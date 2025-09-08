La reflexión de Tomás Etcheverry de cara a la serie de Copa Davis ante Países Bajos: “La motivación es el equipo”

Tomás Etcheverry es un de los elegidos por el capitán argentino, Javier Frana, para disputar los Qualifiers 2025 de visitante ante Países Bajos el 12 y 13 de septiembre (Foto: Prensa AAT)

Tomás Etcheverry está listo para defender los colores celeste y blanco una vez más. El platense, que tuvo su debut con el equipo nacional en 2023 en la serie contra Lituania, demostrando su potencial en el singles, se mantiene como una de las principales cartas del capitán, Javier Frana, para el enfrentamiento de la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de Copa Davis ante Países Bajos de visitante el 12 y 13 de septiembre.

Jugar la Copa Davis es, para Etcheverry, una experiencia que trasciende lo puramente deportivo. Es un torbellino de emociones, una prueba de resistencia física y mental que puede catapultarlo a su mejor nivel o dejarlo sin reservas de energía. En la despedida del equipo argentino, el Retu sobre esta dualidad y destacó la figura de Frana como un pilar fundamental, un guía que le aporta calma y sabiduría en los momentos de mayor turbulencia.

“A ver, ya jugué ahora un par de series y cada una es diferente”, explicó Etcheverry, basándose en su propia experiencia. La Copa Davis, según él, tiene el poder de alterar por completo el estado de un jugador. “Te puede potenciar en momentos que quizás no son tan buenos y, al revés, te puede medio mover el piso cuando quizás venís muy arriba. O sea, es totalmente distinto”. Recordó dos ejemplos contrapuestos: la serie en Noruega, tras la cual se sintió “con una falta de energía total”, y la clasificación en Manchester el año pasado, de la que salió “con un ritmo increíble” que le sirvió para brillar en la gira asiática. Es esta imprevisibilidad lo que la hace tan especial. “Así lo describo, es único”, sentenció.

Tomás Etcheverry debutó en la Copa Davis en la temporada 2023 con triunfo ante Lituania por 4-0 (Foto: Prensa AAT)

En medio de esta montaña rusa, la presencia de Frana como capitán se ha convertido en un ancla para Etcheverry y el resto del equipo. Las palabras del platense hacia su entrenador son de una admiración profunda y genuina. “Tenerlo a Javi de capitán es algo que es... es una persona de diez y que pueda transmitir todo lo que él sabe es único”, afirmó con convicción. Frana, según el platense, posee una rara cualidad: no solo sabe de tenis, sino que sabe cómo comunicar ese conocimiento. “Se hace mucho más tranquilo y te transmite mucha calma”.

Esta conexión se hizo especialmente evidente en un momento personal complicado para Etcheverry. Durante el Masters 1000 de Cincinnati, en plena transición tras un cambio de entrenador, Frana estuvo a su lado, brindándole un apoyo que fue crucial. “Me ayudó un montón, la verdad, poder compartir esos días con Javi. Fueron espectaculares para mí, en transmitirme la tranquilidad que necesitaba, de no volverme loco”, reveló. El capitán le aportó “mucha calma, mucho orden también a nivel de tomar decisiones, de estar tranquilo, de ordenar un poco el juego que venía por ahí no con buenos resultados”. La posibilidad de que cualquier jugador del equipo pueda recurrir a él en momentos así es, para Etcheverry, “fundamental, porque creo que es una persona súper, súper positiva, con cero maldad y que sabe un montón de esto”.

Afortunadamente, el presente del albiceleste es mucho más luminoso. Llega a esta convocatoria sintiéndose “renovado”, en un gran momento anímico y tenístico. “Estoy contento, con alegría, y también contento ahí con el equipo cómo estoy trabajando en estos últimos... US Open y los días previos que hicimos”, compartió con optimismo. Este estado de bienestar es el resultado de un trabajo consciente para recuperar las buenas sensaciones. La decisión de volver a trabajar con su antiguo entrenador, Wally Grinovero, fue parte de ese proceso, una elección tomada precisamente durante esa semana clave en Cincinnati. Ahora, con la mente clara y la confianza restaurada, se siente listo para aportar su garra y su tenis al servicio del equipo en el crucial enfrentamiento en Groningen, Países Bajos.