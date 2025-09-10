De Paul, histórico: la marca que logró con la Selección, el récord de Maradona que intentará alcanzar y el mensaje “de amor” a Messi

Ambos se midieron por la última fecha de las Eliminatorias

Argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una derrota por 1-0 ante Ecuador en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, en un partido disputado sin Lionel Messi y con una formación alternativa. El único gol del encuentro llegó en el tiempo añadido de la primera parte, cuando el árbitro Wilmar Roldán Pérez sancionó un penal tras la intervención del VAR por una falta de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado. Enner Valencia ejecutó el disparo y marcó el tanto decisivo.

Durante el primer tiempo, Nicolás Otamendi fue expulsado por una falta sobre Valencia cuando el delantero ecuatoriano se escapaba hacia el área. En la segunda mitad, Moisés Caicedo vio la tarjeta roja y ambos equipos quedaron con diez jugadores.

A pesar de la derrota, la Scaloneta finalizó en el primer lugar de la clasificación con 38 puntos, seguida por Ecuador con 29. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya había asegurado su clasificación al Mundial y afrontó el encuentro con varias modificaciones respecto al once habitual. El calendario de la selección argentina prevé una gira por Estados Unidos en octubre, con amistosos ante Venezuela en Miami y Puerto Rico en Chicago, además de compromisos en Angola e India en noviembre.

La palabra de Rodrigo De Paul tras la derrota de Argentina ante Ecuador

Tras el encuentro, Rodrigo De Paul habló del encuentro, pero hizo principal hincapié en el balance positivo que dejó para la Argentina estas Eliminatorias: “Siempre hay cosas para mejorar y corregir, y también tuvimos cosas buenas. Se nos puso complicado el partido, pero en el segundo tiempo fuimos superiores. En líneas generales hicimos una gran Eliminatoria, terminamos primeros".

El mediocampista resaltó los “difíciles” que son las Eliminatorias, al margen de que en la actual edición había más cupos clasificatorios al Mundial. “Me quedo con que el equipo en general en toda la Eliminatoria mostró buen fútbol, lo hizo en muchos momentos en gran valor, con y sin la pelota. Ganando en lugares donde no se han ganado, partidos históricos. La gente está feliz y transmitimos eso, con seriedad”, remarcó.

De Paul evitó entrar en polémicas, por el penal que Wilmar Roldán sancionó: “Prefiero no hablar, no las vi a ninguna de las dos (por la expulsión de Otamendi). Pero no tengo ganas de entrar en polémicas hoy”. Y sí analizó lo que se viene, que podría ser la Finalissima ante España y la Copa del Mundo. “Realmente nosotros no decidimos, nos preparamos según lo que decidan (por la Finalissima). Falta mucho tiempo para el Mundial, pero son 8 ó 9 partidos y tampoco es mucho. Intentaremos prepararnos bien y llevarlo en paralelo con nuestro club. Los meses previos a la Copa del Mundo son difíciles porque entran los miedos y las dudas por si estás o no, y lo que te pueda pasar. Intentaremos dejarlo de lado”.

El mensaje del Chiqui Tapia a De Paul por su récord alcanzado con la selección argentina

El Motorcito también se refirió a la cinta de capitán que portó, tras la expulsión de Otamendi, y en especial mostró su alegría por haber alcanzado el partido número 80 con la selección argentina. “Con Ota no hablé porque lo conozco y sé que seguramente estaba caliente, pero es parte del fútbol. Para mí llevar la cinta es un orgullo gigante, hoy cumplía justo 80 partidos y nunca pensé que podía lograr semejante cantidad de partidos, con títulos y momentos súper lindos. Estoy muy feliz de todo lo que viví con esta camiseta”, valoró.

Sobre los siete encuentros que le faltan para alcanzar a Maradona, agregó: “Hoy vi la lista, sé en qué puesto está cada uno, estoy ahí creo que soy el 13 ó 14. En una Selección que pasaron tantos cracks poder ser ese número realmente me llena de orgullo, estoy feliz de aportar desde mi lado”.

Por último, De Paul habló de su compañero Lionel Messi, quien fue desafectado para este partido y ya encuentra en Miami. “Llegué acompañado y me voy solo, sí jeje. Ya me dijo que me esperaba con los mates. Él vivió el partido desde su casa, es nuestro capitán y estaba haciendo fuerza. Creo que fue perfecto haberlo cerrado con Venezuela y con esos dos goles y que se vaya con todo ese amor”.