La Selección Argentina de Copa Davis aterrizó en Groningen y reconoció la cancha: “Es un poquito inconsistente”

El conjunto albiceleste ya se encuentra en los Países Bajos para el duelo de la segunda ronda de los Qualifiers 2025. Este martes se espera por la llegada de Horacio Zeballos

El equipo argentino de Copa Davis arribó a Groningen para disputar la segunda ronda de los Qualifiers 2025 ante Países Bajos (Foto:Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF ya se encuentra en Groningen, Países Bajos, lista para afrontar el crucial desafío de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis. El equipo, capitaneado por Javier Frana aterrizó este lunes en la ciudad neerlandesa y, horas después de su llegada, tuvo su primer contacto con la cancha de carpeta rápida del estadio MartiniPlaza, escenario de la serie que se disputará los días 12 y 13 de septiembre. El equipo nacional se completará este martes con el arribo de Horacio Zeballos, flamante campeón del US Open.

Esta es la segunda serie que disputan los argentinos en la fase de clasificación en la temporada, tras superar a Noruega en la primera ronda, con la misión de lograr un triunfo que les asegure un lugar en el Final 8 que se llevará a cabo en Bolonia en noviembre. El camino para el equipo nacional no será sencillo: Países Bajos, su rival, debuta en esta instancia por ser el finalista de la edición pasada, perdió ante el bicampeón Italia, y contará con el apoyo de su público y la elección de la cancha para enfrentar al conjunto argentino.

Los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry fueron los primeros jugadores en pisar la cancha central del estadio MartiniPlaza (Foto: Prensa AAT)

El primer entrenamiento en Groningen fue una toma de contacto inicial con las condiciones de juego. Los jugadores argentinos se familiarizaron con el tipo de carpeta elegida y la iluminación del estadio, aspectos fundamentales para su adaptación.

Los primeros en tener el primer contacto con el court central fueron Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, mientras que en la segunda parte de la práctica trabajaron en la cancha el debutante Francisco Comesaña y el doblista Andrés Molteni.

Tras el primer entrenamiento, el equipo argentino se mostró conforme con la cancha del MartiniPlaza. La superficie, de acrílico/poliuretano, se caracteriza por una textura áspera que genera un pique bajo y un deslizamiento rápido de la pelota. Los jugadores coincidieron en que es un poco más rápida que la utilizada en la serie anterior contra Noruega, un detalle clave para la estrategia de los partidos.

Sobre los aspectos de la cancha, el capitán Frana sostuvo: “Un poquito inconsistente. Hay lugares en los que el pique suena más hueco y eso hace que la pelota responda de forma irregular dependiendo si pica en un lugar donde está firme o en uno donde está hueco”.

El argentino Tomás Etcheverry junto a Francisco Cerúndolo tuvieron el primer contacto con la superficie que se disputará la serie ante Países Bajos (Foto: Prensa AAT)

A la espera del arribo de Zeballos a Groningen, quien viene de consagrarse campeón del Us Open con el español Marcel Granollers, Frana comentó: “Es una alegría enorme, nos cambia porque a él le cambia. Sabemos lo que representa para ese jugador, para esa familia y para ese cuerpo técnico que trabajó durante tantos años. Para nosotros Horacio es un fenómeno, es el número uno y uno de nuestros líderes en el grupo, y eso va más allá de si gana o pierde. Sumó un nuevo título de Grand Slam, que se le venía negando, pero como todas las cosas, ‘el que persevera, el que aguanta, el que sostiene, el que se da una oportunidad más, termina concretando’. Así que para nosotros es una enorme felicidad, lo queremos recibir y tener acá. Es muy merecido lo que está viviendo, ‘es casi un acto de justicia”.

La agenda de los argentinos

Argentina realizará su primera jornada completa este martes, cuando se entrene por la mañana (de 11:00 a 14:00, hora local) y por la tarde nuevamente a la misma hora, de 17:00 a 19:00. Se espera que del turno vespertino participe Zeballos.

El miércoles se invertirán los turnos con el equipo local (Argentina lo hará de 9:00 a 11:00 y de 14:00 a 17:00) y el jueves se realizará el sorteo para definir el orden de los partidos del primer día, al mediodía neerlandés (7:00 hora Argentina). Tanto el viernes como el sábado, los partidos comenzarán a las 9:00 de nuestro país y serán televisados por TyC Sports y DSPORTS.

