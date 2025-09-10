Deportes

La receta de Tomás Etcheverry para la Davis: “La Copa saca algo diferente en uno y no importa el ranking”

Con una fuerte autocrítica, el platense analizó su temporada en el circuito y subrayó la importancia del protocolo de la AAT para brindar apoyo técnico y contención a los jugadores

Guardar
Tomás Etcheverry junto al capitán
Tomás Etcheverry junto al capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, en la antesala a los Qualifiers 2025 ante Países Bajos (Foto: Prensa AAT)

Tomás Etcheverry, una pieza clave en el equipo de Copa Davis, ofreció una mirada introspectiva sobre su presente tenístico y su rol en la selección argentina. Si bien reconoció que la temporada en el circuito ATP no ha sido la mejor, destacó el valor de competir por el país y los cambios que implementó para volver a su mejor versión.

Etcheverry, de 26 años y en el puesto 64 del escalafón mundial, analizó su quinta convocatoria consecutiva con un tono de autocrítica y madurez: “Siento que ya empecé a tener la experiencia de haber vivido tantas series y ya conozco, ya he competido bien. Es una realidad que representar a Argentina no es para todos. Algunos se ponen más tensos, otros no pueden sacar su juego”, expresó.

Subrayó, además, el factor diferencial que aporta la camiseta nacional: “Siempre la Davis te saca algo más, algo diferente de jugar en equipo y para el país. Es otra competencia donde no importa el ranking, no importa nada, porque saca algo diferente en uno, y eso es lo que creo que puede ayudarnos a todos para sacar lo mejor de cada uno”.

Tomás Etcheverry debutó en la
Tomás Etcheverry debutó en la Copa Davis en la primera ronda del Grupo Mundial en 2023 ante Lituania y cuenta con un récord de 4-2 (Foto: Prensa AAT)

El platense debutó con el equipo albiceleste en la primera ronda del Grupo Mundial en 2023 ante Lituania. Con la serie ya defina se enfrentó a Edas Butvilas y lo derrotó en sets corridos. Sus números marcan un récord de cuatro victorias y dos derrotas.

Pese a su destacado presente con la selección, el tenista no eludió la autoevaluación de su rendimiento individual: “La verdad es que es una temporada mala. Estamos tratando de terminar el año de la mejor manera y lo más alto en el ranking, pero en líneas generales no fue buena. Desde que entré al tour, es la peor que tuve. A pesar de eso, sigo estando 50 y pico en la race, así que dentro de todo sigo estando ahí en el ranking".

Tomás Etcheverry desde Países Bajos
Tomás Etcheverry desde Países Bajos analizó la importancia que significa para él representar al equipo argentino de Copa Davis (Foto: Prensa AAT)

Etcheverry reveló que esta autocrítica lo llevó a tomar decisiones importantes. Recientemente, cambió su equipo de trabajo y valoró la asistencia del capitán Javier Frana en este período de transición. “Después de los torneos de Gstaad y Kitzbuhel cambié de equipo. Estuve una semana solo y después me ayudó Javi (Frana). Que la AAT haya implementado la ayuda de que el capitán de Copa Davis pueda estar como entrenador (de un tenista en momentos de transición) es algo maravilloso y clave, que todas las asociaciones europeas lo tienen. Ahora arranqué a trabajar en el equipo de Kevin (Konfederak) y Wally (Walter Grinóvero) nuevamente. Con Walter trabajé 2 años y alcancé mi mejor ranking”, concluyó, con la mira puesta en volver a su mejor nivel de la mano de un equipo de confianza.

Con el objetivo próximo de la serie ante Países Bajos, el Retu se muestra listo para asumir un rol protagónico. Etcheverry anhela ser elegido por el capitán Frana como el segundo singlista para el duelo crucial del 12 y 13 de septiembre, un desafío que, más allá de los altibajos de su temporada, le permitiría volver a sentir la adrenalina de representar a su país en la competencia por equipos más prestigiosa.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa DavisTomás Etcheverrydeportes-argentina

Últimas Noticias

La divertida anécdota sobre Franco Colapinto en un vuelo con pilotos de la F1: “Era muy molesto”

Oliver Bearman reveló qué pasó con el argentino arriba de un avión y el video fue viral. Los detalles

La divertida anécdota sobre Franco

La sorprendente confesión de Mike Tyson sobre sus adicciones: las consecuencias que le produjo el fentanilo

El ex rey de los pesados reveló que lo utilizó “como analgésico”, pero sufrió los efectos colaterales: “Era como la heroína”

La sorprendente confesión de Mike

La sentencia de un histórico de la Selección sobre el futuro de Lionel Messi: “Va a jugar el próximo Mundial”

Omar Souto, gerente de selecciones nacionales y empleado desde hace 30 años en la AFA, fue el encargado de ubicar a La Pulga por primera vez y convocarlo a la Albiceleste

La sentencia de un histórico

Racing y Vélez confirmaron que no recibirán público visitante en la serie por los cuartos de final de la Libertadores

La Academia y el Fortín informaron la decisión a través de un comunicado en conjunto

Racing y Vélez confirmaron que

Una leyenda de Bolivia se postuló para regresar del retiro y jugar el Repechaje para el Mundial: “No me tiene que convencer nadie”

Tras el triunfo histórico del Verde ante Brasil en el Alto, Marcelo Moreno Martins mencionó la posibilidad de volver a las canchas

Una leyenda de Bolivia se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los desechos de uranio que

Los desechos de uranio que dejó una minera en Córdoba y generan un reclamo histórico

Jornada financiera: el dato de inflación respaldó un firme rebote de precios para acciones y bonos

Los préstamos otorgados por fintech crecieron un 68% en el último año y llegaron a más de 5 millones de usuarios

Los servicios del tren Mitre estarán interrumpidos por obras: cómo afectará al servicio

Manejaba borracho, a alta velocidad y fue detenido: tenía 1,55 gramos de alcohol en sangre

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro de Qatar

El primer ministro de Qatar dijo que el ataque de Israel a Doha “mató cualquier esperanza” de un acuerdo por los rehenes en Gaza

Cómo la globalización está redefiniendo la confianza en los casinos en línea

Israel intensificó su ofensiva contra los hutíes: lanzó otro ataque con drones

El líder de la ONU advirtió sobre el “riesgo real” de una expansión de la guerra de Ucrania tras la incursión de drones rusos en Polonia

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

TELESHOW
La palabra de Jimena Buttigliengo

La palabra de Jimena Buttigliengo tras la denuncia a su exmarido: “El mentiroso reúne pruebas de sus mentiras”

La emoción de Tamara Báez por el cumpleaños de Jamaica: “Mamá siempre va a estar para verte brillar”

El fuerte ida y vuelta ente Wanda Nara y Mauro Icardi: nuevos tatuajes, lobos e indirectas

Luisana Lopilato mostró cómo su hija Cielo organizó el almuerzo familiar y se enterneció: “Me derrite”

La noche romántica de Nicole Neumann y Manu Urcera: salida a solas sin Cruz