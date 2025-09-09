Deportes

“Nunca me habían hecho una falta tan grave”: la brutal patada que recibió el “Messi tailandés” y dio la vuelta al mundo

Chanathip Songkrasin sufrió una infracción que lo obligó a abandonar el campo en camilla durante la final de la King’s Cup 2025

La final de la King’s Cup 2025, un torneo en honor al Rey de Tailandia, quedó marcada por una escena de violencia que desató la indignación de los aficionados locales y puso en vilo el futuro de su máxima figura. En los minutos finales del encuentro, Chanathip Songkrasin sufrió una falta que lo obligó a abandonar el campo en camilla, mientras la tensión escalaba tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El incidente se produjo en el minuto 90+4, cuando Tailandia buscaba desesperadamente el empate ante Irak, que se imponía 1-0 como visitante. En ese momento, Chanathip, conocido como el “Messi tailandés”, avanzaba con el balón cerca del círculo central. El delantero iraquí Mohanad Ali lo derribó por detrás con una entrada que el árbitro sancionó de inmediato con tarjeta roja.

La gravedad de la acción dejó a Chanathip tendido en el césped, visiblemente dolorido, y requirió la intervención de los servicios médicos para retirarlo en camilla, según lo informado por Vietnam.vn.

Chanathip Songkrasin tuvo que abandonar la cancha por la burtal patada que recibió

La reacción de los jugadores tailandeses no se hizo esperar. Tras la expulsión, varios integrantes de ambos equipos y miembros del cuerpo técnico invadieron el campo, generando un ambiente caótico que fue captado en video y rápidamente circuló en las redes sociales de Tailandia y luego del mundo.

Las imágenes de la pelea y la conmoción provocaron una ola de indignación entre los seguidores locales, quienes expresaron su preocupación por el estado de salud de su principal referente futbolístico.

La incertidumbre se apoderó de los hinchas tailandeses, especialmente porque el jugador, de 31 años, es considerado la figura más emblemática del fútbol nacional tras su paso exitoso por la J-League y su rol fundamental en la selección. Una lesión de consideración hubiese representado un duro golpe para los “Elefantes de Guerra”, apodo del combinado tailandés.

De todos modos, horas más tarde, la Asociación de Fútbol de Tailandia informó que el jugador pudo caminar para agradecer el apoyo de la afición al término del partido, aunque la gravedad de su lesión aún no ha sido determinada. El organismo anunció que se realizará un examen médico exhaustivo para establecer un diagnóstico preciso.

A pesar de la inferioridad numérica desde el minuto 76, tras la expulsión de Putros, Irak logró mantener la ventaja y se consagró campeón de la Copa del Rey 2025 con un triunfo por 1-0. Este resultado, sin embargo, quedó opacado por la polémica y la preocupación por el futuro de Chanathip.

Al término del partido, el capitán tailandés compartió su experiencia y condenó la actitud de los rivales. “En mi carrera, nunca me habían hecho una falta tan grave. Lamento mucho este incidente. Por suerte, solo fue una lesión muscular, pero tendré que hacerme una revisión más exhaustiva”, declaró Chanathip en declaraciones recogidas por Vietnam.vn.

El jugador también expresó su desconcierto por la situación: “Estaba muy enojado en ese momento, pero quizás él (Mohanad Ali) también se sintió arrepentido. Aún no se ha disculpado. Esto no debería pasar en un partido de fútbol, ​​sobre todo cuando su equipo tiene ventaja y no jugamos con rudeza. Realmente no entiendo por qué ocurrió tal situación”.

El entrenador japonés Masatada Ishii, al frente de la selección tailandesa, manifestó su indignación tras el encuentro. En declaraciones recogidas por Dantri, Ishii calificó a Ali como un “jugador sin clase, que juega sin respeto ni a sus rivales ni a sus compañeros”. El técnico subrayó que este tipo de acciones no deberían tener cabida en competiciones internacionales, y menos aún en un torneo que busca exaltar el espíritu deportivo.

