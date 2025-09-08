La autocrítica de Los Pumas antes de enfrentar otra vez a los Wallabies

Julián Montoya, capitán del equipo

El seleccionado argentino de rugby ya dio vuelta la página y se concentra en la revancha frente a Australia en Sídney, correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship, tras la derrota por 28-24 sufrida ante el mismo rival el pasado fin de semana. Los Pumas cambiaron de ciudad en territorio australiano en busca de un triunfo que les permita relanzar sus aspiraciones en el certamen.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi partió el domingo por la tarde luego de un partido que dejó sensaciones contrapuestas, especialmente por el desarrollo en ambos tiempos y los errores cometidos en la segunda etapa. El primer objetivo consiste en corregir las falencias individuales y ajustar el plan de juego de cara al cruce del próximo sábado.

Juan Cruz Mallía, fullback argentino (REUTERS/Agustin Marcarian)

La autocrítica fue uno de los ejes tras la caída en la jornada 3, tanto entre jugadores como desde el cuerpo técnico. Para el fullback Juan Cruz Mallía, el análisis posterior resultó clave: “Creo que tenemos mucho que aprender de este partido. En el primer tiempo hicimos lo que habíamos preparado, en el segundo tiempo nos desprendimos mucho de la pelota”, reconoció el jugador cordobés en declaraciones a la prensa. El oriundo de Jockey de Córdoba agregó: “Como equipo, en general, estuvimos bien, pero tuvimos muchos errores individuales, que son los que tenemos que corregir para seguir creciendo como equipo”.

En la misma línea, el apertura Santiago Carreras se refirió a las sensaciones que dejó el trámite del encuentro. “Me gustó mucho cómo salimos el primer tiempo a buscarlos, haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Creo que fuimos muy superiores en esa etapa, y en el segundo, de a ratos, también”, sostuvo. El autor de 11 de los 24 puntos argentinos valoró aspectos positivos pero admitió autocrítica: “Muchos errorcitos hacen que se te escape el partido”.

Santiago Carreras, apertura de Los Pumas (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez/File Photo)

Con la serie aún abierta y la tabla del Rugby Championship sin un claro favorito, Los Pumas reconocen que el duelo en Sídney representa una oportunidad para devolver el golpe y sumar confianza para lo que resta de la temporada. Un triunfo argentino no solo sería una revancha deportiva, sino que también mejoraría el ánimo y la posición de cara a los compromisos siguientes.

El head coach Felipe Contepomi ofreció su propia lectura tras la derrota: “En primer lugar, felicitaciones a Australia. Creo que se lo merecen, lo han dado todo y es una victoria bien merecida. Cuando quieres ganar y lo consigues, es genial”.

Además el ex apertura declaró: “Hemos hecho algunas cosas bien, otras no tan bien, y tenemos que aprender rápido. Hubo demasiados errores individuales, especialmente en el segundo tiempo, que nos costaron muy caro”.

Felipe Contepomi, head coach argentino (REUTERS/Matias Baglietto)

Las fallas defensivas sobre el cierre del partido resultaron determinantes. Mallía planteó que el plantel debe “repasar por qué en el segundo tiempo nos desconectamos tanto, nos fuimos del plan de juego, empezamos a cometer errores y no pudimos volver nunca”. “No pudimos volver a hacer foco y concentrarnos en la próxima acción, como hablamos siempre. Hay que intentar corregirlo para el finde que viene y, si sale bien, vamos a decir que aprendimos”, añadió.

En la última jugada Australia tuvo un penal para asegurar un empate pero los Wallabies decidieron arriesgar todo e ir por la victoria, la estrategia de los Aussies sorprendió a parte del público, pero no a Contepomi. “No me sorprende. Si quieres ir a por ello y luego sabes que ha valido la pena, creo que estaban convencidos. Vinieron una, dos, tres veces, pero de nuevo no fuimos lo suficientemente buenos para detenerlos y cometimos infracciones fáciles. Teníamos la ventaja a un minuto del final y no conseguimos la pelota en la salida, concedimos una infracción en 22 metros y luego dos más en cinco metros, es mucho contra un equipo de calidad”, puntualizó el entrenador argentino, subrayando el desafío que representa enfrentar a los Wallabies en su casa.

Australia se animó en el final y se quedó con el partido

Con la expectativa puesta en la recuperación y ajuste de detalles, Los Pumas ya se entrenan en Sídney y preparan el equipo para el choque clave ante Australia del próximo sábado. La revancha se perfila como una cita decisiva dentro de un Rugby Championship todavía abierto, en el que cada punto puede resultar determinante hacia el tramo final de la competencia. De momento, Argentina tiene cinco puntos en la tabla de posiciones, producto de un triunfo y dos derrotas. El líder, Nueva Zelanda, ostenta 10.