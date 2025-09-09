Deportes

Horacio Zeballos llegó a Países Bajos y se sumó a la Selección: “El día de la final del US Open, ya tenía la cabeza en la Copa Davis”

El marplatense arribó este martes a Groningen para disputar la segunda ronda de los Qualifiers 2025. El capitán argentino, Javier Frana, ya tiene al equipo completo de cara a la competencia del 12 y 13 de septiembre. El especial recibimiento al campeón

El marplatense Horacio Zeballos, reciente campeón del Us Open, llegó a Países Bajos este martes para disputar la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis (Foto: Prensa AAT)

Menos de tres días después de levantar el trofeo en el US Open, Horacio Zeballos ya cambió el chip y se sumó este martes a la Selección Argentina de Tenis YPF en Groningen, Países Bajos, donde el equipo disputará la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis el 12 y 13 de septiembre con el deseo de clasificarse al Final 8 de Bolonia que se disputará en noviembre.

El marplatense, viajó desde Miami hasta Ámsterdam y, tras aterrizar en la mañana local, fue trasladado en auto hasta la ciudad donde se disputará el match, pasado el mediodía. Apenas dejó sus valijas en el hotel, se dirigió directamente al estadio MartiniPlaza, donde lo esperaba el resto de la delegación.

La recepción no pudo ser más emotiva: los jugadores interrumpieron su entrenamiento para acercarse a la sala del equipo argentino y, en cuanto Zeballos cruzó la puerta, lo recibieron con un enérgico “dale campeón”. Entre abrazos y sonrisas, el ganador del Grand Slam compartió un momento de celebración con sus compañeros antes de que cada uno retomara sus actividades.

El argentino Horacio Zeballos recibiendo las primeras indicaciones del capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, en la cancha central del estadio MartiniPlaza (Foto: Prensa AAT)

El recibimiento de sus compañeros y el cuerpo técnico fue un momento emotivo para el doblista. “Bárbaro, no me lo esperaba. Entré a la sala y estaba todo el grupo, me encantó. Me convencieron para que vaya a buscar la ropa de la selección y cuando llegué estaba todo el grupo, fue un muy lindo recibimiento”, relató Zeballos, visiblemente conmovido.

El marplatense, de 40 años, se refirió a su exitoso año, que tuvo su punto de inflexión en la serie de Copa Davis ante Noruega. “Creo que fue un buen comienzo de año, esa Copa Davis que jugamos en Noruega estuvo fabulosa, tengo unos recuerdos hermosos. Y, obviamente, los dos Grand Slams -los títulos de Roland Garros y el US Open- fueron algo único, por lo cual trabajamos tantos años sin que se nos diera. Habíamos perdido varias finales y era una espina que teníamos clavada con Marcel (Granollers) y con el equipo", comentó.

A pesar de la reciente consagración en Nueva York, Zeballos confesó que ya pensaba en esta serie durante la final del Major neoyorquino. “El día que jugamos la final, yo ya tenía puesta la cabeza en decir ‘bueno, tomémoslo como partido de Copa Davis’. Y me sentí con esa fuerza que a mí me saca cuando vengo a jugar la Copa Davis”, reveló.

Con respecto al dobles, Horacio destacó su conexión con su compañero de equipo Andrés Molteni: “Estoy con muchas ganas ya de estar compartiendo la cancha con Molto, que encima lo conozco desde que tenemos 9 o 10 años. No hace falta que juguemos más de uno o dos torneos por año juntos, porque ya nos conocemos muchísimo”.

Horacio Zeballos en dupla con Andrés Molteni serán los encargados de abrir la jornada del sábado ante Países Bajos (Foto: Prensa AAT)

Sobre el desafío de enfrentar a los neerlandeses, Horacio Zeballos afirmó que la clave será la actitud del equipo. “Creo que la energía en este tipo de partidos es fundamental. Que el rival te vea prendido, que te vea con muchas ganas de ganar, así que trataremos de enfocarnos en eso y no tanto en el rival”, concluyó.

En cuanto a cómo sigue la estadía del conjunto nacional en Países Bajos, este miércoles comenzará y finalizará su jornada de entrenamiento más temprano que de costumbre: de 9:00 a 11:00 y de 14:00 a 17:00 (hora local, 5 horas más que en Argentina). El jueves se llevará a cabo el sorteo para definir el orden de los partidos del primer día, a partir del mediodía neerlandés (7:00 en Argentina). Los encuentros de la serie, que se disputarán el viernes y el sábado, comenzarán a las 9:00 de nuestro país y serán televisados por TyC Sports y DSPORTS.

