“Es día a día”: Miguel Russo se ausentó a otra práctica en Boca Juniors y no está confirmado que viaje a Rosario

Russo recibió el alta luego de una infección urinaria, pero reposa en su casa desde el sábado

La incertidumbre sobre la presencia de Miguel Ángel Russo en el próximo partido de Boca Juniors frente a Rosario Central domina la actualidad del club, mientras la prioridad institucional sigue siendo la recuperación total del entrenador. Aunque la evolución de su salud ha sido favorable tras superar una infección urinaria, la directiva y su entorno insisten en que el regreso a la actividad dependerá exclusivamente de su estado físico, sin forzar los plazos. “Es día a día”, ventilaron desde la institución.

El técnico de 69 años permanece en su domicilio, donde continúa con el reposo recomendado por los médicos, luego de haber recibido el alta el viernes pasado tras tres días de internación en el Instituto Fleni. Durante ese periodo, los especialistas detectaron la presencia de una bacteria resistente, lo que descartó la posibilidad de un tratamiento ambulatorio y motivó su hospitalización inmediata. Aunque inicialmente se preveía una estadía de 24 horas, los controles clínicos realizados ese mismo día revelaron una complicación que requirió la administración de medicación por vía intravenosa, extendiendo su permanencia en el sanatorio hasta el viernes. Durante la internación, Russo recibió antibióticos e hidratación intravenosa, mientras su entorno y la dirigencia del club optaron por mantener reserva sobre los detalles de su estado.

Mientras el entrenador permanecía bajo tratamiento, el cuerpo técnico de Boca garantizó la continuidad de los entrenamientos. Claudio Úbeda, junto a Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz, asumió la conducción de las prácticas, siguiendo la planificación que Russo coordinaba de manera remota. Tras la licencia del plantel durante el fin de semana, el equipo retomó los trabajos el lunes bajo la dirección del cuerpo técnico, al tiempo que el entrenador principal mantenía el reposo en su hogar. Lo mismo sucedió este martes por la mañana, a la espera de la evolución del estratega principal.

El objetivo inmediato del club es sostener la racha positiva de resultados, con tres victorias consecutivas que lo ubican en la tercera posición de la Zona A del Torneo Clausura y en el segundo puesto de la tabla anual. En este contexto, el once inicial se mantendría prácticamente sin cambios, salvo una modificación obligada: Leandro Brey reemplazaría a Agustín Marchesín en el arco debido a la lesión del guardameta titular.

Miguel quiere viajar a Rosario, pero dependerá de la aprobación de sus médicos

Las complicaciones de salud del entrenador comenzaron hace una semana, el martes pasado, cuando acudió a la clínica para realizarse chequeos de rutina. En ese contexto, los médicos detectaron la infección, lo que derivó en su internación y en la administración de tratamiento intravenoso. A pesar de la situación, Russo mantuvo un ánimo positivo y expresó reiteradamente su deseo de regresar a casa para reincorporarse a sus funciones, según relataron allegados al entrenador a Infobae.

Su hijo Ignacio Russo, delantero de Tigre, y su ayudante de campo Claudio Úbeda estuvieron entre quienes lo visitaron en la clínica. Además, diversas figuras del fútbol argentino manifestaron públicamente su apoyo. Entre ellas, Guillermo Barros Schelotto, actual técnico de Vélez y exjugador emblemático de Boca, le envió un mensaje: “Ojalá se pueda recuperar y pronto esté entrenando con Boca”, declaró. El Mellizo evocó el vínculo que lo une a Russo desde 2007, cuando compartieron vestuario en el club xeneize y el actual entrenador del Fortín se despedía del fútbol argentino.

Desde su regreso a Boca Juniors a mediados de año, Russo dirigió 11 partidos oficiales, incluyendo el Mundial de Clubes en Estados Unidos, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, sin ausentarse en ninguno de los compromisos oficiales del equipo. Esta constancia contrasta con algunos episodios de inactividad en entrenamientos, una situación que ya se había presentado durante su ciclo anterior en San Lorenzo.

El historial médico de Russo incluye un antecedente relevante: en 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia, le diagnosticaron cáncer de próstata. Durante ese periodo, el técnico inició el tratamiento y, simultáneamente, condujo al equipo a la obtención del Torneo Finalización 2017. En una entrevista concedida a Infobae en noviembre del año pasado, Russo reflexionó sobre aquella experiencia: “Como que nunca me entró en la cabeza, no el valor de la enfermedad, sino la dimensión de todo eso. Yo la dejé de lado. Tuve gente que me ayudó mucho, como Mónica, mi mujer; y los colombianos me ayudaron muchísimo también. Yo digo que en todo lo que sea la enfermedad, no es que sea ignorante, pero no la valoro de la forma en la que muchos la valoran”.