos. Algunos se ponen más tensos, otros no pueden sacar su juego”, expresó.

Subrayó, además, el factor diferencial que aporta la camiseta nacional: “Siempre la Davis te saca algo más, algo diferente de jugar en equipo y para el país. Es otra competencia donde no importa el ranking, no importa nada, porque saca algo diferente en uno, y eso es lo que creo que puede ayudarnos a todos para sacar lo mejor de cada uno”.

Tomás Etcheverry debutó en la Copa Davis en la primera ronda del Grupo Mundial en 2023 ante Lituania y cuenta con un récord de 4-2 (Foto: Prensa AAT)

El platense debutó con el equipo albiceleste en la primera ronda del Grupo Mundial en 2023 ante Lituania. Con la serie ya defina se enfrentó a Edas Butvilas y lo derrotó en sets corridos. Sus números marcan un récord de cuatro victorias y dos derrotas.

Pese a su destacado presente con la selección, el tenista no eludió la autoevaluación de su rendimiento individual: “La verdad es que es una temporada mala. Estamos tratando de terminar el año de la mejor manera y lo más alto en el ranking, pero en líneas generales no fue buena. Desde que entré al tour, es la peor que tuve. A pesar de eso, sigo estando 50 y pico en la race, así que dentro de todo sigo estando ahí en el ranking".

Tomás Etcheverry desde Países Bajos analizó la importancia que significa para él representar al equipo argentino de Copa Davis (Foto: Prensa AAT)

Etcheverry reveló que esta autocrítica lo llevó a tomar decisiones importantes. Recientemente, cambió su equipo de trabajo y valoró la asistencia del capitán Javier Frana en este período de transición. “Después de los torneos de Gstaad y Kitzbuhel cambié de equipo. Estuve una semana solo y después me ayudó Javi (Frana). Que la AAT haya implementado la ayuda de que el capitán de Copa Davis pueda estar como entrenador (de un tenista en momentos de transición) es algo maravilloso y clave, que todas las asociaciones europeas lo tienen. Ahora arranqué a trabajar en el equipo de Kevin (Konfederak) y Wally (Walter Grinóvero) nuevamente. Con Walter trabajé 2 años y alcancé mi mejor ranking”, concluyó, con la mira puesta en volver a su mejor nivel de la mano de un equipo de confianza.

Con el objetivo próximo de la serie ante Países Bajos, el Retu se muestra listo para asumir un rol protagónico. Etcheverry anhela ser elegido por el capitán Frana como el segundo singlista para el duelo crucial del 12 y 13 de septiembre, un desafío que, más allá de los altibajos de su temporada, le permitiría volver a sentir la adrenalina de representar a su país en la competencia por equipos más prestigiosa.